Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Chersoń w kilka dni po opuszczeniu miasta przez oddziały rosyjskie. Podziękował Zachodowi za wsparcie i dostarczaną broń. W obwodzie chersońskim udokumentowano już ponad 400 zbrodni wojennych. Doradca Zełenskiego Mychajło Podolak ocenił, że politycznie i psychologicznie Rosja nie jest jeszcze gotowa do prawdziwych negocjacji z Ukrainą i wycofania wojsk, stanie się to po wyzwoleniu miast Donbasu. Poniedziałek jest 264. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.