"Za naszych rządów wydaliliśmy ponad 100 sabotażystów lub agentów służb, którym nie dało się postawić zarzutów, bo na przykład byli pod przykrywką dyplomatyczną" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marcin Ociepa, poseł PiS, były wiceszef MON. "Jeszcze nie usłyszałem niczego nowego, niż to, nad czym pracowaliśmy" - tak gość Tomasza Weryńskiego skomentował projekt "Tarczy Wschód", o którym mówił premier Donald Tusk.

Ociepa o szpiegach, sabotażystach i Szmydcie

Donald Tusk poinformował w poniedziałek w TVN24, że mamy w tej chwili aresztowanych dziewięciu podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. Bardzo dobrze, że zatrzymujemy ciągle sabotażystów, bo na pewno jest ich jeszcze sporo w Polsce, tak jak i agentów obcych służb, czego sędzia Szmydt jest najlepszym przykładem - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marcin Ociepa.

Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to mam alergię na polityków takich jak Donald Tusk, którzy używają tej kwestii do kampanii wyborczej - dodał. Za naszych rządów wydaliliśmy ponad 100 sabotażystów lub agentów służb, którym nie dało się postawić zarzutów, bo na przykład byli pod przykrywką dyplomatyczną - powiedział Ociepa.

Pytany o sprawę sędziego Tomasza Szmydta, Ociepa stwierdził, że "to jest przypadek wieloletniego agenta. To był sędzia, który od wielu lat był w polskim wymiarze sprawiedliwości, za wielu prezydentów i wielu premierów. To jest porażka państwa polskiego, że nie udało się go wychwycić".

Ociepa o działalności Antoniego Macierewicza

Ociepa był pytany także o słowa Tuska, który mówił, że "pętla wokół Antoniego Macierewicza się zaciska". Antoni Macierewicz został wybrany wiele lat temu przez PO jako czarny charakter - skomentował poseł PiS.

Mogę tylko zapytać, dlaczego przez osiem lat poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej pętla się zaciskała i zacisnąć się nie może. Fakty na stół. Pokażcie dokumenty, postawcie zarzuty, bo w innym wypadku tracicie powagę - zaznaczył.

Ociepa o projekcie "Tarczy Wschód"

Co o rządowym projekcie "Tarcza Wschód" sądzi gość Radia RMF24? Zależy, co się kryje pod tym hasłem. Donald Tusk jest mistrzem PR. Rozmawiajmy o faktach i dokumentach. Mam nadzieję, że na komisji obrony narodowej będziemy o tym rozmawiać - mówił Ociepa.

Jeżeli się za tym kryje skokowy wzrost szczelności polskiej granicy, zabezpieczenia granicy wschodniej przed ewentualnym agresorem, jest to tylko i wyłącznie kontynuacja tych wysiłków, które podjęliśmy. W ten proces weszli nowi rządzący z koalicji 13 grudnia i na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego chcą to wyeksponować. Jeszcze nie usłyszałem niczego nowego, niż to, nad czym pracowaliśmy - podkreślił.

Pytany o kwestię minowania wschodniej granicy, mówił, że "należy brać to pod uwagę", podobnie jak możliwość stworzenia drugiej linii zapory na granicy.

Ociepa o wysiedlaniu mieszkańców: Wszystko jest możliwe

Gość Radia RMF24 nie ukrywał, że umocnienie polskiej granicy wschodniej może się wiązać z koniecznością wysiedlenia mieszkańców terenów przygranicznych. Wszystko jest możliwe. Są przecież instrumenty prawne, które umożliwiają tego typu operacje. Ważne, żeby to czynić z szacunkiem dla tych ludzi i poszanowaniem ich interesów. Żeby te odszkodowania, które będą otrzymywać, mogły być wystarczające do zapewnienia im życia na takim poziomie, jaki mieli do tej pory - mówił Ociepa.

Nie unikną tego faktu, że ich domostwa są w pobliżu granicy, przez którą mogą w skrajnym scenariuszu przejeżdżać obce czołgi. Wydaje się, że to także jest w ich interesie, żeby mieszkali trochę dalej od tej granicy - dodał.

Ociepa o komisji ds. wpływów rosyjskich i o CPK

Donald Tusk zapowiedział rządową komisję ds. badania wpływów rosyjskich. Przecież w poprzedniej kadencji Sejmu głosowaliśmy projekt, powołujący tę komisję do życia. PO głosowała przeciwko - skomentował Ociepa.

Poseł PiS dodał, że Tusk chce powołać de facto czwartą komisję śledczą, gdyż - zdaniem Ociepy - trzy istniejące w Sejmie się skompromitowały.

Pytany o powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, Ociepa powiedział, że zapewne "nie powstanie w takiej formie i skali, na jaką my się zdecydowaliśmy".