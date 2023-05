Minionej nocy na tymczasowo okupowanym Krymie doszło do serii eksplozji - poinformował portal ZN.UA, powołując się na doniesienia lokalnych mediów. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ostrzegł, że sytuacja wokół kontrolowanej przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej staje się "coraz bardziej nieprzewidywalna i potencjalnie niebezpieczna". Rafael Grossi wezwał do podjęcia działań w celu zapewnienia jej bezpiecznej eksploatacji. W odległości ok. 30 km od Jekaterynburga we wsi Pierwomajskij płoną magazyny z prochem strzelniczym. Władze wprowadziły stan wyjątkowy w powiecie i rozpoczęły ewakuację mieszkańców - poinformował portal Ukraińska Prawda. Niedziela jest 438. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią zbieramy w relacji na żywo z 07.05.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Szwedzki czołg Stridsvagn 122 podczas ćwiczeń Aurora 23 w Szwecji z udziałem m.in. wojsk polskich i ukraińskich / JOHAN NILSSON / PAP/EPA 06:10 Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ostrzegł w sobotę, że sytuacja wokół kontrolowanej przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej staje się "coraz bardziej nieprzewidywalna i potencjalnie niebezpieczna" i wezwał do podjęcia działań w celu zapewnienia jej bezpiecznej eksploatacji. Rafael Grossi wydał ostrzeżenie w związku z trwającą ewakuacją pobliskiego miasta Enerhodar, gdzie mieszkają min. pracownicy największej w Europie elektrowni atomowej, zarządzoną przez miejscowego rosyjskiego gubernatora. 06:04 Minionej nocy na tymczasowo okupowanym Krymie doszło do serii eksplozji - poinformował portal ZN.UA, powołując się na doniesienia lokalnych mediów. Eksplozje słyszano w Sewastopolu, na Przylądku Fiolent na południe od miasta, w okolicy Sewastopola oraz w Saki - pisze ZN.UA. Odgłosy eksplozji są wynikiem ataków dronów. Według portalu Baza, co najmniej jeden ukraiński dron został zestrzelony nad Sewastopolem przez rosyjską obronę powietrzną, jego szczątki przeleciały 70 metrów w rejonie przylądka Fiolent. W sobotę rano w rejonie Dzankoj na Krymie doszło do eksplozji. W wyniku wybuchów w okupowanym Sewastopolu 29 kwietnia zniszczeniu uległo ponad 10 zbiorników z produktami naftowymi o pojemności 40 tys. ton.

06:01 W odległości ok. 30 km od Jekaterynburga we wsi Pierwomajskij płoną magazyny z prochem strzelniczym. Władze wprowadziły stan wyjątkowy w powiecie i rozpoczęły ewakuację mieszkańców - poinformował portal Ukraińska Prawda. Zobacz również: W pobliżu Jekaterynburga płoną magazyny z prochem strzelniczym TU ZNAJDZIESZ NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z SOBOTY Cezary Faber