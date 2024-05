Zmarł Bernard Hill. Brytyjski aktor, znany między innymi ze świetnych ról w "Titanicu" i "Władcy Pierścieni" odszedł w wieku 79 lat.

Bernard Hill / Shutterstock

Informację o śmierci aktora potwierdził jego agent.

Przełomową rolą Hilla był występ w dramacie telewizji BBC Boys from the Blackstuff. Wielką sławę przyniosła mu jednak rola w "Titanicu" James'a Camerona, gdzie wcielił się w kapitana Edwarda Jamesa Smitha.

Widzowie uwielbiali go także za kreację króla Theodena z ekranizacji "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Bernard Hill dołączył do obsady drugiego filmu, "Dwie wieże" z 2002 roku, i powrócił do serii przy filmie "Powrót króla" z 2003 roku, który zdobył 11 Oscarów.

Hill miał pojawić się w sobotę na Comic Con w Liverpoolu, ale w ostatniej chwili odwołał przyjazd. Organizatorzy na platformie X przekazali, że są zdruzgotani wiadomością o śmierci aktora.