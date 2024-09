"Wojska rosyjskie zdobyły Wodiane koło Wuhłedaru oraz poczyniły postępy w Hrodiwce, zbliżając się do Pokrowska, ważnego hubu logistycznego sił ukraińskich w obwodzie donieckim" - informuje ukraiński serwis DeepState. W wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby w Ukrainie zginęło pięciu cywili, w tym 16-letnia dziewczyna.

Zniszczenia po rosyjskim ataku w mieście Pokrowsk w obwodzie donieckim, 1 września. / Alena Solomonova / PAP

"Przeciwnik zajął Wodiane i dokonał postępów w Hrodiwce" - podał ukraiński DeepState w poniedziałek na Telegramie.

Telegram

"Dzięki zdobyciu Wodiane koło Wuhłedaru wojska rosyjskie wzmocniły swoje pozycje na południe od miasta Kurachowe. Od północy Rosjanie otaczają Kurachowe swoim natarciem na ważne dla logistyki ukraińskich wojsk miasto Pokrowsk" - analizuje DeepState.

Nowohrodiwka i Hrodiwka to z kolei punkty na drodze wojsk rosyjskich do Pokrowska. Moskwa oświadczyła, że zdobyła Nowohrodiwkę w niedzielę. To jedynie 10 km na wschód od Pokrowska. W poniedziałek BBC poinformowała, że jej źródła potwierdziły, że siły ukraińskie wycofały się stamtąd.

Pokrowsk to ważny hub logistyczny wojsk ukraińskich. Rosjanie, zajmując to miasto, przetną jedną z głównych dróg zaopatrzeniowych w tym regionie.

Ukraińcy: Odpieramy ataki wroga

Tymczasem Siły Zbrojne Ukrainy podały ze swej strony, że w sektorze pokrowskim odparły 39 ataków wroga. Hrodiwka i Nowohrodiwka wymienione zostały w komunikacie jako miejsca koncentracji "głównych wysiłków przeciwnika".

Telegram

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski mówił w czwartek w wywiadzie dla CNN, że ofensywa Kijowa w obwodzie kurskim w Rosji przynosi efekty. Podkreślił wówczas, że od sześciu dni nie było żadnych rosyjskich postępów na kluczowym odcinku frontu wschodniego, pokrowskim.

"Przez ostatnie sześć dni wróg nie posunął się ani o metr w kierunku Pokrowska. Innymi słowy, nasza strategia przynosi efekty" - oświadczył Syrski.

Ofiary rosyjskich ataków

W poniedziałek władze wojskowe wschodnich i południowych obwodów Ukrainy poinformowały o ofiarach cywilnych rosyjskich ataków w czasie ostatniej dobry. Zginęło pięć osób, w tym 16-letnia dziewczyna.

Informacja o śmierci 16-latki nadeszła w poniedziałek przed południem. Nastolatka została zabita w ataku artyleryjskim na Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim. Miasto to położone jest na prawym brzegu Dniepru - lewy brzeg okupują wojska rosyjskie.

"Ratownicy wyciągnęli ją spod gruzów zniszczonego domu. Niestety, obrażenia, których doznała, nie pozwoliły jej przeżyć" - napisał na Telegramie szef obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.

Telegram

W kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego zginęło trzech, a rannych zostało cywilów - podały władze obwodowe.

Telegram

W obwodzie charkowskim szef władz wojskowych Ołeh Syniehubow potwierdził śmierć w rosyjskich ostrzałach jednej osoby. 16 osób zostało rannych.

Co najmniej 11 osób zostało rannych w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Rosjanie ostrzelali tam 20 miejscowości, w tym Chersoń - przekazał szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.