Amerykańska stacja CNN otrzymała nagranie, które - jak wszystko na to wskazuje - przedstawia egzekucję poddających się ukraińskich żołnierzy, dokonywaną przez żołnierzy rosyjskich. Film został zarejestrowany pod koniec sierpnia pod miastem Pokrowsk na wschodzie Ukrainy.

Zdj. ilsytacyjne / Press service of 24 Mechanized brigade handout / PAP/EPA

Na otrzymanym przez CNN filmie widać, jak trzech żołnierzy wychodzi na środek polnej ścieżki i pada na kolana z rękami za głową. Kilka sekund później leżą bez ruchu twarzami w dół.

Źródła w ukraińskim wywiadzie przekazały CNN listę 15 przypadków domniemanego zabicia poddających się żołnierzy ukraińskich przez żołnierzy rosyjskich. Do wydarzeń tych doszło od listopada ubiegłego roku. Większość z nich została zarejestrowana na filmach lub istnieje ich zapis dźwiękowy.

Ukraiński prokurator generalny powiedział CNN, że jego biuro bada 28 podobnych incydentów, do których doszło od początku wojny i w których zginęło 62 ukraińskich żołnierzy.



Ukraińscy prokuratorzy powiedzieli CNN, że przypuszczalne zabójstwa jeńców stanowią zbrodnie wojenne i są częścią strategii Kremla. Jeśli jeńcy się poddają, jeśli to pokazują, jeśli nie mają w rękach broni, to zbiorowa egzekucja stanowi zbrodnię wojenną - powiedział CNN prokurator generalny Andrij Kostin.



Według niego do takich zbrodni doszło w różnych częściach Ukrainy i były one dokonywane przez różne jednostki rosyjskie. Ta polityka jest zlecana przez Kreml. To rozkazy konkretnych dowódców - powiedział.



Rosyjskie ministerstwo obrony nie odpowiedziało na prośbę CNN o komentarz.

Dylemat ukraińskich dowódców

"Pojawianie się nagrań pokazujących tę przypuszczalną coraz częstszą taktykę rosyjską stwarza dylemat dla ukraińskich dowódców, którzy stają przed zadaniem nie do pozazdroszczenia, by ostrzegać swoich żołnierzy i świat przed rosyjskim barbarzyństwem, grożąc podkopaniem słabnącego morale żołnierzy ukraińskich" - pisze CNN.



Przedstawiciel władz Ukrainy, który dostarczył nagranie z okolic Pokrowska, powiedział, że ukraińska jednostka wiedziała o podobnych przypadkach na linii frontu, które nie zostały upublicznione.



Kilku rosyjskich żołnierzy zostało oskarżonych na Ukrainie o takie zabójstwa, w tym w obwodzie zaporoskim na południu kraju.



Źródło w ekipie ONZ badającej nielegalne, zbiorowe lub samowolne egzekucje powiedziało CNN, że analizowano także przypuszczalne egzekucje na żołnierzach ukraińskich. Jest ich wiele. Odpowiadają konkretnemu wzorcowi. Wskazują na łatwość, jeśli nie rozkazy, by nie mieć litości - powiedziało to źródło.