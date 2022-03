Kolejny dzień walk w Ukrainie po rosyjskiej inwazji. SBU poinformowała, że do niewoli trafił najemnik z grupy Wagnera. "Powiedzieli nam, że mieszkańcy będą nas witać z uśmiechem na twarzy" - miał mówić zatrzymany mężczyzna. Ukraińskie wojsko przestrzega, że wciąż istnieje ryzyko, że Białoruś zaatakuje Ukrainę. Jednocześnie MSW twierdzi, że Alaksandr Łukaszenka się tego boi. Spółka Ukrenergo potwierdziła prowadzenie prac naprawczych w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 12.03.2022.

/ Albert Zawada / PAP/EPA

Zełenski, po raz pierwszy do początku rosyjskiej inwazji, poinformował o stratach ukraińskiej armii. Zginąć miało około 1300 ukraińkich żołnierzy;

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że do niewoli trafił najemnik z grupy Wagnera;

Ponad 60 dzieci ewakuowano z oddziału onkologicznego szpitala dziecięcego we Lwowie;

Trwa ewakuacja cywilów z objętych walkami terenów;

Blisko dwa tysiące osób ewakuowano w sobotę z obwodu kijowskiego;

Spółka Ukrenergo potwierdziła prowadzenie prac naprawczych w elektrowni atomowej w Czarnobylu;

Od środy będzie można ubiegać się o refinansowanie kosztów przyjęcia pod swój dach uchodźców z Ukrainy.



PIERWSZA CZĘŚĆ NASZEJ RELACJI Z SOBOTY 12 MARCA 2022 ROKU

20:47

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak poinformował w na Twitterze, że rozmowy pokojowe z Rosją toczą się obecnie w formacie wideo. Zostały stworzone specjalne podgrupy zadaniowe w zespołach negocjacyjnych. Stanowisko delegacji Ukrainy jest określone przez poprzednie dyrektywy - napisał Podolak.

20:38

Ukraina po raz kolejny odmówiła dziś otwarcia korytarzy humanitarnych do Rosji - oświadczyło rosyjskie ministerstwo obrony.

Wyraziło też z tego powodu ubolewanie, bo, jak podkreśla, w wielu ukraińskich miejscowościach sytuacja osiągnęła poziom katastrofy humanitarnej.

20:32

Belgijski rząd zamroził aktywa o wartości 10 mld euro należące do rosyjskich oligarchów, firm, polityków oraz osób z najbliższego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina - informuje dziennik “De Tijd".

"Chodzi o 2,7 miliarda euro na rachunkach bankowych i 7,3 miliarda euro w transakcjach" - potwierdził dziennikowi Francis Adyns rzecznik FOD Financien, instytucji zajmującej się finansami rządu federalnego w szczególności podatkami i operacjami skarbu państwa.

20:27

O kolejnym ostrzale Siewierodoniecka i Rubiżnego w obwodzie ługańskim poinformowała wieczorem służba ds. sytuacji nadzwyczajnych. Na skutek ataku zapaliły się m.in. mieszkania, akademik i domy jednorodzinne.

20:22

Rosyjskie wojska starają się dostać do Kijowa i otoczyć stolicę. Są już w podkijowskich miejscowościach, z których od kilku dni trwała ewakuacja ludności. Zagrożone są głównie miejscowości na północ od Kijowa.

20:16

W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy Rosjanie stosują taktykę, według której prowadzą ostrzał, a następnie ukrywają się w wioskach wśród cywilów, gdzie są chronieni przed ostrzałem odwetowym ze strony sił ukraińskich - przekazał w sobotę szef władz regionu Witalij Kim.

"Wróg kontynuuje swoją praktykę: wychodzi, strzela i ukrywa się w wioskach. Tak, rozpoczynają operację lądową (...). Wiem, gdzie 200-300 z nich się znajduje" - przekazał Kim.

Jak podkreślił, wojsko ukraińskie nie może ostrzeliwać wiosek, do których wycofują się rosyjscy żołnierze.

20:10

W oświadczeniu zamieszczonym m.in. w serwisie YouTube sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy` zaznaczył, że siły ukraińskie kontynuują operację obronną w kierunku północnym, wschodnim i południowym, a także bronią granic i wybrzeża morskiego. W kierunku wołyńskim utrzymuje się zagrożenie dywersją w obiektach wojskowych oraz w obiektach cywilnej infrastruktury.

Wróg nadal atakuje ogniem artyleryjskim i bombarduje kluczowe obiekty infrastruktury, dzielnice mieszkalne oraz lotniska - podkreślono.

Ze względu na poważne problemy logistyczne siły rosyjskie nie są w stanie zapewnić swoim oddziałom na Ukrainie paliwa, żywności i amunicji, co zmusza żołnierzy rosyjskich do okradania ludności, sklepów i aptek - podał sztab.

Wideo youtube

20:02

Siły ukraińskie odbiły z rąk rosyjskich dwie miejscowości w obwodzie czernihowskim na północy kraju oraz uniemożliwiły Rosjanom przeprawę przez rzekę i marsz w kierunku Kijowa - poinformowało w sobotę dowództwo operacyjne Północ.

Ukraińskie wojsko informuje też o przejęciu 10 jednostek rosyjskiego sprzętu wojskowego.

19:51

Charków po rosyjskim ostrzale artyleryjskim.

19:46

Na Dworcu Centralnym jest dziś mniej uchodźców z Ukrainy niż było w tygodniu, jednak mamy do czynienia z napływem falowym - raz tych osób jest więcej, raz mniej - powiedział PAP mł. kpt. Michał Wichrowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

19:37

"Gorąco popieram pani apel o to, aby ludzie dobrej woli na całym świecie, w tym szczególnie kobiety, włączyły się dzisiaj w pokojową walkę o prawdę. Cały świat powinien poznać prawdę o tragedii, która rozgrywa się teraz na Ukrainie. Powinny ją poznać także kobiety, żony i matki, obywatelki Federacji Rosyjskiej" - stwierdziła w nagraniu skierowanym do pierwszej damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej małżonka prezydenta Polski - Agata Kornhauser-Duda. "Dramat ukraińskich dzieci trzeba natychmiast powstrzymać!" - dodała.

19:29

Prawie 35 tys. uchodźców wojennych przybyło dotąd z Ukrainy do Włoch - podało w sobotę MSW w Rzymie. 45 włoskich uczelni zadeklarowało gotowość przyjęcia ponad 400 ukraińskich wykładowców i studentów. Przygotowano też dla nich stypendia.



19:26

Mer okupowanego miasta Heniczesk w obwodzie chersońskim na Ukrainie Ołeksandr Tułupow i jego współpracownicy odmówili współpracy z żołnierzami rosyjskimi i ustąpili ze stanowisk.

"Postawili nas w takiej sytuacji, że nie możemy pracować i wykonywać pełnomocnictw jako przedstawiciele ukraińskiego organu samorządowego. Dlatego dzisiaj ja, moi zastępcy, sekretarz rady (...), wielu członków zespołu pracowniczego podjęliśmy decyzje o ustąpieniu ze stanowisk" - oznajmił Tułupow.

19:20

"Prezydent Putin publicznie wyraził zadowolenie z rekrutacji ‘16 tys. ochotników, głównie z Bliskiego Wschodu’, którzy mają wesprzeć jego inwazję na Ukrainę. Syryjscy najemnicy służą w Libii u boku sił działających w rosyjskim imieniu (chodzi o najemników z tzw. grupy Wagnera - red.) od końca 2020 roku. Pojawia się to po wcześniejszych doniesieniach, że Rosja planuje także zaangażowanie doświadczonych najemników z rosyjskich prywatnych firm wojskowych w celu wsparcia inwazji. W tym tygodniu Rosja została również zmuszona do przyznania się do wykorzystania żołnierzy z poboru w swoich operacjach przeciwko Ukrainie. W miarę jak straty będą rosły, Rosja będzie zmuszona sięgać po alternatywne źródła, aby wzmocnić swoje przeciążone siły regularne" - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

19:13

W rezultacie masowego napływu uchodźców wojennych z Ukrainy populacja sąsiadującej z nią Mołdawii zwiększyła się o 4 proc. - poinformował w sobotę wicepremier i szef MSZ tego kraju Nicu Popescu.

19:09

Aktualna mapa obecności rosyjskich wojsk w Ukrainie.

19:03

Rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do kobiet i dzieci, które próbowały ewakuować się ze wsi pod Kijowem - poinformował w sobotę ukraiński wywiad wojskowy. Miało do tego dojść w piątek. Zginęło siedem osób, w tym dziecko. Z pozostałymi nie ma kontaktu.

"11 marca podczas ewakuacji ze wsi Peremoha przez uzgodniony ‘zielony korytarz’ okupanci ostrzelali kolumnę cywilów, w której były wyłącznie kobiety i dzieci" - informuje wywiad wojskowy na Facebooku.

Według informacji wywiadu żołnierze rosyjscy zmusili następnie pozostałe osoby do powrotu do wsi, z której ich nie wypuszczają. Jak podano, "praktycznie nie można z nimi obecnie nawiązać kontaktu ani przekazać im pomocy humanitarnej i medycznej".

18:58

"Ukrenergo pracuje nad przywróceniem zaopatrzenia elektrowni atomowej w Czarnobylu w energię elektryczną. Prace trwają. O wynikach poinformujemy" - zapewniono.

Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, że jej technicy wznowili dostawy energii elektrycznej na teren kontrolowanej przez Rosję elektrowni jądrowej w Czarnobylu, które zostały całkowicie przerwane na początku tygodnia - poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

18:54

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził w sobotę kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy, tym razem wartą 200 mln dolarów - podał Biały Dom. Poprzednia partia pomocy, warta 350 mln dolarów, została przekazana w rekordowym tempie.

18:48

Dwa rosyjskie helikoptery zostały zestrzelone nad obwodem chersońskim. Jeden z pilotów przeżył i został przetransportowany do szpitala.

18:45

PayPal zablokuje wszystkie elektroniczne operacje finansowe w Rosji. Zmiany zostaną wprowadzone w piątek 18 marca.

18:42

Ostrzał widziany z Kijowa.

18:38

Mieszkaniec Charkowa, który w zamian za wynagrodzenie przekazywał Rosjanom dane lokalizacji infrastruktury krytycznej, został aresztowany - poinformowała w sobotę prokuratura obwodowa. Mężczyzna jest podejrzany o zdradę ojczyzny.

18:29

Pokojowa akcja protestacyjna przeciwko okupacji Ukrainy przez wojska rosyjskie odbyła się w Chersoniu.

Na centralnym placu miasta zebrani trzymali plakaty z napisami: "Jesteśmy Ukraińcami, a nie kacapskimi niewolnikami", "Chwała żołnierzom Ukrainy" i "Nie pokonacie nas! Ukraina zwycięży". Przyniesiono również flagi Ukrainy.

18:24

Stacja metra "Saltowskoje" w Charkowie.

18:11

"Mało nas tu, otoczyli nas. I dali nam rozkaz rozp...ć wszystkich jak leci: cywilów, dzieci-nie dzieci... wszystkich. Chwilę temu snajper, co siedział na wiśni, zabił trzech za parkanem, bo po prostu świecili w naszą stronę latarkami" - mówi żołnierz w nagraniu przechwyconym przez SBU.

SBU podkreśla, że rosyjska armia rzuca coraz większe siły na Charków, ale nie przynosi to pożądanych rezultatów, a straty są ogromne - z 2 tys. bojowników tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, którzy zaczęli szturmować miasto, przy życiu zostało 20-25 osób.

18:02

Co najmniej 579 cywilów, w tym 42 dzieci, zginęło na Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji - poinformowało w sobotę Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Podkreślono, że w rzeczywistości liczby te mogą być znacznie wyższe.

OHCHR przekazało również, że potwierdzono doniesienia o 1002 rannych wśród ukraińskich cywilów.

17:58

"Miasta stoją po stronie Ukrainy" - to hasło wielotysięcznej manifestacji antywojennej we Florencji. W jej trakcie połączono się z metropoliami w Europie, w tym z Warszawą, oraz z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. "To nie tylko wojna przeciwko Ukraińcom, ale też przeciwko łączącym nas wartościom Zachodu" - mówił.

/ Claudio Giovannini

17:53

Mariupol zniszczony po rosyjskiej inwazji.

17:51

17:47

Blisko dwa tysiące osób ewakuowano w sobotę z obwodu kijowskiego - poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Jak zapewniła Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, ewakuowanym udzielana jest pomoc, w tym medyczna i psychologiczna.

17:44

W Centrum Humanitarnym w Odessie na południu Ukrainy uruchomiono pierwszy terminal internetowy Starlink podarowany krajowi przez Elona Muska - podaje w sobotę agencja Ukrinform, powołując się na radę miasta.

Musk oświadczył w ubiegłą niedzielę, że Starlink to jedyny nierosyjski system łączności, który nadal działa w niektórych częściach Ukrainy.

17:38

Ewakuacja z Połtawy do Lwowa. 17-godzinną podróż uchodźcy spędzili na leżąco, w pociągu były zaciągnięte rolety.

17:35

"Kijów jest zawsze piękny, nawet w czasie wojny" - mówi doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak.

17:31

Analiza OSW: Według brytyjskiego resortu obrony główna część rosyjskiego zgrupowania lądowego ma znajdować się 25 km od centrum Kijowa. Pod kontrolą ukraińską pozostaje wyjazd w kierunku południowym. Po zewnętrznej stronie pierścienia oblężenia siły ukraińskie miały zniszczyć rosyjskie stanowisko dowodzenia koło Makarowa.

17:25

Plan dla Ukrainy musi składać się z trzech kroków: zatrzymanie wojny, odbudowa kraju i zbliżenie do Europy Zachodniej; UE powinna otworzyć swoje drzwi dla Ukrainy w zapraszającym geście - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił w podcaście, że Rosja całkowicie straciła wiarygodność jako partner gospodarczy. "Najwyższy czas, by Unia Europejska zerwała z uzależnieniem od rosyjskich surowców" - oświadczył. "Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że surowce energetyczne są dla Rosji przede wszystkim gospodarczą bronią" - dodał.

17:09

Ukraińska armia poinformowała o zniszczeniu kolejnej wyrzutni rakietowej wroga przy użyciu samolotu bezzałogowego Bayraktar.

17:04

Tylko dwóch polityków w Rosji - prezydent Władimir Putin i minister obrony Siergiej Szojgu - nadal popiera wojnę na Ukrainie - powiedział w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, szef Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow, cytowany w sobotę przez portal Ukrainska Prawda.

Wszyscy inni próbują to zatrzymać. Jedni bardziej aktywnie, inni w sposób bardziej skryty, poprzez sabotowanie przekazywania rozkazów zgodnie z łańcuchem dowodzenia. Rosyjska generalicja jest w większości przeciwna tej wojnie - powiedział Budanow na antenie telewizji Ukraina 24.

17:01

Główna droga w Odessie, mieszkańcy przygotowują się do rosyjskiego ataku.

16:54

16:45

Mieszkańcy Melitopola żądają uwolnienia mera miasta, który został porwany przez rosyjskich okupantów.

16:34

Rosyjski czołg zmiażdżył w obwodzie zaporoskim na Ukrainie samochód osobowy, w którym znajdowali się rodzice i dziecko. Cała rodzina zginęła - poinformowała w sobotę agencja Ukrinform, powołując się na dowództwo Gwardii Narodowej w regionie.

16:32

Dworzec Główny we Lwowie. Uchodźcy czekają na pociąg do Przemyśla. Piotr Szydłowski / RMF FM

16:18

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Olafem Scholzem i Emmanuelem Macronem: "Rozmawialiśmy o tym, jak zatrzymać agresora i zbrodnie Federacji Rosyjskiej przeciwko cywilom. Poprosiłem o pomoc w uwolnieniu porwanego mera Mariupola. Omówiliśmy też perspektywy rozmów pokojowych. Musimy razem powstrzymać agresora".

16:11

Wołnowacha jako miasto już nie istnieje; większość mieszkańców wyjechała, a infrastruktura została zniszczona - powiedział szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko w telewizji Priamyj.

"Trwają walki o to terytorium, żeby nie przepuścić wroga, nie pozwolić mu domknąć oblężenia i zrealizować planów taktycznych i strategicznych" - powiedział szef władz regionalnych.

Dodał, że sytuacja w mieście jest bardzo trudna, jest ono pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim, a na miejscu walczą nie tylko żołnierze rosyjscy, ale też armia separatystycznej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.

15:51

Zelenski, po raz pierwszy do początku rosyjskiej inwazji, poinformował o stratach ukraińskiej armii. Powiedział, że w walce zginęło około 1300 ukraińskich żołnierzy.

15:47

Mieszkańcy okupowanego Berdiańska protestują przeciwko obecności Rosjan.

15:44

"Nigdy więcej wojny!", "w imię Boga, opamiętajcie się" - to apel papieża Franciszka opublikowany w sobotę na jego profilu na Twitterze. Słowa zamieszczono także po rosyjsku i ukraińsku.

15:41

Sytuacja na przejściu granicznym w Krościenku.

15:33

Osiem osób odniosło obrażenia w wyniku nocnego ostrzału miasta Mikołajów na południu Ukrainy. Uszkodzonych zostało 167 budynków, z których 11 jest całkowicie zniszczonych - poinformował w sobotę mer Mikołajowa Aleksandr Senkewycz.

"Generalnie był to ostrzał wyłącznie obiektów cywilnej infrastruktury" - oświadczył Senkewicz.

Jak podkreślił, w ponad 180 miejscach znaleziono przedmioty, które mogą grozić wybuchem. Mają zostać zneutralizowane przez saperów.

15:27

Prezydent Ukrainy zarzuca NATO brak odwagi. W kolejnym wystąpieniu telewizyjnym Wołodymr Zełenski zapewnia, że Rosjanie mogą pokonać Kijów tylko jeśli zrównają miasto z ziemią.

Dodaje, że liczy na dalsze pośrednictwo Izraela w rozmowach z Moskwą i ujawnia, że zaproponował premierowi tego kraju, by negocjacje prowadzone były w Jerozolimie.

15:23

Antywojenne protesty przez ambasadą Rosji w Tibilisi.

15:16

Trzy kraje Unii Europejskiej odpowiedziały na apel Polski o pomoc w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Polska uruchomiła 28 lutego unijny mechanizm ochrony cywilnej, prosząc szczególnie o dostawy leków.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, jako pierwsza zareagowała Francja wysyłając już 1 marca leki i sprzęt medyczny do leczenia około 500 pacjentów. Kolejnymi krajami, które udzieliły Polsce pomocy są Dania, która zareagowała 8 marca wysyłając szczepionki pediatryczne, przede wszystkim przeciwko dyfterytowi, tężcowi i odrze. Niemcy uruchomiły swoja pomoc 10 marca i wysłały przede wszystkim namioty, śpiwory i koce.

To nie jest oczywiście jedyna pomoc, wiele krajów pomaga bezpośrednio z pominięciem Brukseli. Jest też ogromna pomoc w ramach mechanizmu ochrony cywilnej, który uruchomiła Ukraina. Jeszcze nigdy w historii Unii się nie zdarzyło, żeby na taką prośbę odpowiedziały wszystkie unijne kraje. Pomoc ta to już 80 milionów różnego rodzaju artykułów pomocowych od leków i sprzętu medycznego, po namioty i śpiwory.

15:11

Rosyjska rakieta zniszczyła pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy. Zginęła 73-letnia kobieta - poinformowała w sobotę agencja Ukrinform, powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Po uderzeniu pocisku w budynek wszczęto akcję ratunkową, w której uczestniczy 25 osób.

15:04

Rosjanie nie szanują ciał swoich zabitych na Ukrainie, nie chcą oddać honoru tym, którzy polegli - oświadczył w sobotę zwierzchnik ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup Światosław Szewczuk. W przesłaniu wideo podkreślił, że nikt nie chce odebrać zwłok rosyjskich żołnierzy.

Jak ocenił, jest to "pogarda dla godności ludzkiej".

15:01

Z powodu wojny niektóre miasteczka na Ukrainie przestały już istnieć - powiedział w sobotę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, cytowany przez Reutersa. Zespoły negocjacyjne Rosji i Ukrainy rozpoczęły ponownie rozmowy, ale tym razem nie zaczęły od stawiania ultimatum - dodał.

Wszelkie poważne rozmowy pokojowe muszą się zacząć od zawieszenia broni - podkreślił ukraiński prezydent.

14:54

"Rosja dalej prowadzi ataki na ukraińskie miasta - zabijając cywilów, zabijając dzieci, niszcząc budynki - w tym te położnicze oraz szpitale. Sytuacja jest pod kontrolą prezydenta Ukrainy, rządu, ministra obrony, ale oczywiście potrzebujemy wsparcia. W tej sytuacji, którą mamy, niezbędne jest zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą lub przekazanie nam samolotów bojowych, które mogłyby tę przestrzeń obronić" - mówił ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczyca.

"Mamy nadzieję, że nie tylko zatrzymamy armię rosyjską, ale zaczniemy ją wyganiać z terytorium Ukrainy" - mówił.

14:49

W polskich szpitalach jest 1760 pacjentów z Ukrainy, 900 z nich to dzieci - podaje minister zdrowia.

"Każdy obywatel Ukrainy może liczyć na pomoc" - zapewnia Adam Niedzielski, dziękując pracownikom szpitali.

14:44

W ostrzale w Siewierodoniecku na wschodzie Ukrainy ranne zostały bliźniaki i ich matka - poinformował w sobotę szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

14:41

Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę do Niemiec przybyło 122 837 osób z Ukrainy - poinformowało w sobotę Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Są to dane policji federalnej, która obecnie zaostrza kontrole - powiedział rzecznik.

14:37

14:26

W Warszawie po godz. 14.00 rozpoczął się marsz przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę pod hasłem "Matki wołają: przestańcie strzelać do dzieci". W wydarzeniu bierze udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Demonstranci mają biało-czerwone i ukraińskie flagi, transparenty "Russians, stop killing kids" i "Achtung Russia".

/ Albert Zawada / PAP

14:22

14:13

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w sobotę, że do niewoli trafił najemnik z rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej tzw. grupy Wagnera, który walczył w Syrii i Donbasie - informuje w sobotę SBU.

"Powiedzieli nam, że mieszkańcy będą nas witać z uśmiechem na twarzy i że nasze zadanie to wyzwolenie ich od faszystów" - miał twierdzić mężczyzna.

14:08

Rosyjskie wojsko ostrzelało szkołę w pobliżu osiedla Ołeksijiwka w Charkowie - poinformował w sobotę na Facebooku szef wydziału śledczego policji państwowej w obwodzie charkowskim Serhij Bolwinow, cytowany przez agencję Ukrinform.