Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy. Taką informację przekazała na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Większość przepisów ustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Terminy ważności ich wiz i zezwoleń na pobyt, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną jednak na jej mocy wydłużone do końca roku.

Wykreślona z ustawy poprawka depenalizowałby złamanie dyscypliny finansów publicznych i przekroczenie uprawnień, jeśli sprawca, w tym samorządowiec, popełniłby taki czyn, działając w celu m.in. ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny przeciw Polsce albo działań zbrojnych lub okupacji na terytorium RP, państwa UE, NATO czy innego państwa graniczącego z Polską. W przypadku przedsiębiorców dotyczyłoby to niegospodarności w okresie wojny, ale również czasu obowiązywania w Polsce m.in. stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

"To była poprawka, która de facto pozwalała na to, aby urzędnicy, w szczególności samorządowcy, którzy w tej chwili będą podejmowali różne trudne decyzje, nie musieli się obawiać, że w stanie wyższej konieczności, w sytuacji, gdy trzeba zareagować szybko, ktokolwiek w przyszłości będzie próbował ich karać na przykład za to, że nie wypełnili jakiegoś formularza lub nie dopatrzyli jakieś procedury" - tłumaczył rzecznik rządu Piotr Müller.