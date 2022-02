Dzisiaj przedstawimy olbrzymi pakiet sankcji przeciwko Rosji do przyjęcia przez liderów państw UE. Będzie dotyczył strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków - oświadczyła szefowa KE Ursula von der Leyen. To będą najcięższe sankcje w historii – dodał wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

REKLAMA