Ponad 2000 cywilów zginęło w wyniku rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie w ciągu siedmiu dni wojny - podaje urząd ds. sytuacji nadzwyczajnych. Jak podkreślono, to efekt rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury cywilnej: środki transportu, budynki mieszkalne, szpitale i przedszkola. Druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich ma się odbyć dziś wieczorem. Tu znajdziesz najważniejsze wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę [02.02.2022]

Płonący budynek siedziby policji i służby bezpieczeństwa w Charkowie / PAP/DSNS /

Ponad 2000 cywilów zginęło w wyniku rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie - poinformowała ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Rada UE wprowadziła kolejne środki ograniczające wobec Rosji i w trybie pilnym zawiesiła działalność nadawczą prokremlowskich mediów Sputnik i RT w Unii Europejskiej lub skierowaną do odbiorców w Unii Europejskiej



władze miasta Enerhodar w południowo-wschodniej Ukrainie, obok Zaporoskiej Elektrowni Atomowej poinformowały, że rosyjskie wojska podjęły próbę wejścia do miasta

alarm przeciwlotniczy ogłoszono w środę w kolejnych miastach Ukrainy, w tym we Lwowie

w Mikołajowie na południu kraju doszło do wysadzenia rosyjskiego desantu i ogłoszono godzinę policyjną

mer Mariupola zwrócił się do ukraińskiego sztabu generalnego o wsparcie zbrojne z powodu kontynuowanych rosyjskich ataków na miasto

13:25 Rosyjska rakieta trafiła w budynek rady miejskiej w Charkowie

Rosyjskie wojska dokonały ostrzału budynku rady miejskiej w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na wiceszefa administracji obwodowej Romana Semenuchę.



"Rakieta manewrująca właśnie trafiła w budynek rady miejskiej" - poinformował Semenucha. Opublikował również zdjęcie trafionego budynku.

W mediach pojawiają się też zdjęcia z centrum miasta





Rano w środę rakieta trafiła w budynek policji i służby bezpieczeństwa. Zginęły cztery osoby, są też ranni - podał Reuters, powołując się na służby ratunkowe. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne.





13:25 Ukraińcy zdobyli sześć rosyjskich czołgów

W walkach w rejonie Charkowa wojska ukraińskie zdobyły cysterny z paliwem oraz 6 czołgów T-80 w najnowszej modyfikacji T-80BWM. Maszyny pochodzą z 200. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych należącej do Floty Północnej.

13:20 W Rosji zatrzymano dzieci protestujące przeciwko wojnie na Ukrainie?

W Rosji miały zostać zatrzymane dzieci, które protestować miały przeciwko wojnie na Ukrainie. Ich zdjęcia umieścił na Twitterze jeden z liderów rosyjskiej opozycji demokratycznej, Ilja Jaszin.



13:08 UE wyklucza siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT

UE wyklucza siedem rosyjskich banków, w tym drugi największy bank VTB, z systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT i daje im 10 dni na dokończenie otwartych w SWIFT operacji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.



Według Reutersa Unia Europejska zdecydowała o wykluczeniu siedmiu rosyjskich banków z systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT. Chodzi o drugi co do wielkości rosyjski bank VTB, a także Otkrytije, Nowikom, Promsvyazbank, Rossiya, Sovcombank i VEB.



Banki te będą miały 10 dni na dokończenie otwartych w SWIFT operacji.



13:02 Ukraińcy zestrzelili dwa samoloty

Ukraińskie migi zestrzeliły w rejonie Kijowa dwa rosyjskie samoloty - podają ukraińskie Siły Powietrze. Informują także o jednej swojej straconej maszynie.

13:00 Paweł Szefernaker: Warto nie poddawać się dezinformacji, nie podawać dalej plotek

"U naszego sąsiada jest wojna, w związku z tym są pewne konsekwencje tej wojny, także u nas - związane z dużą liczbą uchodźców i z dezinformacją" - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Paweł Szefernaker.

"W pierwszym rzędzie przez granicę przepuszczane są kobiety z dziećmi. Osoby z krajów trzecich muszą mieć dokumenty. Jeśli ich nie mają, trafiają do zamkniętych ośrodków straży granicznej " - tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.



12:50 Druga tura rozmów

Druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich odbędzie się w środę wieczorem - powiedział portalowi Suspilne doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz. Jak dodał, delegacje będą w tym samym składzie co poprzednio. Innych szczegółów nie podał.



Pierwsza tura rozmów odbyła się w poniedziałek nad rzeką Prypeć na Białorusi, w pobliżu granicy z Ukrainą.



12:30 Mer Konotopu: Dostaliśmy ultimatum

Mer Konotopu na Ukrainie Artem Semenichin powiedział, że rosyjskie wojska, które wkroczyły do miasta, postawiły miejscowym władzom ultimatum: jeśli mieszkańcy będą stawiać opór, artyleria "rozniesie" miasto - poinformował RBK. Według portalu mieszkańcy i mer opowiedzieli się za walką.



12:20 Prof. Mania: Putin ponosi porażkę

"Rosja jako całość została w świecie skompromitowana. Te wszystkie sankcje wprowadzone będą trwały długo. Nie można być mocarstwem, które opiera swoją pozycję tylko na strachu przed jego arsenałem atomowym. Tak się nie jest mocarstwem. Tak się jest tylko groźnym niebezpiecznym awanturnikiem" - zauważył prof. Mania.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Mania: Putin ponosi porażkę, to nie jest zwycięstwo jakie mu się marzyło

12:15 Nawalny: Wojnę przeciw Ukrainie rozpętał nasz szalony car

Antykremlowski opozycjonista Aleksiej Nawalny, więziony od ponad roku w rosyjskiej kolonii karnej, na Twitterze zaapelował do Rosjan, by codziennie protestowali przeciw wojnie na Ukrainie, którą - jak powiedział - rozpętał "szalony car", prezydent Rosji Władimir Putin.



"Chcemy być narodem pokoju. Niestety niewielu może nas tak dziś nazwać. Nie stańmy się jednak przynajmniej narodem zastraszonych, niemych ludzi. Tchórzy, którzy udają, że nie dostrzegają, że agresja przeciwko Ukrainie została rozpętana przez naszego szalonego cara" - napisał Nawalny w serii tweetów.



"Nie mogę, nie chcę i nie pozostanę cicho, patrząc jak pseudohistoryczny nonsens dotyczący wydarzeń sprzed stu lat stał się wymówką dla Rosjan do mordowania Ukraińców, a dla Ukraińców, by mordowali Rosjan w samoobronie" - napisał opozycjonista.

12:03 Kiedy znów odbędą się negocjacje z Rosją?

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędą się znów rozmowy z Federacją Rosyjską - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.



"Teraz jesteśmy gotowi do negocjacji, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy gotowi zaakceptować jakichkolwiek rosyjskich ultimatum. Nadal nie wiadomo, kiedy odbędą się nowe negocjacje" - poinformował Kułeba.





12:00 Mer Kijowa: Szykujemy się do obrony

Rosyjska armia ściąga wojsko coraz bliżej pod Kijów; stolica szykuje się do obrony - powiedział mer Kijowa Witalij Kliczko w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. "Wzywam wszystkich kijowian, by nie tracili determinacji. Nie wierzyli dezinformacji. Wróg rozpowszechnia wiele kłamstw, by złamać Ukraińców. Wierzcie tylko oficjalnym źródłom. Kijów trwa i wytrwa".



11:53 Reporter RMF FM na polsko-ukraińskiej granicy

Reporter RMF FM Marek Wiosło na granicy polsko-ukrańskiej Jacek Skóra / RMF FM

11:46 Odessa

Rosyjskie okręty desantowe zamierzają do Odessy. Media publikują zdjęcia:

11:40 Ławrow o III wojnie światowej

III wojna światowa byłaby nuklearna i destrukcyjna - oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

11:30 Ostrzał Mariupola. "Ludobójstwo, nie możemy nawet zabrać rannych z ulic"

11:15 Blokady na drogach do Enerhodaru. W mieście jest największa elektrownia jądrowa Europy

Tysiące mieszkańców Enerhodaru wyszło na drogi, żeby zablokować dojazd do miasta zbliżającym się oddziałom rosyjskim. W tym mieście nad Dnieprem znajduje się największa elektrownia jądrowa w Europie

11:05 Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz pojawił się w Mińsku

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz miał być widziany w Mińsku na Białorusi. Trzy lata temu został skazany - zaocznie - na karę 13 lat więzienia za zdradę stanu



10:50 Władze Enerhodaru: Siły rosyjskie próbowały wejścia do miasta

10:45 Czarny dym nad Odessą

Odessa to miasto i stolica obwodu odeskiego Ukrainy, położone nad Morzem Czarnym

10:30 Gdzie jest Putin?

Obserwatorzy konfliktu zauważają, że od dwóch dni prezydent Rosji jest nieobecny w mediach, a wszystkie jego ostatnie wystąpienia nie pozwalają ustalić czasu ani miejsca, gdzie przebywa. W światowej prasie pojawia się sporo spekulacji na ten temat