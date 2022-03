Charków na północnym wschodzie kraju pod ostrzałem. W mieście siły ukraińskie odparły atak na szpital wojskowy. W Kijowie po raz kolejny ogłoszono alram przeciwlotniczy. Charków i Kijów te dwa największe i najważniejsze miasta Ukrainy to główne cele Władimira Putina. Co w tej chwili dzieje się za naszą wschodnią śledzimy wraz z Wami w relacji minuta po minucie. Poniżej doniesienia z 02.03.2022 r.

Żytomierz / Facebook

Trwa ostrzał ukraińskich miast - Charkowa, Kijowa, Żytomierza

W Charkowie zaatakowany został szpital wojskowy. SBU zaprzeczyło wcześniejszym informacjom o wysadzeniu w tym mieście rosyjskiego desantu

Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że amerykańska przestrzeń powietrzna zostanie zamknięta dla rosyjskich samolotów

Co działo się we wtorek 01.03.2022 r.? Przeczytaj TUTAJ .

08:25 Prezydent Ukrainy w najnowszym nagraniu

Instagram Wideo (IGTV)





08:23 Kulesza w RMF FM

Zajęcie Charkowa, okrążenie Kijowa, a być może nawet jego zdobycie - taki może być cel Moskwy przed przystąpieniem do rozmów z ukraińskimi władzami. Jak prognozuje w RMF FM Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - to wzmocnić ma pozycję negocjacyjną Rosji.

08:15 Ewakuacja studentów

Ewakuacja zagranicznych studentów z Charkowa.

08:06

Dziennikarz Illia Ponomarenko z "The Kyiv Independent" opublikował o poranku zdjęcia zniszczonych rosyjskich czołgów w miejscowości Bucza, obwodzie kijowskim i opatrzył je komentarzem: "Ach te korki...."

08:01 Sbierbank wycofuje się z rynku europejskiego

Sbierbank - największy bank rosyjski - opuszcza rynek europejski. To skutek zachodnich sankcji - informuje AFP. Bank podał także, że jego europejskie spółki zależne notują "niezwykły odpływ gotówki".







07:40 Atak na Charków

Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, od wtorku znajduje się pod ostrzałem rakietowym rosyjskiej artylerii. W nocnym ostrzale zginęło 21 osób. Atakowane są dzielnice północne i północno-wschodnie

07:30 Najnowsze dane Straży Granicznej

Ostatniej doby z Ukrainy przybyło do Polski 98 tys. osób.







07:15 Cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku na Żytomierz

Cztery osoby, w tym dziecko, zginęły w wyniku uderzenia rosyjskiego pocisku manewrującego w budynki mieszkalne w Żytomierzu w środkowej części Ukrainy - poinformował w środę doradca MSW Ukrainy Anton Heraszczenko na Telegramie.



Według niego, pocisk miał uderzyć w pobliską bazę 95. brygady lotniczej w Żytomierzu.



Według ukraińskiej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych i miejski szpital.





07:05 Rosja straciła już więcej żołnierzy niż w I wojnie czeczeńskiej

W dniach 24-28 lutego straty wśród żołnierzy rosyjskich jednostek wojskowych w wyniku działań wojennych na Ukrainie były większe niż straty w całej I wojnie czeczeńskiej z lat 1994-1996 - podał w środę portal Suspilne, powołując się na naczelnego dowódcę sił zbrojnych Ukrainy Wałerija Załużnego.



Według oficjalnych danych w I wojnie czeczeńskiej, która trwała od 1994 do 1996 roku, Rosja straciła 5042 żołnierzy, a w II wojnie czeczeńskiej w latach 1999-2000 - 7425.



Tymczasem według ukraińskiego sztabu generalnego tylko w pierwszych pięciu dniach agresji na Ukrainę straty Rosji sięgnęły 5300 osób.



06:30 SBU zaprzecza informacji o rosyjskim desancie w Charkowie

Siły ukraińskie odparły atak na szpital wojskowy w Charkowie - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), dodając, że nie potwierdziły się doniesienia o wysadzeniu rosyjskiego desantu.

Wcześniej deputowany Rady Najwyższej (parlamentu) Ołeksij Honczarenko podał na Telegramie, że w nocy w Charkowie "Rosjanie wysadzili desant", ale SBU podała, że informacja ta się nie potwierdziła.



06:07 Charków

Nikt nie zginął w starciach w pobliżu szpitala wojskowego w Charkowie - taką informację przekazał szef tamtejszej policji Wołodymyr Tymoszko. Jak podał, sytuacja jest teraz opanowana.



05:55 Apel niemieckiego ministra finansów

O dalsze zaostrzenie sankcji nałożonych na prezydenta Rosji Władimira Putina i jego otoczenie zaapelował w wywiadzie dla "Handelsblatt" minister finansów Niemiec Christian Lindner. Wezwał Niemców zasiadających w radach rosyjskich spółek do rezygnacji.



05:31 Rosyjskie wojska wkroczyły do Trościańca

We wtorek trzy przybywające z różnych kierunków kolumny rosyjskiego wojska wkroczyły do Trościańca i zajęły to leżące w obwodzie sumskim miasto - napisał na Telegramie szef Obwodowej Administracji Państwowej obwodu Dmytro Żywycki.

"W mieście zniszczone są prawie wszystkie linie energetyczne, wszystkie drogi są uszkodzone. Rosjanie chodzą od domu do domu, wyprowadzają ludzi z piwnic, zmuszają ich do siedzenia w nocy na ulicy" - napisał Żywycki.

Rosyjskie czołgi zburzyły XVIII wieczny zabytek architektury tzw. Okrągły Dziedziniec (ujeżdżalnię), a także miejską galerię sztuki.

05:21

Tak wygląda mapa zamkniętej przestrzeni powietrznej dla Rosji.

05:03

Rozwój wydarzeń na Ukrainie dowodzi, że wojny na Ukrainie nie da się rozstrzygnąć walką. Konieczne jest zawarcie porozumienia politycznego - uważają polscy wojskowi.

04:58

Rosyjskie siły powietrzne wylądowały w Charkowie - podaje agencja AFP.

04:46 Rosyjski desant w Charkowie

Rosjanie przeprowadzili desant powietrzny w Charkowie. Rosyjscy spadochroniarze zaatakowali miejscowy szpital wojskowy - poinformowała w środę Rada Najwyższa Ukrainy.

W Charkowie wylądował rosyjski desant. Okupanci zaatakowali szpital wojskowy. Wywiązała się potyczka między najeźdźcami a obrońcami Ukrainy - napisano na Telegramie ukraińskiego parlamentu.

Atak miał miejsce w czasie, gdy miasto i region ogłosiły alarm powietrzny - poinformowała agencja UNIAN.

04:35

Nexta opublikowała mapkę Ukrainy z zaznaczeniem obszarów kontrolowanych przez Rosjan oraz tych, które zdaniem wojsk rosyjskich są przez nie zajęte:

04:14 Decyzja Exxon Mobil

Amerykańska spółka paliwowa Exxon Mobil rozpoczęła proces wstrzymania działalności i wyjścia z projektu gazowego Sachalin-I, który realizowała na zlecenie międzynarodowego konsorcjum firm japońskich, indyjskich i rosyjskich - podała firma w środowym oświadczeniu.

Amerykanie są operatorami projektu Sachalin-I obejmującego złoża ropy na szelfie rosyjskiej wyspy Sachalin na Morzu Ochockim.

Exxon Mobil w swoim oświadczeniu zapewnił, że wspiera obywateli Ukrainy, którzy starają się bronić swojej wolności i decydować o własnej przyszłości jako naród.

03:46 Orędzie Joe Bidena

Prezydent Joe Biden zapowiedział podczas orędzia o stanie państwa, że USA zamkną przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów w ślad za UE i Kanadą. Dodał, że Ameryka zabierze się za oligarchów i zapewnił, że Rosja zapłaci wysoką cenę za agresję.

Dziś mówię do rosyjskich oligarchów i skorumpowanych przywódców, którzy kradli miliardy dzięki temu brutalnemu reżimowi: dość - ogłosił Biden, mówiąc o wprowadzonych w ostatnich dniach sankcjach wymierzonych w zajęcie majątku oligarchów.

03:19

Sześć dni temu Władimir Putin chciał zatrząść fundamentami wolnego świata, ale mocno się przeliczył - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas swojego pierwszego orędzia o stanie państwa. Jak dodał, Ukraińcy zainspirowali świat swym oporem.

Putin myślał, że wjedzie na Ukrainę, a świat przed nim ustąpi. Zamiast tego spotkała go ściana siły, jakiej nigdy sobie nawet nie wyobrażał. Spotkał Ukraińców - powiedział Biden.

Cytat Od prezydenta Zełenskiego po szeregowego Ukraińca - ich odwaga, brak strachu, determinacja inspiruje świat. Grupy obywateli blokujących czołgi swoimi ciałami. Wszyscy od studentów po emerytów broniących swojej ojczyzny - mówił prezydent, wzywając zebranych w Kongresie gości do zademonstrowania solidarności z Ukrainą.

03:10

Rosjanie podkładają miny pod porzucany przez siebie w obwodzie sumskim na wschodzie Ukrainy sprzęt wojskowy - podało w środę Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.

Wróg zaminowuje porzucany w rejonie Sumy sprzęt wojskowy - poinformowano.

03:04

Ewentualny udział wojsk białoruskich w wojnie nie będzie miał istotnego wpływu na sytuację militarną - oceniają wysocy rangą oficerowie polskiej armii.

02:55

Na Kapitolu w stolicy Stanów Zjednoczonych zaczyna się State of the Union. Joe Biden wygłosi orędzie o stanie państwa. Wiadomo, że prezydent sporo uwagi poświęci rosyjskiej agresi na Ukrainę. Ma też ogłosić decyzję o zamnknięciu przestrzeni powietrznej USA dla rosyjskich samolotów.

02:45

Nagranie z Charkowa. Trwa ostrzał miasta.

02:37

Niezależny białoruski portal Nexta informuje, że rosyjskie siły wylądowały w Charkowie. Trwa walka żołnierzy najeźdźcy z obrońcami miasta.

02:31

Boeing wstrzymał techniczne wsparcie Rosji i jej zaopatrzenie w części.

02:23

Laureaci Nagrody Nobla popierają Ukrainę i potępiają Rosję za rozpoczęcie wojny. Porównali działania Moskwy do nazistowskich Niemiec.

02:05

Przy pomocy tureckiego drona Bajraktar TB-2 w obwodzie sumskim na północnym-wschodzie Ukrainy we wtorek zniszczono 180 jednostek sprzętu wojskiego rosyjskiej armii - poinformował w środę szef Obwodowej Administracji Państwowej regionu Dmytro Żywycki.

Dużą część zniszczonego sprzętu stanowiły czołgi i transportery opancerzone - napisał na Facebooku Żywycki.

02:00

Rosja grozi zablokowaniem Wikipedii po rosyjsku za wspominanie w artykule "Rosyjska inwazja na Ukrainę" liczby ofiar wśród ukraińskich cywilów.

01:47

Łukaszenka nie jest Białorusią i Białorusini nie powinni ponosić odpowiedzialności za jego zbrodnie; bycie obywatelem Białorusi nie oznacza wspierania dyktatorów i wojny, rozpętanej przez nich - podkreśla w liście do przyjaciół z Polski liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Swiatłana Cichanouska wydała apel do Polaków, w którym wyjaśnia, dlaczego nie można utożsamiać reżimu Łukaszenki z narodem białoruskim.

01:40

Linie United Airlines tymczasowo zawiesiły loty przez rosyjską przestrzeń powietrzną - poinformowała agencja Reuters. To kolejny amerykański przewoźnik, który wstrzymał loty nad Rosją.

Reuters przypomniał, że w tym tygodniu podobną decyzję podjęły Delta Air Lines, American Airlines i United Parcel Service (UPS).

01:32

W Chersoniu, na południu Ukrainy, przed budynkiem Obwodowej Administracji Państwowej stacjonują rosyjskie wojska, a stacja kolejowa i port znalazły się pod kontrolą Rosji - poinformował w środę portal Ukraińska Prawda, powołując się na relację dziennikarki Eryki Awdijewej przebywającej w mieście.

Część z chersońskich ulic jest pozbawiona prądu oraz wody. Mieszkańcy blisko 290-tysięcznego miasta starają się nie opuszczać swoich domów. Sklepy są zamknięte.

01:24

Rosjanie wprowadzili już na Ukrainę ponad 80 proc. zgromadzonych wzdłuż granic kraju sił zbrojnych i przygotowują się do ataku na Kijów oraz Charków - poinformowała w środę agencja Ukrinform, powołując się na źródła w Pentagonie.

Ukrinform podał, że - według informacji Pentagonu - zgromadzone na północy kraju wojska Rosji nie zbliżyły się znacząco do stolicy Ukrainy Kijowa.

Zdaniem Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych otaczające Charków rosyjskie wojska mogą użyć do ataku broni termobarycznej. Wyrzutnie zdolne do przenoszenia tego rodzaju bomb zidentyfikowano w pobliżu położonego na wschodzie Ukrainy miasta.

01:16

Ukraińskie radio publiczne nadaje w Bułgarii, korzystając z gościnności bułgarskiego radia publicznego. Audycji można słuchać za pośrednictwem internetowej platformy BINAR.

Podejmując tę decyzję, bułgarski nadawca publiczny podkreślił, że jego dążeniem jest ułatwienie licznym uchodźcom z Ukrainy, którzy już przybyli i nadal będą przyjeżdżać do tego kraju, pozyskiwania informacji o wydarzeniach we własnym kraju w języku ojczystym.

01:09

Jak podała agencja Reuters i amerykański portal BNO News, Stany Zjednoczone prawdopodobnie w środę ogłoszą zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej dla Rosji.

00:53

Bomby spadły właśnie na znajdujący się obok szpitala budynek mieszkalny, który został doszczętnie zniszczony. Eksplozja wybiła wszystkie okna i wyważyła wszystkie drzwi szpitala - powiedział w środę w nocy burmistrz Żytomierza Serhij Suchomlyn, cytowany przez agencję Ukrinform.

Próbujemy ustalić liczbę ofiar ataku - wskazał burmistrz. To nie będzie spokojna noc - ostrzegł.



00:42

Rosyjska agresja jest największym od dekad zagrożeniem dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Wzywamy władze Rosji do wstrzymania działań militarnych i bezwarunkowego wycofania wojsk z całego terytorium Ukrainy - napisano w opublikowanej we wtorek wspólnej deklaracji szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec.

00:32

O 3:00 czasu polskiego Joe Biden wygłosi State of the Union, czyli orędzie o stanie państwa. Przemówienie jest tajne do chwili jego rozpoczęcia. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, otrzymał z Białego Domu fragment tego, co Biden będzie mówić, również o rosyjskiej agresji.

Historia nauczyła nas, że jeśli dyktatorzy nie ponoszą konsekwencji swojej agresji, to powodują jeszcze więcej chaosu - powie Joe Biden w swoim przemówieniu.

00:19

Jak informuje reporter RMF FM Roch Kowalski, naloty trwają niemal cały dzień, ale nasiliły się po zachodzie słońca. Ukraińskie MSW informuje o ostrzelaniu i zbombardowaniu Żytomierza w centralnej części kraju. W mieście płoną domy. Ratownicy próbują uratować tych, których jeszcze można w ogóle uratować - pisze w internecie doradca ministra spraw wewnętrznych.

W Charkowie przeprowadzono kolejny atak - tym razem na bazę czołgów. Bomby spadają też w Mariupolu, okolicach Kijowa i Białej Cerkwi, gdzie płonie wojskowy poligon.

00:00

23:57

Para lekarzy wzięła ślub w kijowskim szpitalu. W mieście trwa kolejny nalot rosyjskich sił.

23:50

Mieszkańcy Zakarpacia przygotowują tysiące koktajli Mołotowa. W ten sposób przygotowują się do walki z okupantem.

23:46

Dziś ukraińskie siły powietrzne strąciły jeden rosyjski samolot i jeden helikopter. Przeprowadzono też cztery naloty na kolumny wojsk agresora - podaje dowództwo w Kijowie.

23:41

Właściciele Facebooka i Instagrama oraz Google'a i YouTube'a ogłosili we wtorek zablokowanie dostępu do rosyjskich mediów państwowych. Działania wymierzone m.in. w Russia Today i Sputnika zapowiedziały także Apple, Microsoft, Twitter oraz TikTok - donoszą amerykańskie agencje prasowe.

23:37

W ostrzale rakietowym Żytomierza zniszczone zostało 10 budynków mieszkalnych. Trwa przeszukiwanie gruzów.

23:32

Boeing: "Zawiesiliśmy główne operacje w Moskwie i tymczasowo zamknęliśmy nasze biuro w Kijowie. Zawiesiliśmy również dostawę części, konserwację i usługi wsparcia technicznego dla rosyjskich linii lotniczych".

23:14

Bank Światowy przygotowuje pakiet pomocy kryzysowej dla Ukrainy w wysokości 3 miliardów dolarów.

23:10

Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego zwróciła się do przedsiębiorców, sklepów, dyskontów, hurtowni i marketów działających w Polsce, by nie sprzedawać białoruskich i rosyjskich towarów, produktów i usług. "Wycofajcie je ze swojej oferty" - apeluje we wtorkowym stanowisku organizacja.



23:07

Zdecydowanie potępiamy rosyjski, śmiertelny atak na okolice kijowskiego Babiego Jaru, miejsca pamięci ofiar Holokaustu - przekazał we wtorek jerozolimski Instytut Jad Waszem. Święte miejsca, takie jak Babi Jar, musza być chronione a nie narażone na przemoc - dodano.

23:05

Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto Ukrainy jest bombardowane przez wojska Putina. Bomby trafiły między innymi w blok mieszkalny i szpital.

23:00

Poprzednia relacja z inwazji Rosji na Ukrainę z 01.03.2022 jest dostępna tutaj: