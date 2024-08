Rosyjskie kanały na Telegramie podały, że siły ukraińskie zniszczyły trzeci i ostatni most na rzece Sejm w graniczącym z Ukrainą obwodzie kurskim. Choć Rosjanie zapewniają, że mają jeszcze przeprawy pontonowe, to nie ma wątpliwości, że sytuacja pozostałych tam oddziałów robi się coraz trudniejsza.

Ukraiński żołnierz i uszkodzony posąg Włodzimierza Lenina w Sudży w obwodzie kurskim / UKRINFORM / East News

O zniszczeniu mostu, znajdującego się w pobliżu miejscowości Karyż w rejonie głuszkowskim w obwodzie kurskim, poinformował w poniedziałek rano rosyjski prowojenny bloger Władimir Romanow. Nie podał on jednak żadnych szczegółów dotyczących ukraińskiego uderzenia.

Jurij Podolaka, inny z tzw. Z-blogerów (litera kojarzona z rosyjską inwazją; symbol widnieje na pojazdach uczestniczących w agresji na Ukrainę), również przekazał, że "wróg zniszczył ostatni stały most na rzece Sejm". Według niego rosyjskie wojska korzystają obecnie z przeprawy pontonowej, co - jego zdaniem - "w zupełności wystarczy do prowadzenia skutecznych działań mających na celu odparcie ataków Sił Zbrojnych Ukrainy".

W podobnym tonie wypowiedział się Roman Alechin. Doradca pełniącego obowiązki gubernatora obwodu kurskiego twierdzi, że zniszczenie trzeciego mostu na rzece Sejm nie da Ukraińcom "poważnej przewagi", gdyż rosyjskie wojsko "szybko utworzyło przeprawy pontonowe".

Rosyjscy prowojenni blogerzy nie opublikowali do tej pory zdjęć lub filmów przedstawiających zniszczoną przeprawę. W tej sprawie milczą również Siły Zbrojne Ukrainy, które nie ogłosiły jeszcze zniszczenia obiektu.

Zniszczenie mostu potwierdził za to przedstawiciel Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Reuters pisze, że oświadczenie śledczego w formie wideo zostało opublikowane na Telegramie przez rosyjskiego propagandystę Władimira Sołowjowa.

Były mosty, nie ma mostów

Na rzece Sejm w rejonie (powiecie) głuszkowskim przed rozpoczęciem ukraińskiej ofensywy znajdowały się trzy mosty.

Jeden z nich, w pobliżu miejscowości Głuszkowo, został zniszczony w piątek . Początkowo o jego destrukcji także donosili rosyjscy prowojenni blogerzy i anonimowe kanały na Telegramie (tak jak teraz w przypadku trzeciego mostu), a dopiero później ukraińskie lotnictwo opublikowało nagranie z ataku.

W niedzielę dowódca Sił Powietrznych Ukrainy gen. Mykoła Ołeszczuk ogłosił zniszczenie drugiej przeprawy, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zwannoje.