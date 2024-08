Rosyjskie oddziały mogą wpaść w pułapkę

Zniszczenie mostu w rejonie głuszkowskim to dopiero początek problemów rosyjskich oddziałów broniących terytorium obwodu kurskiego. Wspomniany już wcześniej Rybar twierdzi, że sytuacja operacyjna w rejonie głuszkowskim stała się dla Rosjan "skomplikowana"; przekonuje, że Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły "masowy ostrzał mostów".

Jego słowa zdaje się potwierdzać rosyjski telegramowy kanał "Informator Wojskowy", który przekazał, że Ukraińcy próbują jednocześnie zniszczyć most w położonej nieopodal miejscowości Zwannoje (w momencie, kiedy ten artykuł został opublikowany, czyli o godz. 21:50, nie ma informacji, by kolejna przeprawa uległa zniszczeniu - przyp. red.).

Oprócz zniszczonego już mostu i drugiego stojącego jeszcze w Zwannoje, są jeszcze dwie kolejne przeprawy - w miejscowościach Karyż i Kekino. Rosyjski prowojenny bloger Jurij Podolak pisze, że te cztery mosty są wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskich oddziałów w rejonie głuszkowskim, a zniszczony był najważniejszym z nich. "Utrata tych mostów szybko doprowadzi do zajęcia przez wroga całego interesującego go obszaru (po "ukraińskiej" stronie rzeki Sejm - przyp. red.)" - przekonuje bloger.

"Romanow_92", kolejny z rosyjskich kanałów na Telegramie, poinformował, że po zniszczeniu mostu w rejonie głuszkowskim Siły Zbrojne Ukrainy zaczęły się przemieszczać w kierunku zaludnionych obszarów wzdłuż torów kolejowych, pokonując co najmniej 1,5 kilometra.

"Jeśli (bądź kiedy) wróg będzie w stanie zniszczyć wszystkie przeprawy, odetnie od dostaw całą grupę Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej broniącą się w rejonie głuszkowskim od granicy do rzeki Sejm" - pisze "Informator Wojskowy". "Mash" donosi z kolei, że w strefie możliwego okrążenia znalazło się 27 wsi, w tym te większe, jak Tiotkino, Popowo-Leżaczi i Wołfino.

Zniszczony most jest bardzo ważny dla zaopatrzenia przygranicznej części rejonu głuszkowskiego - powiedział niezależnej rosyjskiej agencji Agentstvo ekspert wojskowy Jan Matwiejew. Ponieważ rosyjscy prowojenni blogerzy donoszą o uderzeniach w drugi most (w Zwannoje), to - jego zdaniem - rosyjskie oddziały mogą wpaść w pułapkę.

W rzeczywistości rejon głuszkowski może zostać odcięty - powiedział z kolei analityk wojskowy Kiriłł Michajłow. Przypomniał, że w 2022 roku pod Chersoniem Ukraińcy również odcinali Rosjanom szlaki zaopatrzeniowe, w wyniku czego armia rosyjska musiała opuścić miasto i przenieść się na drugi brzeg Dniepru.