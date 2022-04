Liczne eksplozje były słyszane o poranku we Lwowie - przekazują tamtejsze władze. Zginęło co najmniej 7 osób, a 11 zostało rannych. "Odnotowuje się oznaki rozpoczęcia operacji ofensywnej we wschodniej strefie operacyjnej. Na słobodzkim (charkowskim) i donieckim obszarze operacyjnym agresor zintensyfikował działania ofensywne i szturmowe na określonych kierunkach" - przekazał ukraiński sztab generalny. Policja podała nowe informacje o zabójstwach cywilów w Irpieniu. Prezydent Ukrainy znów wezwał UE do "zwiększenia ceny", jaką Rosja zapłaci za agresję na jego kraj. Najważniejsze wydarzenia związane z 54. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 18.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Część zniszczonego sprzętu artyleryjskiego w pobliżu Borodzianki / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Liczne eksplozje były słyszane o poranku we Lwowie - przekazują tamtejsze władze. Zginęło co najmniej 7 osób, a 11 zostało rannych. Podczas ostrzału odłamek jednego z pocisków rakietowych spadł na teren domu dziecka.

"Wygląda na to, że rosja rozpoczęła dziś rano nową fazę ofensywy na wschodzie kraju" - podała Rada Bezpiecześntwa Narodowego Ukrainy. Rosjanie próbowali dziś przebić się przez ukraińską obronę niemal w każdym miejscu na frontach ługańskim, donieckim i charkowskim.

5 osób zginęło a 20 zostało rannych w rezultacie rosyjskich bombardowań Charkowa - poinformował na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o zamiar "zniszczenia całego Donbasu".

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko ocenił, że około 27 tys. osób może być przetrzymywanych w obozach filtracyjnych , utworzonych przez Rosjan.

Żołnierze rosyjscy wywieźli pod przymusem z Mariupola ok. 150 dzieci, w tym ok. 100 chorych i ran nych, które przebywały w szpitalu - poinformowała agencja Ukrinform powołując się na Olhę Skrypnyk szefową Krymskiej Grupy Praw Człowieka.

Dwaj brytyjscy żołnierze walczący w szeregach ukraińskiej armii i schwytani przez Rosjan, wystąpili w rosyjskiej telewizji i poprosili o ich wymianę za prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka, przetrzymywanego przez władze ukraińskie.

Policja z Irpienia podsumowała działania operacyjno-śledcze przeprowadzone przez Rosjan. Z danych funkcjonariuszy wynika, że okupanci zabili w mieście 269 cywilów. Było siedem miejsc egzekucji.

Najważniejsze wydarzenia związane z 54. dniem wojny przeczytasz w naszym podsumowaniu dnia.

23:59

To koniec relacji z 54. dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszym raporcie: Wojna w Ukrainie>>>

23:51

Seria wybuchów w Mikołajowie - podaje agencja unian.

23:24

Ukraińscy reprezentanci na trwających od soboty w Hadze Invictus Games w przyszłym tygodniu wracają na front - informuje portal NOS. Zawodnicy z Ukrainy otrzymali specjalne zezwolenie od prezydenta Zełenskiego na udział w zawodach.

Invictus Games to igrzyska dla personelu wojskowego i weteranów rannych w misjach w kraju i poza granicami. Zawody rozpoczęły się w sobotę i potrwają do 22 kwietnia.

Wśród osiemnastu drużyn jest także 19 sportowców z Ukrainy, którzy rywalizują w dziesięciu dyscyplinach sportowych m.in. lekkoatletyce, podnoszeniu ciężarów oraz koszykówce na wózkach.

23:22

"Rosyjskie siły najeźdźców rozpoczęły bitwę o Donbas, do której od dawna się szykują, ale Ukraina będzie się bronić" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wieczornego wystąpienia wideo. "Nie oddamy niczego co ukraińskie" - dodał.

22:52

Już 16 placówek dyplomatycznych wznowiło pracę w Kijowie.

22:46

Ostrzeliwany obwód doniecki.

22:45

Stany Zjednoczone zagroziły Chinom konsekwencjami, jeśli te poprą rosyjskie działania - podaje Ukrinform.

22:23

Przebywający we Włoszech, a wcześniej w Watykanie mer ukraińskiego miasta Melitopol Iwan Fedorow powiedział w poniedziałek telewizji RAI, że wizyta w jego kraju papieża Franciszka byłaby "przeogromnym sygnałem". Podkreślił, że podczas spotkania z papieżem prosił go o wsparcie, zwłaszcza dla Mariupola.

22:12

Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego powiedział w poniedziałek, że "rozpoczęła się druga faza wojny", odniósł się w ten sposób do nowych ataków Rosji na wschodzie Ukrainy.



"Wiara w naszą armię jest bardzo silna" - napisał Jermak w komunikatorze Telegram, zapewniając Ukraińców, że siły ukraińskie są w stanie powstrzymać nową rosyjską ofensywę.

21:58

Na kierunku Ługańska i Doniecka wojsko ukraińskie odparło siedem ataków wroga, w wyniku czego zniszczono 37 sztuk sprzętu i 5 celów powietrznych - podał sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskiego dowództwa operacyjnego działającego w Donbasie.

"W dniu dzisiejszym personel wojskowy zgrupowania Sił Połączonych skutecznie odparł 7 ataków wroga. Dzięki umiejętnym działaniom nasi żołnierze zadali straty rosyjskim najeźdźcom. W szczególności ukraińscy obrońcy zniszczyli 10 czołgów, 1 system artyleryjski, 18 sztuk sprzętu pancernego, 8 pojazdów i jeden moździerz" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

21:41

"Dialog z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem utknął w martwym punkcie po ujawnieniu masowych zbrodni w Ukrainie" - powiedział w wywiadzie prezydent Francji Emmanuel Macron. Macron w wywiadzie na antenie telewizji France 5 potwierdzi, że od czasu odkrycia masowych zbrodni w ukraińskiej Buczy jego dialog, prowadzony z Władimirem Putinem "utknął w martwym punkcie".

21:34

USA mają rozpocząć szkolenie ukraińskich artylerzystów w obsłudze amerykańskich haubic - podała w poniedziałek agencja informacyjna Reutera.

Wojsko amerykańskie przewiduje, że w najbliższych dniach rozpocznie szkolenie ukraińskiej armii w obsłudze haubic - podała agencja, powołując się na wysokiego rangą urzędnika departamentu obrony USA. Poinformował on także, że szkolenia będą odbywać się poza granicami Ukrainy.

20:57

Do tej pory w wyniku rosyjskiej inwazji uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo blisko 30 proc. ukraińskiej infrastruktury drogowej. Strona ukraińska szacuje poniesione tu straty na 100 mld dolarów - poinformował w poniedziałek minister infrastruktury Ołeksandr Kubakow i dodał, że globalne zniszczenia - począwszy od infrastruktury drogowej po domy i inne budynki - sięgnęły do tej pory nawet 500 miliardów dolarów.

20:21

Mer oblężonego ukraińskiego miasta Mariupol Wadym Bojczenko powiedział, że około 40 tys. cywilów z miasta zostało przymusowo przeniesionych do Rosji lub do kontrolowanych przez Rosjan regionów Ukrainy.

"Niestety muszę oświadczyć, że na dzień dzisiejszy są oni przymusowo deportowani" - powiedział Bojczenko cytowany przez agencję Reutera. "Sprawdziliśmy za pomocą miejskiego rejestru, że deportowali już ponad 40 tys. osób" - dodał.

20:01

Rząd Mołdawii nie udzieli władzom Ukrainy wsparcia wojskowego w żadnej formie - ogłosiła w poniedziałek premier Natalia Gavrilita, cytowana przez rodzimą agencję Moldpres.

Szefowa rządu w Kiszyniowie wyjaśniła, że “wsparcie militarne dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji musi pochodzić od krajów o większych możliwościach niż Mołdawia".

19:43

"Wygląda na to, że Rosja rozpoczęła dziś rano nową fazę ofensywy na wschodzie kraju" - podaje Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Rosjanie próbowali dziś przebić się przez ukraińską obronę niemal w każdym miejscu na frontach ługańskim, donieckim i charkowskim. Większość tych ataków odparto, ale Rosjanie opanowali dwie miejscowości w obwodzie ługańskim, w tym 20 tysięczną Kreminnę.

19:27

"W czasie, gdy niektórzy debatują, czy rosyjskie zbrodni na Ukrainie można nazwać ‘ludobójstwem’, to Rosja śmieje się światu w twarz" - ocenił we wpisie w serwisie Twitter doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Podczas gdy niektórzy debatują, czy rosyjskie zbrodnie na Ukrainie można nazwać ‘ludobójstwem’, to Rosja nadal śmieje się światu w twarz" - napisał Podolak.

"(Władimir) Putin przyznał brygadzie stacjonującej w Buczy ‘za bohaterstwo i odwagę’ honorowy tytuł ‘gwardii’. Za morderstwa dzieci i gwałty kobiet?" - dodał.

19:20

Władze Hiszpanii rozpoczęły przygotowania do przywrócenia pracy ambasady tego kraju w Kijowie, ogłosił w rozmowie z madrycką telewizją Antena3 premier Pedro Sanchez.

19:12

Szefowa amerykańskiego resortu finansów Janet Yellen zapowiedziała w Waszyngtonie, że USA wezwą w tym tygodniu członków Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego do zwiększenia presji na Rosję, aby zakończyła "nierozważną wojnę" na Ukrainie - informuje agencja Reutera.

19:05

Krążownik "Moskwa" mógł być skazany na zagładę, zanim wyszedł w morze, by wymusić blokadę ukraińskiego portu w Odessie - taką teorię przedstawiają w poniedziałek australijskie media. Przyczyną mogła być choroba nękająca zarówno państwo rosyjskie, jak i jej siły zbrojne - korupcja.

18:29

W Irpieniu okupanci zabili 269 cywilów. Było siedem miejsc egzekucji - zastępca szefa wydziału śledczego ukraińskiej policji Serhij Pantelejiw podsumował działania operacyjno-śledcze przeprowadzone w opuszczonej przez Rosjan podkijowskiej miejscowości.

Funkcjonariusze organów ścigania zakończyli dokumentowanie zbrodni wojennych w Irpieniu, podał Pantelejiw, cytowany przez portal informacyjny RBK.

18:13

"Potrzebujemy ciężkiej broni z Niemiec jak najszybciej. Każde opóźnienie kosztuje ludzkie życie. To powinno być jasne dla wszystkich!" - powiedział w poniedziałek mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z portalem BILD.

Kliczko skrytykował rząd niemiecki, który wciąż nie podjął decyzji w sprawie dostaw broni dla Ukrainy. Jego zdaniem prowadzenie debat w tej sprawie powoduje, że cierpią Ukraińcy. "Każde opóźnienie dostaw broni kosztuje ludzkie życie" - podkreślił Kliczko.



18:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał szefowi unijnego przedstawicielstwa w Kijowie Matti Maasikasowi ankietę dotyczącą uzyskania statusu kandydata do członkostwa w UE. Mamy nadzieję, że procedura rozpocznie się w najbliższych tygodniach - oświadczył.

17:46

Walczący o swój kraj ambasador Ukrainy Andrij Melnyk jest często atakowany przez SPD. Partia jednocześnie unika komentowania własnych skandali, które powinny wywołać rumieńce wstydu w każdym socjaldemokracie. To jest podłość i obłuda - komentuje w poniedziałek wiceredaktor naczelny BILD Paul Ronzheimer. Dodaje, że te działania SPD - partii kanclerza Scholza - mogą "trwale podważyć wiarygodność Niemiec w świecie".

17:17

Władze w Kijowie udostępniły numer telefonu dla rosyjskich żołnierzy, którzy chcieliby się poddać. "Wojna w Ukrainie to dla ciebie śmierć. Wróć żywy do swoich bliskich" - takie hasło widnieje na grafice promującej ten numer.

17:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w poniedziałek w serwisie Twitter Unię Europejską do "zwiększenia ceny", jaką Rosja zapłaci za agresję na jego kraj. Doprecyzował, że chodzi mu o zaostrzenie sankcji.

"Kontynuowałem dialog z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Zrelacjonowałem rozwój sytuacji na froncie, bohaterską obronę Mariupola. Dziękuję za wsparcie (w dziedzinie) bezpieczeństwa. Z niecierpliwością czekamy na jego zwiększenie w UE. Należy podnieść cenę agresji dla Rosji, w szczególności wzmocnić sankcje" - napisał Zełenski.

17:01

Brytyjskie media donoszą o ukraińskim milionerze, który zlecił bombardowanie własnego domu. W ten sposób Andriej Stawnitser pomógł obrońcom Kijowa.

Zobacz również: Ukraiński milioner zlecił bombardowanie własnego domu

16:23

Ukraina wezwała w poniedziałek Rosję do utworzenia korytarza humanitarnego dla ewakuowanych z oblężonego miasta portowego Mariupol oraz z huty stali Azovstal, która jest ostatnim znaczącym obszarem ukraińskiego oporu w tym mieście. "Domagamy się pilnego utworzenia korytarza humanitarnego z terytorium zakładów Azovstal dla kobiet, dzieci i innych cywilów" - oświadczyła wicepremier Iryna Wereszczuk w poście na serwisie komunikacyjnym Telegram.



16:15

Rosja wydaliła bułgarskich dyplomatów w odpowiedzi na analogiczny krok podjęty przez Bułgarię w marcu. W poniedziałek ambasador Bułgarii w Moskwie Atanas Krystin został wezwany do MSZ, gdzie poinformowano go o decyzji Kremla. Nie podano liczby wydalonych bułgarskich pracowników dyplomatycznych.



16:08

Dowódca broniącej Mariupola 36. ukraińskiej Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Serhij Wołyna w liście do papieża Franciszka poprosił go o interwencję, by "uratować wyczerpaną cywilną ludność miasta".



15:57

Ukraiński wywiad wojskowy, HUR, twierdzi, że rosyjskie władze, chcąc ukryć prawdziwą skalę strat wśród swoich żołnierzy, "gromadzą" zwłoki poległych w kostnicach obwodu rostowskiego. Niektóre ciała mają się tam znajdować już od miesiąca.

"Rosyjskie dowództwo podejmuje działania mające na celu ukrycie rzeczywistej liczby zabitych żołnierzy. Ich ciała są gromadzone w kostnicach miejscowości obwodu rostowskiego (na południu Rosji). Wiele ciał znajduje się w kostnicach od ponad miesiąca" - czytamy w komunikacie.

15:53

Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem na temat negocjacji między Rosją a Ukrainą - podała agencja Reutera.

Rozmowa dotyczyła również "problemów związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie w kontekście eskalacji napięć na Zachodnim Brzegu Jordanu i we Wschodniej Jerozolimie" - poinformowały rosyjskie źródła rządowe, cytowane przez agencję.

15:29

Wojska rosyjskie mogą przygotowywać prowokację, w ramach której ostrzelają znajdujący się pod ich kontrolą Chersoń, by następnie obwinić o to Ukraińców - podało w poniedziałek na Facebooku Dowództwo Operacyjne "Południe" ukraińskiej armii.

15:02

Przed eskalacją konfliktu w Ukrainie ostrzega były szef brytyjskiej komisji do spraw bezpieczeństwa - donosi brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen. Lord Ricketts uważa, że Rosja - sfrustrowana ciągłym napływem broni z Zachodu - może zdecydować się na podjęcie drastycznych kroków.

Ricetts obawia się, że może dojść do ataku na bazę NATO poza granicami Ukrainy bądź konwój z bronią zmierzający w jej kierunku. Ostrzeżenia z ust Putina w tym kontekście już padły. Zdaniem byłego doradcy brytyjskiego rządu, Europę czeka długa wojna z Rosją okupującą sporą część Ukrainy i Kijowem nie zgadzającym się na warunki ewentualnego porozumienia.

14:38

Rosyjskie wojska stacjonujące w Naddniestrzu, separatystycznym regionie Mołdawii, nie mają zdolności bojowej do udziału w wojnie na Ukrainie - podał kiszyniowski dziennik "Timpul".

Gazeta powołała się na wypowiedź wiceminister obrony Ukrainy Anny Malar, według której w ostatnich dniach Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) miała przeprowadzić wśród rosyjskich oddziałów w Naddniestrzu kontrolę.

Malar wyjaśniła, że aktualnie skuteczność bojowa lokalnych jednostek zbrojnych jest niska i "nie są one gotowe do udziału w agresywnych działaniach Federacji Rosyjskiej". Dodała, że w ostatnim czasie istniały tam "oznaki gotowości" do przyjęcia samolotów rosyjskich.



14:21

Podczas poniedziałkowego rosyjskiego ostrzału Lwowa odłamek jednego z pocisków rakietowych spadł na teren domu dziecka, gdzie mieszkają teraz ewakuowane dzieci z różnych regionów Ukrainy - poinformował przedstawiciel władz regionu lwowskiego, Wołodymyr Łys.



Urzędnik, którego cytuje agencja Ukrinform powiedział, że żadne z dzieci nie ucierpiało. Szkody w budynku są minimalne.

14:18

Dwaj brytyjscy żołnierze walczący w szeregach ukraińskiej armii i schwytani przez Rosjan, wystąpili dziś w rosyjskiej telewizji i poprosili o ich wymianę za prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka, przetrzymywanego przez władze ukraińskie.

Na nagraniu wyemitowanym w państwowej stacji Rossija 24 obaj Brytyjczycy - Shaun Pinner i Aiden Aslin - występowali oddzielnie. Wcześniej niezidentyfikowany mężczyzna pokazał im na telefonie komórkowym nagranie, na którym żona Medwedczuka Oksana wezwała władze brytyjskie do zorganizowaniu wymiany jej męża na obu żołnierzy.

Rozumiem sytuację. Chciałbym zaapelować do rządu o odesłanie mnie do domu, chciałbym znów zobaczyć moją żonę. Chcemy, by doszło do wymiany mnie i Aidena Aslina na pana Medwedczucka. Oczywiście byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w tej sprawie - mówił Pinner, zwracając się do premiera Borisa Johnsona.

14:11

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, wyraził w poniedziałek wątpliwość, czy Rosja zgodzi się wymienić prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka na obrońców oblężonego przez Rosjan Mariupola.

Podolak skomentował w ten sposób wypowiedź samego Medwedczuka na ten temat. Według ogłoszonego w poniedziałek nagrania Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Medwedczuk zaapelował o taką wymianę.

Podolak, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina, powiedział, że "dla Medwedczuka nie ma miejsca" w obecnym państwie ukraińskim. Tymczasem - dodał - dla władz ukraińskich "rzeczywiście ważni są bohaterowie Mariupola", zatem apel o wymianę to "jedyne możliwe wyjście" dla prorosyjskiego polityka

13:30

Papież zaapelował o pokój i pojednanie, choć tym razem podczas spotkania z wiernymi w świąteczny poniedziałek nie odniósł się bezpośrednio do wojny na Ukrainie. W południe odmówił z tysiącami wiernych modlitwę Regina coeli.



Po wielu apelach o pokój na Ukrainie, słowach potępienia agresji i otuchy dla Ukraińców, jakie towarzyszyły wszystkim uroczystościom Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, papież powiedział w tzw. Poniedziałek Anioła: "Niech łaska zmartwychwstałego Pana da pocieszenie i nadzieję tym, którzy cierpią". "Niech nikt nie będzie porzucony, a kłótnie, wojny i spory niech ustąpią miejsca zrozumieniu i pojednaniu" - apelował.



13:15

Zatrzymany prorosyjski polityk Wiktor Medwedczuk zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zaproponował wymianę za obrońców i mieszkańców Mariupola.

12:52

Około 200 000 osób jest zagrożonych utratą pracy w stolicy Rosji, ponieważ zagraniczne firmy zawiesiły działalność lub zdecydowały się opuścić rosyjski rynek - poinformowała agencja Reutera.

Reuters cytuje mera Moskwy Siergieja Sobianina, który napisał na swoim blogu, że władze stolicy są gotowe wspierać osoby, które stracą pracę, zapewniając im szkolenia oraz tymczasową pracę.

12:29

Mariupol może stać się "czerwoną linią" w rozmowach z Rosją o zakończeniu wojny - powiedział w poniedziałek ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba dla CBS News.

Nie mieliśmy w ostatnich tygodniach kontaktu z rosyjskimi dyplomatami na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych. Jedynym poziomem kontaktu jest zespół negocjacyjny, który składa się z przedstawicieli różnych instytucji i parlamentarzystów. Kontynuują oni konsultacje eksperckie. Ale na wysokim szczeblu negocjacje nie toczą się, po Buczy szczególnie trudno było kontynuować rozmowy z Rosjanami. Jak powiedział nasz prezydent, Mariupol może stać się "czerwoną linią" - oświadczył Kułeba.

12:28

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko ocenił, że około 27 tys. osób może być przetrzymywanych w obozach filtracyjnych, utworzonych przez Rosjan. Andriuszczenko wymienił obozy w rejonie miast: Manhusz i Nikolske oraz Jałty.

12:10

Do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego ataku rakietowego sił rosyjskich w Lwowie - poinformowali szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki i mer miasta Andrij Sadowy. 11 osób jest rannych.

"Miały miejsce cztery trafienia w magazyny, które nie są obecnie wykorzystywane przez wojsko, oraz jedno trafienie w stację obsługi samochodów. Zginęło siedem osób, według wstępnych danych 11 zostało rannych" - powiedział Kozycki podczas briefingu prasowego.

11:24

W sieci pojawiają się nagrania pokazujące, jak tonie krążownik "Moskwa".

11:22

Cztery osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału cywilnego samochodu w miejscowości Kreminna w obwodzie ługańskim - napisał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej Serhij Hajdaj. Wyjaśnił, że Rosjanie otworzyli ogień do ludzi, którzy próbowali opuścić miasto na własną rękę.

Szef regionu zaapelował do mieszkańców miasta, aby nie wychodzili z ukrycia i nie próbowali samodzielnie opuszczać Kreminnej, ponieważ jest to teraz bardzo niebezpieczne.

10:42

Dziś w Ukrainie nie zostaną otwarte korytarze humanitarne - przekazały władze kraju. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że w niedzielę trwały rozmowy na temat korytarzy z Mariupola, Berdiańska, Tokmaku i Enerhodaru, a także na temat korytarzy w obwodzie chersońskim i ługańskim.

Jednakże rosyjscy okupanci, naruszając międzynarodowe prawo humanitarne, nie zaprzestają blokowania i ostrzeliwania tras humanitarnych. Z tego powodu, ze względów bezpieczeństwa, podjęto decyzję, by dziś nie otwierać korytarzy humanitarnych - powiedziała Wereszczuk, cytowana przez agencję Ukrinform.

Po raz ostatni korytarze humanitarne uruchomiono dwa dni temu. Zdołało się nimi ewakuować tego dnia 1449 osób.

10:39

Serbia oskarża Ukrainę i niewymienione z nazwy państwo UE o udaremnianie lotów Air Serbia między Belgradem a Moskwą przy wykorzystaniu fałszywych alarmów bombowych.

"Robią to zagraniczne służby (wywiadowcze) dwóch krajów. Jednym z nich jest kraj UE, a drugim Ukraina" - powiedział prezydent Serbii Alaksandar Vucić. Nie przedstawił żadnych dowodów.

10:32

Rosyjskie wojska przejęły kontrolę nad miastem Kreminna w obwodzie ługańskim, walki trwają - poinformował na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Serhij Hajdaj.

Wcześniej służba prasowa ługańskiej administracji wojskowej podała, że w obwodzie ługańskim rozpoczęła się już ofensywa wojsk rosyjskich.

"Sześciu policjantów patrolowych zostało rannych w Lisiczańsku w wyniku ostrzału gmachu Urzędu. Dwóch zabitych i czterech rannych podczas ostrzału Zołote" - podały władze lokalne.

Jak donosi agencja Ukrinform w obwodzie ługańskim zniszczonych jest wiele budynków mieszkalnych, infrastruktury, placówek oświatowych i szpitali.

10:16

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła w wojnie około 20 600 żołnierzy; straty sprzętu to m.in. 790 czołgów i 2041 bojowych wozów opancerzonych - poinformował Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy w komunikacie.

Sztab zapewnił, że Rosja straciła dotąd w walkach m.in. 381 zestawów artyleryjskich, 167 samolotów i 147 śmigłowców, a także 155 dronów oraz 67 jednostek środków obrony przeciwlotniczej.

09:17

W wyniku ostrzału rakietowego Lwowa zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych - przekazały władze. Szef administracji obwodowej Maksym Kozycki, cytowany przez agencję Ukrinform, poinformował, że pociski rakietowe spadły m.in. na obiekty infrastruktury wojskowej. Ukraińskie koleje państwowe poinformowały w poniedziałek, że we Lwowie pociski rosyjskie trafiły w rejon koło obiektów kolejowych.

Telegram

09:06

W obwodzie ługańskim rozpoczęła się ofensywa wojsk rosyjskich, w Kreminnej toczą się walki uliczne - poinformowała na Telegramie służba prasowa ługańskiej administracji wojskowej. "Możemy stwierdzić, że ofensywa już się rozpoczęła" - napisano w oświadczeniu.



"Sześciu policjantów patrolowych zostało rannych w Lisiczańsku w wyniku ostrzału gmachu Urzędu. Dwóch zabitych i czterech rannych podczas ostrzału Zołote" - podały władze lokalne. Według nich cywile będą mogli być ewakuowani z Rubiżnego, Lisiczańska, Siewierodoniecka, Gminy Górskiej i Popasnej.



08:50

Zadzwonił do mnie i płakał, opowiadając o tym, co zobaczył - tak w rozmowie z dziennikiem "Nowaja Gazieta. Europa" mówi matka marynarza, który pływał na rosyjskim krążowniku "Moskwa". "Są zabici, ranni, zaginieni" - relacjonował syn kobiety.

08:49

Wojska rosyjskie ostrzelały infrastrukturę cywilną Lwowa, było to "pięć mocnych uderzeń" - napisał w poniedziałek na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Agencja AFP przekazała relację świadka, mieszkańca południowo-zachodniej części Lwowa, który poinformował o gęstych kłębach szarego dymu, widocznych za budynkami mieszkalnymi.

08:33

Zacięty opór ukraiński w Mariupolu wymusił przekierowanie tam przez Rosję dodatkowych sił, co spowolniło jej postępy w innych miejscach, ale też powoduje ogromne zniszczenia w mieście - oceniło w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Próby zdobycia Mariupola wiążą się z dużymi stratami dla jego mieszkańców. Duże obszary infrastruktury zostały zniszczone, a ludność poniosła znaczące straty. Celowanie w zaludnione obszary Mariupola jest zbieżne z podejściem Rosji do Czeczenii w 1999 roku i Syrii w 2016 roku. Dzieje się tak pomimo zapewnień rosyjskiego Ministerstwa Obrony z 24 lutego 2022 r., że Rosja nie będzie uderzać w miasta ani zagrażać ludności ukraińskiej" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:32

Na Ukrainie od początku inwazji rosyjskiej zginęło 205 dzieci, a 362 zostało rannych - poinformowały w poniedziałek służby prasowe ukraińskiej prokuratury generalnej.

08:31

Według dziennikarza ukraińskiej agencji UNIAN Romana Cymbaluka wojskowi z Rosji z brygady, która działa na Ukrainie, odmawiają udziału w walkach. Chodzić ma o 200. samodzielną brygadę zmechanizowaną, stacjonującą w Pieczendze.

08:29

Wojska rosyjskie przeprowadziły rano pięć ataków rakietowych na Lwów - poinformował mer miasta Andrij Sadowyj. Napisał na komunikatorze Telegram, że były to ataki na konkretne cele. "Odpowiednie służby już wyjechały na miejsce. Wyjaśniamy szczegóły" - napisał mer.

07:56

Liczne eksplozje były słyszane o poranku we Lwowie - przekazują tamtejsze władze. Władze Dnipro także informują o wybuchach. Nad ranem syreny przeciwlotnicze rozbrzmiały w wielu ukraińskich miastach.

07:06

"Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kończą tworzenie grupy ofensywnej we Wschodniej Strefie Operacyjnej. Rosyjski wróg kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę Ukrainy" - tak brzmi najnowszy komunikat sztabu ukraińskiej armii. Rosjanie odzyskują zdolności bojowe głównie w rejonie Doniecka. Tam próbują poprawić pozycję swoich jednostek, dlatego okupanci cały czas prowadzą ostrzał miejscowości koło Siewierodoniecka i Kramatorska. Chodzi o zajęcie całego terenu między Ługańskiem, Donieckiem i Charkowem.

06:35

Żołnierze ukraińscy zestrzelili w obwodzie charkowskim rosyjski śmigłowiec za 15 mln dol. bronią wartą 100 dolarów - poinformowało Dowództwo Operacyjne Wschód na Facebooku.

05:48

Rozległy teren i zabudowania huty Azovstal w Mariupolu to główny ośrodek oporu obrońców miasta przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. Na terenie huty znalazła też schronienie duża liczba cywilów - powiedział szef policji Mariupola Mychaijło Werszynin cytowany przez agencję Ukrinform.

05:06

Naszą relację z 54. dnia wojny zaczynamy od podsumowania najważniejszych wydarzeń z nocy:

- 5 osób zginęło a 20 zostało rannych w niedzielę w rezultacie rosyjskich bombardowań Charkowa - poinformował na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Oleh Syniehubow. Uszkodzonych zostało 18 budynków mieszkalnych. "Wszystkie próby wroga opanowania Charkowa są i będą daremne i doprowadzą jedynie do większych strat okupantów. Przewidzieliśmy wszystkie scenariusze Rosjan i jesteśmy na nie dobrze przygotowani" - zapewnił Syniehubow.

Strażacy gaszą pożar na jednej z ulic w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o zamiar "zniszczenia całego Donbasu". Zapowiedział równocześnie, że zrobione zostanie wszystko dla jego obrony. Stwierdził też, że Rosjanie stosują "rozmyślny terror" wobec mieszkańców Charkowa.



- Zełenski zaapelował, w opublikowanym późnym wieczorem na Facebooku nagraniu wideo, do wprowadzenia pełnych sankcji na cały system bankowy i finansowy Rosji w odpowiedzi na zbrodnicze działania wojsk rosyjskich w obwodach chersońskim i zaporoskim.Demokratyczny świat musi odpowiedzieć na działania agresorów w obwodach chersońskim i zaporoskim. Tworzone tam są ośrodki tortur, członkowie lokalnych władz i wszyscy uważani za ważnych dla lokalnych społeczności są uprowadzani, kradzione są pieniądze na emerytury, blokowana i rozkradana jest pomoc humanitarna a ludzie głodują - powiedział Zełenski.

- Żołnierze rosyjscy wywieźli pod przymusem z Mariupola ok. 150 dzieci, w tym ok. 100 chorych i rannych, które przebywały w szpitalu - poinformowała agencja Ukrinform powołując się na Olhę Skrypnyk szefową Krymskiej Grupy Praw Człowieka. Według Petra Andriuszczenko, doradcy mera Mariupola, większość dzieci została zabrana ze szpitala bez rodziców. Dalsze 16 dzieci uprowadzono z pobliskiej miejscowości, przed wojną popularnego ośrodka wypoczynkowego.