Nowy kontekst transatlantycki

O tym, że 40-tysięczny kontyngent wojskowy z Europy Zachodniej miałby zadbać o zawieszenie broni w Ukrainie, informowała 10 grudnia "Rzeczpospolita". Doniesienia o tym, że taki temat jest poruszany potwierdza także serwis Politico, powołujący się na anonimowego dyplomatę UE. Nie jest jasne, z jakich krajów mieliby pochodzić żołnierze takiej misji stabilizacyjnej. Serwis Politico cytuje jednak również stanowisko przeciwstawne.

Wizyta prezydenta Francji w Polsce "to nie jest formuła, która pozwoliłaby podjąć takie decyzje" - mówi dla Politico anonimowy wysoki rangą urzędnik, który uzasadnia, że ustalanie misji pokojowych leży w gestii Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a nie dwustronnej relacji polsko-francuskiej.

W pewnym sensie taką opinię powtórzył we wtorek szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że wysłanie wojsk na Ukrainę może odbywać się tylko pod auspicjami NATO, a na "stole są różne scenariusze".

Z drugiej strony to właśnie Paryż był głównym pomysłodawcom i orędownikiem wysłania zachodnich sił zbrojnych na Ukrainę. Macron mówił o tym wprost kilkukrotnie, podkreślając, że wyznaczanie przez NATO własnych "czerwonych linii" wobec bezwzględnej strategii Kremla, jest prawdopodobnie bardzo złym pomysłem.

Jest też jasne, że wizyta prezydenta Francji w Polsce nie sprowadza się do kurtuazji. Emmanuel Macron opuszcza Pałac Elizejski i przylatuje do Warszawy w momencie dla siebie niezwykle trudnym, gdy jego kraj ogarnął kryzys polityczny, a opozycja nawołuje do dymisji prezydenta. Jest mało prawdopodobne, by przebywał taką drogę tylko po to, by złożyć kwiaty pod pomnikiem de Gaulle'a. Tym bardziej, że prezydent Francji zjawia się w Warszawie tuż po niedawnym spotkaniu z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. Pałac Elizejski w komunikacie zaznaczył, że Macron udaje się do Polski, by omówić sytuację Ukrainy "w nowym kontekście transatlantyckim".

Co to oznacza dla nas? Prawdopodobnie tyle, że w związku z naszym położeniem geograficznym i potężnymi inwestycjami w wojsko, ewentualna misja rozjemcza w Ukrainie nie może odbyć się bez udziału Polski. Na czym jednak miałaby polegać rola Warszawy i czym jest "nowy kontekst transatlantycki", o którym informuje Paryż? Być może Emmanuel Macron ma do przekazania polskim przywódcom kilka bardzo pilnych informacji.

Doniesienia z Brukseli - Polska nie wyśle wojsk, ale stworzy dla nich zaplecze

Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon w Brukseli panuje przeświadczenie, że Polska nie będzie chciała wysłać swoich wojsk do Ukrainy. Chodzi o względy historyczne. Część obecnej Ukrainy należała do Polski, w związku z czym obecność naszych wojsk za wschodnią granicą, mogłaby zostać fatalnie odebrana. Na nastrojach antypolskich stara się zresztą cały czas grać propaganda Kremla, która co rusz publikuje "tajne plany" rzekomego rozbioru Ukrainy, w którym ma brać udział Warszawa.

Drugim ważnym argumentem, przemawiającym przeciwko polskiemu bezpośredniemu zaangażowaniu w misję stabilizacyjną w Ukrainie jest fakt, że Wojsko Polskie owszem chroni wschodniej granicy NATO, ale głównie na odcinku białoruskim. Jest tam zaangażowanych około 10 tys. żołnierzy, których nie da się ot tak przemieścić gdzie indziej.

Ewentualne wysłanie wojsk przez Warszawę wydaje się więc mało prawdopodobne, ale jest jasne, że gdyby kraje Zachodu zdecydowały się podjąć utworzenia misji stabilizacyjnej w Ukrainie, Polska stałaby się logistycznym hubem dla takiego kontyngentu.