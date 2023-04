USA nie ukrywają, że zależy im na jak najszybszym przyjęciu Szwecji do grona państw NATO. Po tym, gdy pełnoprawnym członkiem Sojuszu stała się Finlandia, tylko Węgry i Turcja zwlekają z ratyfikowaniem przyjęcia kolejnego kandydata. W trakcie dzisiejszej wizyty szefa Pentagonu Lloyda Austina w Sztokholmie, Amerykanie kolejny raz wyrazili nadzieję, że decyzje w tej sprawie zapadną jeszcze przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie.

Lloyd Austin / Shutterstock

Zachęcamy naszych sojuszników, Turcję i Węgry, do tego, by ratyfikowały przyjęcie Szwecji do NATO tak szybko, jak to możliwe - powiedział Lloyd Austin na konferencji prasowej w Sztokholmie. Słowa szefa Pentagonu można interpretować jako formę nacisku na Erdogana i Orbana, którzy wstrzymują się z podjęciem kluczowych dla Szwecji decyzji.

To właśnie Turcja i Węgry są ostatnimi członkami Sojuszu, których parlamenty jeszcze nie ratyfikowały akcesji Szwecji. Do przyjęcia Sztokholmu potrzeba jest zgoda wszystkich sojuszników. Austin pytany był na konferencji o to, jakie działania podejmuje USA, by przyspieszyć decyzję Ankary. Szef Pentagonu udzielił jedynie wymijającej odpowiedzi przyznając, że "przywódcy tureccy są przekonywani".

Wykluczył też jakoby niedawna umowa sprzedaży samolotów F-16 Turcji miała związek z przyszłą ratyfikacją wniosku Szwecji przez Ankarę. Turcja jest ważnym członkiem NATO i ważne jest, aby aktualizowała swoje zdolności (wojskowe) - stwierdził Austin. Według szefa Pentagonu, który wizytował też szwedzkie wojsko, przyjęcie Szwecji do NATO będzie wielką wartością dla pozostałych państw Sojuszu i podniesie bezpieczeństwo całej Europy.

Szwedzkie media wizytę amerykańskiego polityka opisują jako historyczną. Ostatni raz amerykański minister obrony odwiedził ten kraj w 2000 roku, był nim wówczas William Cohen. Jak przypominają publicyści, rozmowy między neutralną wtedy Szwecją a USA toczyły się w Pałacu Haga w Sztokholmie, a nie jak teraz w bazie wojskowej.

Od poniedziałku w Szwecji trwają największe w tym kraju ćwiczenia wojskowe Aurora 23 z udziałem 26 tys. żołnierzy z 14 państw, w tym USA, W. Brytanii oraz Polski.