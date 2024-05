Podobizna przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una zawisła tuż obok portretów jego dziadka i ojca w otwartej we wtorek Centralnej Szkole Kadr Partii Pracy Korei w Pjongjangu. Zdaniem politologów oznacza to, że jego kult rośnie i osiąga status równy Kim Ir Senowi, pierwszemu przywódcy Korei Płn. – podała agencja Bloomberg.

Kim Dzong Un otwiera Centralną Szkołę Szkolenia Kadr / STR/AFP / East News

Na zdjęciach oficjalnej agencji prasowej KCNA z otwarcia placówki, będącej najważniejszą instytucją szkolenia kadr partyjnych, widać siedzącego w sali wykładowej Kim Dzong Una. Na przeciwko niego znajduje się zielona tablica, nad którą wiszą trzy wizerunki: Kim Ir Sena, Kim Dzong Ila i obecnego przywódcy kraju.

To pierwsze takie zdarzenie, kiedy portrety tej trójki pojawiają się w mediach - stwierdziło południowokoreańskie Ministerstwo ds. Zjednoczenia, które zajmuje się relacjami między Seulem a Pjongjangiem. Do tej pory nie wiadomo czy trzy portrety przywódców z dynastii Kimów będą obowiązkowo wisiały we wszystkich domach i urzędach w całym państwie.

Portret Kim Dzong Una powieszony obok portretów Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila jest jasną wiadomością dla opinii publicznej w kraju i oznacza, że jest on teraz na tym samym poziomie, co dwaj zmarli przywódcy - powiedziała Rachel Minyoung Lee, ekspertka od polityki Korei Północnej z amerykańskiego think tanku Stimson Center.

Portret Kim Dzong Una zawisł tuż obok portretów jego dziadka i ojca / STR/AFP / East News

Podobizny Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila są wszechobecne w Korei Północnej. Z nakazu państwowego takie same portrety wiszą w każdym mieszkaniu, a także w biurach, fabrykach i urzędach. Każdy z nich jest sygnowany pieczęcią państwową i nie może być zniszczony.

Obywatele zobowiązani są do chronienia portretów za wszelką cenę. W 2020 r. matka została skazana przez sąd za to, że z pożaru uratowała dwoje swoich dzieci, a nie portrety przywódców - przypomina Bloomberg.

Portrety Marksa i Lenina

Na zdjęciach z otwarcia szkoły widać także wiszące na ścianach portrety Karola Marksa i Włodzimierza Lenina, które w ostatnich latach nie pojawiały się w przestrzeni publicznej. Odniesienia do marksizmu i leninizmu zostały wykreślone z północnokoreańskiej konstytucji w 2016 r., jednocześnie podkreślono w niej znacznie socjalistycznych idei Kim Dzong Ila i Kim Ir Sena, które mają "unikalny charakter".

Pojawienie się portretów Marksa i Lenina odczytywane jest symbolicznie jako wzrost współpracy wojskowej z Rosją. Przedstawiciel Pentagonu ds. przestrzeni kosmicznej i obrony przeciwrakietowej John D. Hill poinformował we wtorek, że Korea Północna dostarcza pociski rakietowe, które są wykorzystywane przez stronę rosyjską w wojnie z Ukrainą. USA szacują, że wartość dostarczonego uzbrojenia to prawdopodobnie kilka miliardów dolarów.

Moskwa i Pjongjang zaprzeczyły tym doniesieniom.