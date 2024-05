40-osobowa orkiestra, chór, kilkunastu aktorów na scenie, wspaniałe kostiumy, oszałamiająca scenografia i muzyka wykonywana na żywo. Tak w Teatrze Jaracza w Łodzi opowiadana jest historia bezkompromisowego geniusza muzyki - Wolfganga Amadeusza Mozarta.

"Amadeusz" na Dużej Scenie Teatru im. Jaracza w Łodzi w sobotę (25 maja) / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi zaprasza na wielką inscenizację teatralną "Amadeusza" Petera Shaffera w reżyserii Anny Wieczur. Historia bezkompromisowego geniusza muzyki - Wolfganga Amadeusza Mozarta z Krzysztofem Szczepaniakiem w roli głównej na ostatni akord trwającego sezonu teatralnego.

W tak spektakularnej formie "Amadeusz" był wcześniej wystawiany tylko w kilku miejscach na świecie. Między innymi w Los Angeles i Londynie. Teraz dołącza do nich Łódź.

Rodzinne miasto tak wspaniałych artystów, jak Artur Rubinstein czy Konstanty Kulka, miasto, w którym nauczał Krzysztof Penderecki, zobaczy porywające widowisko o zniewalającej i urzekającej sile muzyki oraz jednym z jej największych twórców - niepokornym, przebojowym, bezczelnym, lekkomyślnym i genialnym Mozarcie.

To bardzo malarska baśń dla dorosłych - mówi reżyser spektaklu Anna Wieczur - W swoim zawodzie zawsze szukam tematów takich, by móc dać widzowi coś mądrego i pięknego do przeżycia. Tutaj będzie to z pewnością muzyka wykonywana na żywo przez kilkudziesięcioosobową orkiestrę i chór, zobaczą państwo wspaniałe kreacje aktorskie, ale także będziecie się mogli dowiedzieć wielu interesujących i nieznanych faktów z życia Mozarta, a także samej epoki w której żył i tworzył.

Spektakl "Amadeusz" jest starciem dwóch muzycznych osobowości: Mozarta i Salieriego / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Młody geniusz w wieku lat 4 już wirtuozersko grał na klarnecie, rok później wymyślał już pierwsze menuety, a w wieku lat 8 skomponował pierwszą symfonię. Prywatnie Amadeusz cechował się niewybrednym żartem, nie stronił od romansów, miał cięty język, a jego pewność siebie onieśmielała rozmówców. Często postrzegano go jako gbura.

Tak złożona osobowość i błyskotliwa kariera zainspirowała Petera Shaffera, brytyjskiego dramatopisarza, do napisania sztuki "Amadeusz", którą oparł na rywalizacji Mozarta i Salieriego - dwóch osobowości w świecie muzyki. Shaffer był także autorem scenariusza do słynnego filmu Miloša Formana - "Amadeusz", który w 1985 roku zdobył aż 8 statuetek Oscara (za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, charakteryzację, scenografię, kostiumy, dźwięk i za najlepszą rolę pierwszoplanową).

W Polsce na deski teatru sztukę Shaffera po raz pierwszy przeniósł Roman Polański, który w Teatrze na Woli (dzisiejsza Scena na Woli Teatru im. Tadeusza Łomnickiego Teatru Dramatycznego w Warszawie) obsadził w roli głównej Tadeusza Łomnickiego.

W 2022 roku Anna Wieczur na tej samej scenie zrealizowała swojego "Amadeusza", który szturmem podbił serca publiczności nie tylko w Warszawie, ale odbił się także szerokim echem w całym środowisku teatralnym. Jednak ze względu na zmiany na stanowisku dyrektora, spektakl został zagrany zaledwie kilka razy i ku rozczarowaniu publiczności zdjęty z afisza.

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi pokaże przedstawienie premierowo w sobotę (25 maja) na Dużej Scenie o godzinie 19.00. Kolejny spektakl będzie można obejrzeć dzień później o godzinie 17.00. W sprzedaży dostępne są także bilety na spektakle czerwcowe (7 i 9 czerwca) oraz październikowe (12 i 13 października).



Patronem radiowym spektaklu jest RMF Classic.