Często na plaży możemy zobaczyć powiewającą czerwoną flagę - nawet mimo pięknej pogody. Powodem są sinice. Aktywiści z Gdyni chcą, żeby do osób przebywających w nadmorskich miejscowościach przychodziły smsowe alerty RCB ostrzegające przed sinicami.

Sinice na plaży w Sopocie / Adam Warżawa / PAP

"Stowarzyszenie Czyste Pomorze" złożyło w tej sprawie wniosek do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Argumentują swój pomysł, tym, że poza kwestią ochrony zdrowia, alert pozwoliłby turystom na zaplanowanie wolnego czasu w innych miejscach w regionie.

Uważamy, że informowanie osób przebywających w pobliżu zakwitu sinic jest właściwym sposobem informowania i ostrzegania społeczeństwa przed występującym zagrożeniem. Sinice stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających kontakt z skażoną wodą - czytamy we wniosku, który trafił już do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak poinformowało biuro Wojewody Pomorskiej, wniosek został złożony drogą mailową, jednak nie wypełnia wymogów formalnych. Tego typu wniosek, ze względu na lokalny charakter zagrożenia powinien być składany przez odpowiednio terytorialnie Starostwo Powiatowe lub Urząd Miejski Miasta na prawach powiatu. Po otrzymaniu wypełnionego wniosku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ma możliwość wysłania podpisanego przez Wojewodę wniosku o uruchomienie Alertu bezpośrednio do Dyżurnego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Co ważne, ostateczną decyzję o uruchomieniu Alertu podejmuje Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Gdzie szukać informacji o sinicach

Informacje o tym, na których kąpieliskach w wakacje wywieszona jest czerwona flaga przez sinice na bieżąco można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Mieszkając w Sopocie i mając dzieci uważam, że powinniśmy wiedzieć. Ja nie zawsze mam czas, żeby zapoznać się czy sinice są. Alert to dobry pomysł - stwierdza jedna z mieszkanek kurortu. Wydaje mi się, że to zły pomysł. Może to przestraszyć osoby, które nie wiedzą czym są sinice, a tu nie ma powodów do paniki - mówi z kolei jedna z turystek.

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunkę, wymioty i bóle brzucha.