Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Michał Dworczyk, były szef KPRM-u, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego.

Michał Dworczyk / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy go, co będzie jego priorytetem w Brukseli i jak zamierza zadbać tam o polskie interesy. Porozmawiamy też o bezpieczeństwie wschodniej granicy i o sytuacji Prawa i Sprawiedliwości w samorządach. Czy politykom partii w regionie, po sytuacji w sejmiku województwa podlaskiego trzeba patrzeć na ręce?

