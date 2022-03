​Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przemawiał na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Amerykański przywódca zapowiedział jedność z Ukrainą, a także potrzebę odejścia od rosyjskich paliw kopalnych. We Lwowie nieopodal polskiej granicy doszło dzisiaj do dwóch ataków rakietowych. Zniszczony został m.in. skład paliwa. Ukraińska armia odbiła miasto Trościaniec w obwodzie sumskim i przejęła sprzęt wykorzystywany przez Rosjan. Kijów uważa, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przeszedł zawał serca. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje z 31. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zniszczenia w Mariupolu / AA/ABACA / PAP/EPA

Biden przemawia w Warszawie

Amerykański prezydent, który od piątku przebywa w Polsce, przemawiał dzisiaj na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Siły amerykańskie są w Europie, żeby bronić sojuszników, a nie atakować Rosję. Mamy święty obowiązek, w ramach art. 5, bronić każdej piędzi terytorium NATO - zapewniał Joe Biden.

Bohaterski opór Ukrainy jest walką o podstawowe zasady wolnego społeczeństwa. Moje przesłanie dla Ukrainy: Stoimy z wami - kropka - mówił Biden.

Amerykański przywódca pochwalił także Polaków za pomoc uchodźców. Uderzyła mnie hojność warszawiaków, wszystkich Polaków, głębia ich współczucia, gotowość do świadczenia pomocy, by otworzyć serce i domy, by po prostu pomagać - mówił prezydent USA.

Pomoc uchodźcom to nie jest coś, co Polska czy jakikolwiek inny kraj powinien musieć robić sam. Cały świat, wszystkie kraje mają w tym odpowiedzialność - mówił.

Biden zaznaczył także, że Europa musi odejść od paliw kopalnych importowanych z Rosji. Zapowiedział, że USA pomoże naszemu kontynentowi przejść przez kryzys energetyczny.

Ostrzelany Lwów. Dwa razy

Na Lwów, leżący nieopodal polskiej granicy, spadło dzisiaj kilka rakiet. Najpierw około godz. 16 czasu lokalnego w centrum miasta słychać było eksplozje. Po chwili świadkowie zobaczyli kłęby czarnego dymu - relacjonował specjalny wysłannik RMF FM do Lwowa Roch Kowalski.

Lwowskie władze przekazały, że dwa pociski uderzyły w znajdujący się na obrzeżach miasta skład paliwa. Rannych zostało pięć osób.

Po trzech godzinach doszło do kolejnego bombardowania - tym razem uszkodzona została infrastruktura. Mer Andrij Sadowy zaznacza jednak, że pociski nie trafiły w budynki mieszkalne.

Zobacz również: Dwa ataki rakietowe we Lwowie

Ambasador Ukrainy: Europa musi wziąć przykład z Polski

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca został w RMF FM zapytany o to, co może powstrzymać Władimira Putina przed kontynuowaniem agresji na Ukrainę. Europa musi wziąć przykład w Polski i kroczyć tą samą drogą. Twarde, mocne stanowisko przeciwko Rosji. Żadnych ustępstw - odpowiedział Deszczyca.

Chcemy przystąpić do NATO, ale przede wszystkim chcemy zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie, zakończyć wojnę. Jeżeli można to zrobić razem NATO, to jak najbardziej. Jeżeli nie możemy zrobić tego razem z NATO, to zróbmy to z tymi, którzy są odważni i są gotowi walczyć razem z Ukraińcami przeciwko rosyjskiej agresji - powiedział ambasador.

Dyplomata podkreślił, że propozycja Jarosława Kaczyńskiego dotycząca stworzenia misji pokojowej w Ukrainie , zdobywa kolejnych zwolenników. Wyraził nadzieję, że dołączą do niej również Stany Zjednoczone.

Ukraina odbija Trościaniec, trudna sytuacja w Czernihowie i obwodzie ługańskim

Armia ukraińska podała, że udało jej się odbić kontrolowany przez Rosjan Trościaniec w obwodzie sumskim.

Strona ukraińska przekazała, że wojska rosyjskie pozostawiły w Trościańcu broń, sprzęt i amunicję.

W otoczonym przez Rosjan Mariupolu na południu Ukrainy wciąż pozostaje ponad 100 tys. osób, które potrzebują ewakuacji. Mer miasta Wadym Bojczenko przekazał, że sytuacja w Mariupolu jest nadal krytyczna, a w centrum toczą się walki uliczne.

Trudna sytuacja jest też w Czernihowie na północ od Kijowa. W mieście nie ma prądu i - jak przekazał mer Władysław Atroszenko - ponad połowa mieszkańców wyjechała.

Miasto jest mocno zniszczone. Łatwiej policzyć domy, które ocalały - mówił Atroszenko. Władze mają problem z zorganizowaniem ewakuacji rannych, gdyż drogi wciąż są ostrzeliwane przez Rosjan.

Do kilku ataków doszło także w obwodzie ługańskim, gdzie ostrzelany został Lisiczańsk i Siewierodonieck.

Ukraińskie MSW: Szojgu miał zawał serca, gdy Putin go skrytykował

Ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekonuje, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przeszedł zawał serca i dlatego od połowy marca nie pojawiał się publicznie.

Według doradcy MSW Antona Heraszczenki, Szojgu ciężko przeżył krytykę Putina w sprawie "całkowitej porażki inwazji na Ukrainę". Urzędnik obecnie ma być na rehabilitacji w szpitalu wojskowym w Moskwie.

Ćwiczenia na Wyspach Kurylskich, szpiedzy w Estonii

Kilka dni temu informowaliśmy, że Azerbejdżan przeszedł do ofensywy w Górskim Karabachu , wykorzystując tym samym, że Rosja jest zajęta innym konfliktem. Ale sama Moskwa też próbuje "grać na wielu fortepianach".

Rosyjskie wojsko ogłosiło rozpoczęcie ćwiczeń z udziałem ponad 3 tys. żołnierzy na Wyspach Kurylskich , które są terenem, o które Rosja spiera się z Japonią.

Według rosyjskiej agencji Interfax, manewry rozpoczęły się w piątek i uczestniczą w nich setki pojazdów wojskowych.

Część obserwatorów twierdzi, że ćwiczenia mają być ostrzeżeniem dla rządu w Tokio, który potępił rosyjską agresję na Ukrainę i przyłączył się do sankcji nałożonych na Rosję.