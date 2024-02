06:40

Stany Zjednoczone nałożą w piątek sankcje na ponad 500 podmiotów w ramach akcji upamiętniającej drugą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę - zapewnił zastępca sekretarza skarbu USA Wally Adeyemo.



Akcja, podjęta we współpracy z innymi krajami, będzie skierowana do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, a także do przedsiębiorstw w krajach trzecich, które pomagają Rosji w ułatwieniu dostępu do potrzebnych jej towarów. Waszyngton stara się pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za wojnę i śmierć lidera opozycji Aleksieja Nawalnego.

Rosyjski atak dronów wywołał pożar w ukraińskim porcie w Odesie nad Morzem Czarnym - poinformował gubernator regionu Ołeh Kiper.

Kiper, w aplikacji Telegram, napisał, że w ataku mieszkańcy odnieśli obrażenia, ich liczba jest ustalana.