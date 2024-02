W piątek, w przeddzień drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Rada Unii Europejskiej przyjęła 13. pakiet sankcji wobec Rosji. W sumie unijne środki ograniczające mają obecnie zastosowanie do ponad 2 tys. osób i podmiotów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Unia Europejska utrzymuje presję na Rosję"

Mijają dwa lata od rozpoczęcia przez Władimira Putina inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Unia Europejska utrzymuje presję na Rosję. Dziś jeszcze bardziej zaostrzamy środki ograniczające wobec rosyjskiego sektora wojskowego i obronnego, wymierzone w kolejne podmioty w państwach trzecich, które dostarczają sprzęt, a także w podmioty odpowiedzialne za nielegalną deportację i wojskową reedukację ukraińskich dzieci - oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Pozostajemy zjednoczeni w naszej determinacji, aby zniszczyć rosyjską machinę wojenną i pomóc Ukrainie wygrać jej uzasadnioną walkę w obronie własnej oraz przywrócić jej niepodległość, integralność terytorialną i suwerenność - dodał.

Co zawiera 13. pakiet sankcji?

Rada Unii Europejskiej postanowiła nałożyć środki ograniczające na dodatkowe 106 osób i 88 podmiotów odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Rada UE dodała 27 nowych podmiotów do listy tych, które bezpośrednio wspierają rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy w wojnie przeciwko Ukrainie. Będą one podlegać zaostrzonym restrykcjom eksportowym dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania, a także towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa.

Niektóre z tych podmiotów znajdują się w krajach trzecich (Indie, Sri Lanka, Chiny, Serbia, Kazachstan, Tajlandia i Turcja) i były zaangażowane w obchodzenie ograniczeń handlowych. Inne to rosyjskie podmioty zaangażowane w rozwój, produkcję i dostawy komponentów elektronicznych dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Ponadto piątkowa decyzja rozszerza listę produktów objętych ograniczeniami, służących do produkcji bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Wreszcie, UE wprowadziła dalsze ograniczenia w eksporcie towarów, które przyczyniają się do zwiększenia rosyjskich zdolności przemysłowych, takich jak transformatory elektryczne.

Ponad 2 tys. osób i podmiotów na listach sankcyjnych

Nowe listy sankcyjne dotyczą przede wszystkim sektora wojskowego i obronnego oraz powiązanych z nimi osób, w tym osób zaangażowanych w dostawy uzbrojenia z Korei Północnej do Rosji, a także członków wymiaru sprawiedliwości, lokalnych polityków i osób odpowiedzialnych za nielegalną deportację i wojskową reedukację ukraińskich dzieci.

W sumie unijne środki ograniczające mają obecnie zastosowanie do ponad 2 tys. osób i podmiotów.

Wskazane osoby i podmioty podlegają zamrożeniu aktywów, a obywatele i firmy z UE nie mogą udostępniać im środków finansowych. Osoby fizyczne są dodatkowo objęte zakazem podróżowania, który uniemożliwia im wjazd lub tranzyt przez terytoria UE.

Decyzja Rady UE dodaje też Wielką Brytanię do listy krajów partnerskich, które stosują zestaw środków ograniczających import żelaza i stali z Rosji oraz zestaw środków kontroli importu, które są zasadniczo równoważne ze środkami UE.