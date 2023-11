11:20

Niemiecki dziennikarz - autor książek o rosyjskim dyktatorze Putinie - Hubert Seipel otrzymał w sumie kilkaset tysięcy euro z Rosji w ramach "sponsoringu".

Seipel jest znany z wywiadów z Putinem i reportaży na temat Rosji, w telewizji występował jako ekspert od tej tematyki - informuje w środę "Spiegel". Chwalił dyktatora i robił mu dobry PR. Prawie 100 razy spotykał się z rosyjskim zbrodniarzem.

Seipel, dziennikarz ARD, został przekupiony przez putinowskiego oligarchę kwotą 600 tys. euro. W stacji ARD uznawany był za eksperta, wyjaśniającego działania Putina, który "spędził więcej czasu z szefem Kremla, niż jakikolwiek inny zachodni dziennikarz".

10:20

W Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy zatrzymano docenta miejscowego uniwersytetu, który pracował dla GRU (rosyjskiego wywiadu wojskowego). Mężczyzna przekazywał wrogowi dane o obiektach infrastruktury krytycznej i korygował cele ataków rakietowych - poinformowała w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Zatrzymanym jest 49-letni docent (ten ukraiński stopień naukowy nie ma odpowiednika w polskim systemie nauczania - PAP), którego rosyjski wywiad zwerbował po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Jednym z głównych zadań agenta było rejestrowanie skutków uderzeń rakietowych i artyleryjskich na jedno z przedsiębiorstw obronnych w obwodzie charkowskim, które rosyjskie wojsko wielokrotnie ostrzeliwało.

09:00

We wtorek z Ukrainy do Polski odprawiono 20,7 tys. osób, a 19 tys. wyjechało z Polski do Ukrainy - poinformowała w środę Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17,107 mln wjazdów do Polski i ponad 15,315 mln wyjazdów na Ukrainę.

Środa to 630. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.

08:00

Rosyjskie siły, uczestniczące w inwazji na Ukrainę, próbują odzyskać inicjatywę w wojnie, przeprowadzając jednocześnie kilka operacji ofensywnych na wschodzie kraju. Sukces tych działań jest jednak wątpliwy, ponieważ ukraińską armia skutecznie broni się na kluczowych odcinkach frontu - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

O intensyfikacji rosyjskich działań zaczepnych na kilku kierunkach jednocześnie świadczą poniedziałkowe i wtorkowe wypowiedzi m.in. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, naczelnego dowódcy armii tego kraju generała Wałerija Załużnego i dowódcy sił lądowych generała Ołeksandra Syrskiego.

Ukraińscy politycy i wojskowi są zgodni, że najeźdźcy próbują odzyskać inicjatywę nie tylko w Awdijiwce, ale też w pobliżu Kupiańska, Marjinki i Bachmutu - zauważył ISW.





07:38

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na silne ataki Rosjan, zwłaszcza w rejonie donieckim. "Musimy zrozumieć, że Putin ma ma bardzo cyniczny i konkretny cel polityczny i jest gotów poświęcić życie tylu swoich ludzi, ilu będzie chciał. Chce wykazać przynajmniej pewne taktyczne rezultaty w pierwszej połowie grudnia kiedy zamierza ogłosić swój udział w wyborach" - powiedział Zełenski.

Dodał, że Rosja traci żołnierzy i sprzęt pod Awdijiwką szybciej i na większą skalę niż np. koło Bachmutu. "Wytrzymać te ataki jest wyjątkowo trudno" - podkreślił Zełenski.

Wybory prezydenckie w Rosji mają odbyć się w marcu 2024 r.

06:14

Winni śmierci 19 żołnierzy ze 128. specjalnej brygady zakarpackiej, którzy zginęli w rosyjskim ataku z 3 listopada, zostaną ukarani - powiedział we wtorek ukraiński minister obrony Rustem Umierow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

"Główny Inspektorat Ministerstwa Obrony poinformował mnie o wynikach śledztwa w sprawie okoliczności ataku rakietowego na 128 Samodzielną Brygadę Gwardii. Teraz wiemy minuta po minucie, co się stało i jak do tego doszło. Dowiedzieliśmy się, co doprowadziło do tragedii i jak można było jej uniknąć" - powiedział Umierow.