Pogłoski o śmierci rosyjskiej gospodarki okazały się przesadzone. Moskwa radzi sobie z sankcjami, izolacją biznesową i ograniczeniami w transferze technologii do kraju. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow przyznaje, że dziś nie jest w stanie dostarczyć prognoz dotyczących załamania gospodarki Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie. Pozostają mu jednak oczekiwania. Kilka faktów wskazuje jednak na to, że Rosję może czekać bardzo poważny kryzys - związany przede wszystkim z brakiem ludzi. To jednak prawdopodobnie za mało, by myśleć o ekonomicznym zmuszeniu Rosji do ustępstw.

Parada wojskowa w Moskwie / Shutterstock Rosja przygotowuje się na długą i wyczerpującą wojnę. Niektóre z tamtejszych zakładów ponad dziesięciokrotnie zwiększyły produkcję niektórych rodzajów sprzętu wojskowego - w tym rakiet, dronów, wozów bojowych i artylerii. W przyszłym roku Moskwa zamierza przeznaczyć na obronę 6 proc. PKB, czyli około 118 mld dolarów. To trzykrotność tego, co Rosjanie wydali na zbrojenia w roku 2021. Niektórzy analitycy uważają, że te wydatki będą jednak realnie znacznie wyższe, bo oficjalne dane nie uwzględniają finansowania tajnych projektów. Przedstawiciele rosyjskiego przemysłu buńczucznie deklarują, że wypełniają z nawiązką dyrektywy Władimira Putina. "Jedziemy naprzód z dużą prędkością, ze wszystkich rur dymi" - twierdzi cytowany przez Reutersa Bekhan Ozdojew, dyrektor przemysłowy kompleksu zbrojeniowego Rostec, kontrolującej większą część rosyjskiej zbrojeniówki. Ten "dym z rur" na pewno zwiastuje bardzo trudny 2024 rok dla ukraińskich wojsk, które swoje zasoby sprzętowe opierają na tym, co europejskie kraje i USA znajdą we własnych magazynach. Dym może jednak być znakiem znacznie mniej obiecującym dla Władimira Putina. Przemysł militarny wysysa bowiem główną siłę roboczą Rosji. Szefowa Banku Centralnego: Mamy 3 lata. Potem koniec W ubiegłym tygodniu przed Dumą Państwową przemawiała Elwira Nabiullina - szefowa Banku Centralnego Rosji. I nie miała dobrych wieści. Nabiullina odpowiadając na pytanie dotyczące prognoz gospodarczych, stwierdziła - mówiąc o mocach produkcyjnych i sile roboczej - że Rosja "prawie całkowicie wykorzystała dostępne zasoby". Co ciekawe, szefowa Banku Centralnego rozpoczęła swoje wystąpienie od słów: "Mam wrażenie, że nasza gospodarka upadnie w ciągu trzech kolejnych lat, bo funkcjonuje w warunkach, w których przetrwanie jest niemożliwe". Te problemy związane są z brakiem możliwości zaciągania kredytów zagranicznych, ale przede wszystkim właśnie z drenażem pracowników. Duża część z nich jest wcielona do wojska, specjaliści w znacznej mierze wyemigrowali za granicę a pozostali zostali zatrudnieni przy konstrukcji broni. "Financial Times" powołując się na szefa jednej z dużych rosyjskich firm wydobywczych, podaje, że rynek pracy skurczył się i to znacznie. Potwierdzają to również liczby. Stopa bezrobocia wynosi w Rosji zaledwie 3 proc. To oznacza, że rąk do pracy praktycznie nie ma, a jak twierdzi Elwira Nabiullina kryzys kadrowy dotyka przede wszystkim takich branż, jak maszynowa czy przemysł chemiczny. Słowa szefowej Banku Centralnego Rosji zostały wyemitowane w kanale telewizyjnym RBK - uznawanym za jeden z elementów w propagandowej układance Kremla. Wojna z Ukrainą sprawiła, że ten kryzys może w Rosji stać się szczególnie dotkliwy. "Zdaniem dużej części ekonomistów i rosyjskich przedsiębiorców decyzja Moskwy o przestawieniu gospodarki na tryb wojenny pogorszyła sytuację" - pisze "Financial Times" i wyjaśnia, że przykładem niedoboru pracowników może być wydłużający się tydzień pracy, który osiągnął najwyższy poziom od dekady. Wiele fabryk pracuje na trzy zmiany - dokładnie tak, jak w czasach sowieckich. Nawet Władimir Putin przyznaje, że sytuacja staje się trudna. "Niedobór rąk do pracy zaczyna mieć pewien wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, i nie jest to pozytywny wpływ" - powiedział podczas spotkania z szefami przemysłu produkcyjnego na Kremlu, latem tego roku. Pracowników brakuje nie tylko w przemyśle, ale także w kluczowej branży IT. W sierpniu minister rozwoju cyfrowego stwierdził, że potrzebuje dodatkowych 500 000 - 700 000 pracowników w sektorze telekomunikacyjnym. Dla Putina najbardziej dotkliwy będzie jednak kryzys pracowniczy w sektorze zbrojeniowym. Tam brakuje dziś, według szacunków, około 400 000 pracowników. Te dane brzmią (dla Rosjan) alarmująco. Czy jednak mają realne znaczenie w kontekście wydarzeń ostatnich dwóch lat? Budanow: Zjawiska kryzysowe w Rosji nasilają, ale wojna będzie trwać W tym wszystkim kluczowe pozostaje pytanie o wojnę w Ukrainę, a dokładnie o to, jak długo Rosja będzie ją mogła prowadzić bez całkowitego załamania się systemu gospodarczego w kraju. Ukraińcy nie mają złudzeń - Moskwa może nawet w czasie gigantycznego kryzysu ekonomicznego prowadzić chaotyczne działania wojenne, nie licząc się kompletnie z rosnącym niezadowoleniem społecznym. "Są w historii przypadki, gdy długotrwałe wojny między państwami nie zostały prawnie zakończone. Prostym przykładem jest Federacja Rosyjska i Japonia, które po 1945 roku nigdy nie podpisały traktatu pokojowego w sprawie Wysp Północnych (które Rosja nazywa Wyspami Kurylskimi). Ten problem terytorialny ma ponad 70 lat. Dlatego też i tutaj taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, gdyż Federacja Rosyjska ma spore apetyty terytorialne w stosunku do Ukrainy, które dotyczą nie tylko Krymu. Oczywiście nikt nie zaspokoi tych apetytów" - mówi serwisowi New Voice, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow. Kyryło Budanow / AA/ABACA / PAP/Abaca Budanow zaznacza, że Rosja cały czas utrzymuje gospodarczą stabilność. Wymienia jednak kolejne kwestie, które mogą przełożyć się na ostateczny krach: "Jesteśmy świadkami kryzysu paliwowego na dużą skalę, gwałtownego wzrostu cen żywności (w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ceny wzrosły w przypadku niektórych produktów o blisko 40 proc.) oraz innych towarów i usług. Wszystko to wstrząsa ich gospodarką i sferą społeczną, realne problemy odczują w 2025 roku". Szef HUR nie ma wątpliwości - mimo zmęczenia wojną wśród Rosjan, kurczenia się populacji, w tym jej męskiej części i mimo naruszenia łańcuchów produkcyjnych kluczowych gałęzi przemysłu - Rosja będzie trwać i będzie zdolna do walki. Chociaż data "2025" może stanowić punkt zwrotny, gdy Kreml będzie musiał poradzić sobie z naprawdę destrukcyjnymi procesami w swoim państwie, Kyryło Budanow przestrzega przed zbyt optymistycznym podejściem Zachodu do tej kwestii ekonomicznego wyczerpania Rosji: "To nie jest prognoza, ale oczekiwanie. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę dostępne czynniki, jest to prawdopodobne. Ale nie zapominajcie, że ta wojna z każdym miesiącem globalizuje się i rodzi nowe procesy. Nałożą się również na (dzisiejszą) sytuację i znacznie zmienią wszelkie wcześniejsze obliczenia. To wyzwanie, przed którym stanęli już czołowi analitycy świata". I dodaje, że Rosja nie będzie cierpieć na brak "mięsa armatniego". Zobacz również: "Putin zrujnował armię". 