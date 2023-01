Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zdecydował, że Niemcy wyślą czołgi Leopard 2 do Ukrainy - informuje "Spiegel". Ponadto wg magazynu Scholz zgodzi się na to, by inne kraje, w tym Polska, wysłały do Ukrainy swoje leopardy. Administracja USA jest bliska decyzji w sprawie wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams do Ukrainy i może ogłosić ją jeszcze w tym tygodniu - donosi "Wall Street Journal". Ukraina liczy na to, że otrzyma 100 czołgów Leopard 2 z 12 krajów, gdy tylko Niemcy wyrażą zgodę na przekazanie tych maszyn - powiedział wysokiej rangi przedstawiciel ukraińskich władz w rozmowie z amerykańską telewizją ABC News. Wtorek jest 335. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Czołgi Leopard 2 / VALDA KALNINA / PAP/EPA

20:47

Rosyjscy sportowcy nie powinni mieć możliwości startu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Szczególnie nalegałem na to, aby rosyjscy sportowcy nie mieli miejsca na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - powiedział Zełenski, cytowany na internetowej platformie Telegram.

20:30

Czołgi przekazane Ukrainie będą "jednym z elementów powrotu Ukrainy do granic z 1991 roku" - oświadczył Andrij Jermak, szefa biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w komentarzu na serwisie Telegram.

"Czołgi to jeden z elemetów powrotu Ukrainy do granic z 1991 roku. Kilkaset czołgów dla naszych czołgistów - najlepszych na świecie" - napisał Jermak. Dodał następnie, że będą one stanowić "pancerną pięść demokracji" przeciwko - jak to ujął - "autokracji z bagien".



20:10

Ukraina liczy na to, że otrzyma 100 czołgów Leopard 2 z 12 krajów, gdy tylko Niemcy wyrażą zgodę na przekazanie tych maszyn - powiedział wysokiej rangi przedstawiciel ukraińskich władz w rozmowie z amerykańską telewizją ABC News.

Według rozmówcy ABC News porozumienie w sprawie przekazania Leopardów zostało zawarte w piątek, podczas spotkanie w Ramstein grupy kontaktowej ds. wspierania obrony Ukrainy.

Państwa, które zdecydowały się przekazać swoje czołgi to między innymi Polska, Finlandia, Hiszpania, Holandia i Dania - poinformował przedstawiciel ukraińskiego rządu.

19:45

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto oświadczył w Kijowie, że jego kraj może szkolić ukraińskich żołnierzy i zapewnił, że stanowisko Helsinek w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard "jest konstruktywne".

Powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że dyskusja, która toczy się wokół przekazania czołgów, dotyczy większego oddziału. Jeden czołg stąd, drugi stamtąd to za mało. To powinien być silny oddział (...). Omawiamy możliwość stworzenia takiego oddziału. Przyłączymy się do jego stworzenia - zapewnił.



19:36

Polska przekazała oficjalnie własną propozycję wzmocnienia sankcji wobec Rosji i Białorusi. W tym tygodniu restrykcje te będą omawiane przez unijnych dyplomatów.

19:34

Artykuł 5. NATO nie jest teoretyczny, tylko jest wiążący i bardzo praktyczny, co jasno pokazała pomoc sojuszników po ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku - powiedział w Czechach prezydent Andrzej Duda.

19:33

Na Białorusi powstają żelbetowe stożki do rosyjskich zapór przeciwczołgowych, tzw. "zęby smoka" - utrzymuje niezależny portal białoruski Motolko.Help; w materiale opublikowanym we wtorek określa on skalę produkcji jako "masową".

Żelbetowe elementy powstają - według portalu - w co najmniej sześciu firmach na Białorusi, m.in. w obwodach: homelskim, mohylewskim i witebskim.

19:27

Rosja będzie w stanie prowadzić wojnę przeciw Ukrainie nawet przez trzy lata dzięki obecnym rezerwom w juanach i pod warunkiem, że dochody Kremla z ropy nie spadną radykalnie - wynika z prognoz agencji Bloomberga, opisanych przez rosyjski portal Insider.

Bloomberg, który opiera swoje opinie na prognozach Citigroup i własnych analityków, zaznacza, że Moskwa dysponuje sporą "poduszką bezpieczeństwa" dzięki rezerwom w juanach. Analitycy Bloomberga uważają, że rezerwy te wyczerpią się w bieżącym roku tylko wtedy, gdy średnia cena ropy rosyjskiej spadnie poniżej 25 USD za baryłkę. Citigroup uważa zaś, że Rosja zużyje te rezerwy nawet wtedy, gdy średnia cena roczna będzie wynosić 35 USD.



19:10

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zdecydował, że Niemcy wyślą czołgi Leopard 2 do Ukrainy - informuje "Spiegel". Ponadto wg magazynu Scholz zgodzi się na to, by inne kraje, w tym Polska, wysłały do Ukrainy swoje leopardy.

18:08

17:10

Ukraina nałożyła sankcje na 22 Rosjan związanych z Rosyjską Cerkwią Prawosławną (RCP); wśród osób objętych restrykcjami jest Michaił Gundiajew, krewniak zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi, patriarchy Cyryla - podała agencja Reutera.

17:08

Dla Ukrainy jest bardzo ważne, by Białoruś nie utraciła niepodległości i nie dołączyła do haniebnej wojny - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odpowiadając na wcześniejsze słowa Alaksandra Łukaszenki, podkreślił, że Ukraina nie zamierzała i nie zamierza napadać na Białoruś.

Zełenski został zapytany, czy Ukraina rzeczywiście, jak twierdził we wtorek Alaksandr Łukaszenka, proponowała Mińskowi "pakt o nieagresji". Zełenski powiedział, że "wszystko, co Ukraina oficjalnie proponuje, wszyscy to słyszycie".

17:08

Administracja USA poinformowała Chiny o swoich obawach dotyczących sprzętu sprzedawanego przez chińskie firmy Rosji na użytek działań w Ukrainie - podały CNN i Bloomberg. Według źródeł CNN Waszyngton nie jest pewny, czy transport sprzętu odbywa się za wiedzą Pekinu.

CNN podaje, powołując się na dwóch amerykańskich oficjeli, że administracja zakomunikowała ChRL swoje obawy, by "ustalić, jak wiele Pekin wie na temat tych transakcji".

Sprawa ma być jednym z tematów rozmów sekretarza stanu Antony'ego Blinkena podczas jego wizyty w Chinach, planowanej na 5-6 lutego.

17:07

Polityka zagraniczna prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana coraz bardziej oddala go od Zachodu, a rola mediatora w wojnie w Ukrainie jest przykrywką dla intensywnej wymiany handlowej i coraz bliższych relacji z Rosją - ocenia brytyjski tygodnik "Economist".

Politolodzy i dyplomaci oskarżają Turcję o to, że porzuca Zachód. W samej Ankarze pojawił się pogląd, że "nowa Turcja" jest wystarczająco silna, by ignorować takie stare sojusze jak NATO, nawiązywać nowe i działać w pełni autonomicznie - pisze tygodnik.



17:06

Niemcy w tym tygodniu zgodzą się, by Polska wysłała do Ukrainy czołgi Leopard 2 - informuje Bloomberg. Wcześniej w wywiadzie dla BBC premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska będzie czekać tydzień do dwóch na niemiecką odpowiedź.

16:24

Administracja USA jest bliska decyzji w sprawie wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams do Ukrainy i może ogłosić ją jeszcze w tym tygodniu - donosi "Wall Street Journal". Według dziennika ma to być część porozumienia z Niemcami, w ramach którego Berlin również wyśle własne leopardy i zezwoli na transport kolejnych z Polski.

Gazeta, która powołuje się na dwa źródła w administracji USA, twierdzi że w ramach porozumienia USA przekażą Ukrainie "znaczącą" liczbę abramsów, podczas gdy Niemcy przekażą mniejszą liczbę Leopardów 2 i zgodzą się na reeksport maszyn z Polski.



16:13

Niemiecki eksport do Rosji spadł w 2022 roku o 45 proc. w ujęciu rok do roku, co oznacza najniższy poziom od 2003 roku - poinformował Reuters, cytując dane Niemieckiego Komitetu ds. Stosunków Gospodarczych ze Wschodnią Europą.

Ze względu na wzrost cen ropy i gazu wzrosła jednak o 11 proc., do 37 mld euro, wartość importu z Rosji - wynika z raportu komitetu.

W rezultacie niemiecki deficyt w wymianie handlowej w Rosją wzrósł do rekordowego poziomu i jego wartość wynosi około 22 mld euro - poinformował dyrektor wykonawczy komitetu Michael Harms.



14:28

Polska musi przesłać do Brukseli faktury za czołgi Leopard 2 i ich transport, potem rada złożona z przedstawicieli państw, które uczestniczą w funduszu, podejmuje decyzję w sprawie refundacji - informuje dziennikarka RMF FM w Brukseli. Nasze doniesienia potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

14:07

Rząd Ukrainy zwolnił ze stanowisk wiceministrów w czterech resortach i zaakceptował zwolnienie pięciu szefów wojskowych administracji obwodowych. Część dymisji w ministerstwach ma związek z oskarżeniami korupcyjnymi.

Zwolnieni wiceministrowie to Iwan Łukeria i Wiaczesław Nehoda z resortu wspólnot i terytoriów Ukrainy, Wiaczesław Szapowałow z resortu obrony i Witalij Muzyczenko z ministerstwa polityki socjalnej.

Według mediów zwolnienie Łukerii i Nehody może mieć związek z odwołaniem Wasyla Łozynskiego, innego wiceministra w ich resorcie, który został zatrzymany w sobotę, kiedy odbierał łapówkę wysokości 400 tys. dolarów. Szapowałow z ministerstwa obrony podał się z kolei do dymisji na tle oskarżeń o zakupy żywności dla wojska po zawyżonych cenach.



13:44

Bojownicy Grupy Wagnera stali się "jednorazową piechotą" rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy, ale ich brutalna taktyka "jest jedyną skuteczną opcją dla słabo wyszkolonych świeżo zmobilizowanych oddziałów, które stanowią większość rosyjskich sił lądowych" - przekazuje stacja CNN, powołując się na raport ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Ukraińscy analitycy przypuszczają, że regularna armia rosyjska może nawet upodobnić własną taktykę do tej, którą stosuje Grupa Wagnera i zastępować jednostkami szturmowymi klasyczne batalionowe grupy taktyczne rosyjskich sił zbrojnych.



13:30

Nazywają nas "niebiańskim tysiącem", ponieważ spośród tysiąca osób, które znalazły się w naszej grupie więźniów i pojechały walczyć na Ukrainę, tylko około 20 pozostaje zdolnych do walki - przyznał rosyjski jeniec z Grupy Wagnera podczas przesłuchania w ukraińskiej niewoli.

Nagranie z wypowiedzią najemnika opublikował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii Ukrainy.

12:46

"Naszym głównym celem jest zbudowanie większej koalicji. Liczymy, że i Niemcy, jako największy posiadacz i dysponent leopardów się do niej przyłączą" - mówił szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel pytany w Rozmowie w południe w RMF FM o to, czy Polska przekaże Ukrainie czołgi Leopard, nie czekając na oficjalną zgodę Niemiec. Dzisiaj wniosek w tej sprawie otrzymał niemiecki rząd.

12:38

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zachęcił państwa partnerskie do rozpoczęcia szkolenia wojskowych z Ukrainy na czołgach Leopard. Nie stoimy na drodze do tego - powiedział Pistorius w Berlinie na konferencji prasowej razem z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Pistorius powiedział także, że oczekuje decyzji w sprawie dostawy czołgów Leopard dla Ukrainy "wkrótce".

10:53

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem we wtorek w Berlinie wyraził przekonanie, że Sojusz znajdzie wkrótce rozwiązanie w sprawie dostawy czołgów na Ukrainę.

10:51

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami - chodzi o bezpieczeństwo całej Europy - poinformował we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.