Prezydent USA Joe Biden poinformował o zatwierdzeniu jedenastego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierającego m.in. system artylerii rakietowej HIMARS. 80 proc. Siewierodoniecka jest obecnie pod kontrolą sił rosyjskich. W zakładach chemicznych Azot ukrywa się niewielka liczba cywilów. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała fragment przesłuchania rosyjskiego snajpera, w którym przyznaje się on do podpisania zgody na zabijanie cywilów w czasie inwazji na Ukrainę. Mężczyzna przekazał, że żołnierzom, którzy odmawiali podpisu, groziło zwolnienie ze służby. Najważniejsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk powiedział, że w obwodzie briańskim w Rosji, 3 km od granicy z Ukrainą, wojska rosyjskie wyposażają pozycje bojowe.

Wartość bezpośrednich strat wojennych przekroczyła już 600 mld dolarów, Ukraina straciła 35 proc. swojego PKB - przekazał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Polska została poproszona o pomoc w wywozie zboża z Ukrainy - powiedział w trakcie wizyty na Ukrainie premier Mateusz Morawiecki.

Sytuacja jest bardzo trudna. Tracimy 60-100 żołnierzy dziennie, którzy giną w działaniach bojowych, a około 500 zostaje rannych - przyznał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax.

21:15

Brytyjski urząd regulacyjny zatwierdził plan wydobycia przez firmę Shell gazu ziemnego z nowego pola na Morzu Północnym - przekazał minister biznesu i energii Kwasi Kwarteng. Pierwotnie - w październiku zeszłego roku - plan odrzucono ze względów środowiskowych.

21:11

W konsekwencji wojny w Ukrainie cena baryłki ropy może wzrosnąć do 150-175 dolarów - ocenił Jamie Dimon, prezes JP Morgan Chase. Jego wypowiedź na konferencji organizowanej przez firmę Autonomous Research odnotował londyński dziennik "Financial Times".

20:52

W zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku, w którym siły ukraińskie toczą walki uliczne z wojskami rosyjskimi, ukrywa się niewielka liczba cywilów - poinformował szef władz obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj. Ocenił, że zakłady nie będą "drugim Azowstalem", czyli nie będą długotrwale oblegane.

W schronach przeciwlotniczych są tam cywile, jest ich niewielu. Nie będzie to drugi Azowstal; tamte zakłady miały ogromne podziemne miasto, czego nie ma w Azocie - powiedział Hajdaj. Azot w Siewierodoniecku to jedne z największych zakładów chemicznych na Ukrainie.

Portal Hromadske przekazał w środę wieczorem wypowiedź Hajdaja, który ocenił, że Rosjanie kontrolują obecnie 80 proc. Siewierodoniecka. Dodał, że siły ukraińskie przeszły do kontrataku i wzięły do niewoli sześciu żołnierzy rosyjskich.



20:51

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba jest przekonany, że na pewno przygotowany zostanie siódmy pakiet unijnych sankcji na Rosję. Uważa jednak, że nie znajdzie się w nim embargo na rosyjski gaz.

20:50

Węgry znowu zablokowały szósty pakiet sankcji na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Jak podaje Reuters i Bloomberg, Budapeszt chce usunięcia patriarchy Cyryla z listy osób objętych ograniczeniami.

20:37

Michaił Barysznikow, słynny tancerz baletowy i aktor, opublikował list otwarty do prezydenta Rosji Władimira Putina. Zaprotestował przeciwko zablokowaniu strony internetowej projektu Prawdziwa Rosja. "Pański rosyjski świat, świat strachu, się nie ziści" - zapewnił Barysznikow.

20:25

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski podpisali w Kijowie deklarację współpracy w sprawie usprawnienia kontroli na wspólnej granicy - przekazało MSWiA.

Deklaracja zakłada wspólne prace nad umową, która będzie regulowała kwestie współpracy w zakresie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową - powiedział PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

20:09

Tak wyglądają walki w Siewierodoniecku.

19:22

"Ten nowy pakiet uzbroi ich (Ukraińców) w nowe zdolności i zaawansowaną broń, w tym HIMARS wraz z amunicją pola bitwy, by mogli bronić swego terytorium przed rosyjskimi atakami. Będziemy nadal przewodzić światu w dostarczaniu historycznej pomocy, by wspierać walkę Ukrainy o wolność" - napisał Biden w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

Choć prezydent nie podał szczegółów nowej pomocy, amerykańscy oficjele we wtorek zapowiedzieli, że pakiet ma wartość 700 mln dolarów, a rakiety do mobilnego systemu artylerii rakietowej HIMARS będą mieć zasięg ok. 80 km. Poza rakietami, o które od dawna zabiegali Ukraińcy, w skład pakietu mają wejść m.in. radary, śmigłowce i amunicja artyleryjska.

18:58

Portugalskie siły zbrojne skierowały na Litwę pododdział 146 żołnierzy piechoty morskiej w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO wraz ze wzrostem zagrożenia w tym regionie po napaści Rosji na Ukrainę.

Jak poinformowała minister obrony Portugalii Helena Carreiras, misja portugalskich żołnierzy, potrwa trzy miesiące. W jej trakcie będą oni m.in. brać udział w ćwiczeniach na morzu, w powietrzu oraz na lądzie z udziałem wojsk innych państw NATO. Odbędą się one w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Turcji.

18:37

Litwa i Turcja podpisały w Ankarze porozumienie o współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego - poinformował litewski resort obrony. Dokument pozwoli m.in. na zakup drona Bayraktar dla Ukrainy. Prawie 6 mln euro zebrali na ten cel Litwini w ramach akcji społecznej.

To historyczne wydarzenie, kiedy obywatele, we współpracy z władzami, w ciągu trzech dni zebrali prawie 6 milionów euro na zakup Bayraktara dla walczącej Ukrainy - stwierdził litewski wiceminister obrony Vilius Semeszka. Podkreślił, że podpisane porozumienie "jest też szansą na dalsze negocjacje z dostawcami w sprawie zakupu broni".

Akcję zbiórki pieniędzy na zakup drona produkowanego w Turcji ogłosił pod koniec maja znany litewskich dziennikarz i działacz społeczny Andrius Tapinas. Pieniądze przekazywali Litwini w kraju i poza jego granicami.

18:26

W Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Z szefem ukraińskiego rządu Denysem Szmyhalem spotkali się premier Polski Mateusz Morawiecki i wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Podpisano dokumenty dotyczące współpracy w kilku sferach i zapowiedziano utworzenie polsko-ukraińskiego przedsiębiorstwa zbrojeniowego.

17:53

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ocenił, że wojna z Rosją trwać będzie co najmniej do zimy, bo żadna ze stron nie może się cofnąć. Władze Ukrainy są przekonane, że nie wolno dopuścić do zamrożenia wojny - dodał.

17:36

Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy jest dokładnie tym, czego potrzebuje Ukraina, by obronić się przed rosyjską agresją - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Jak dodał, Ukraina zapewniła, że nie będzie używać amerykańskich rakiet do ataków na terytorium Rosji.

17:05

Potrzebujemy kilku miesięcy, by w pełni zaznajomić się z zachodnią bronią i przejść do ofensywy w Donbasie - powiedział portalowi Politico Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy. Według portalu, rosyjskie postępy w tym regionie to efekt zmasowania sił i przewagi ogniowej.



16:27

Dokonujemy niemożliwego; mimo ciągłych rosyjskich ostrzałów udało się zawieźć pomoc humanitarną do gminy Hirske na wschodzie Ukrainy, a także ewakuować stamtąd dziewięcioro starszych i niepełnosprawnych mieszkańców - poinformował na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.





16:23

Ukraina i Polska wzmacniają partnerstwo i pracują wspólnie nad odbudową Ukrainy i jej zwycięstwem - ocenił ukraiński premier Denys Szmyhal. Polityk skomentował w ten sposób, w krótkim wpisie na Twitterze, środową wizytę polskiej delegacji rządowej w Kijowie.



Poinformował, że odbyły się w środę konsultacje międzyrządowe z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podsumował wizytę zapewnieniem: "Razem pracujemy nad odbudową Ukrainy i zwycięstwem nad agresorem".

W środę premier Mateusz Morawiecki i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wzięli udział w otwarciu miasteczka kontenerowego dla mieszkańców Borodzianki pod Kijowem, którzy stracili swoje domy w wyniku rosyjskiej inwazji. Ośrodek, który przeznaczony jest dla około 350 osób, został zbudowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.



16:18

W związku z unijnymi sankcjami, Rosja będzie musiała przekierować dostawy ropy do Azji. Pojawiają się tu jednak spore problemy, takie jak wyższe koszty logistyczne i parcie azjatyckich kupców na spore rabaty - podaje "Kommiersant".

16:13

Zniszczenie kolumny rosyjskiego sprzętu.

16:10

Hiszpańskie media komentują spór między krajami UE o sposób zakończenia wojny na Ukrainie. Francja, Niemcy, Włochy, a teraz także Hiszpania opowiadają się za dialogiem z Putinem przy jednoczesnym utrzymaniu antyrosyjskich sankcji. Inne państwa, w tym kraje bałtyckie, utrzymują natomiast, że takie rozmowy legitymizowałyby reżim w Moskwie, więc UE powinna koncentrować wysiłki na dozbrajaniu Ukrainy w celu pokonania Rosji. Wymuszanie zawieszenia broni Putin mógłby odczytać jako swoje zwycięstwo - twierdzą.

Jak zauważa dziennik "El Espanol", to drugie stanowisko jest zgodne z pozycją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że "rozmowy dyplomatyczne toczą się na polu bitwy", a Kijów "nie pójdzie na żadne ustępstwa wobec Rosji".

16:08

Rosja przyjęła w regionie Donbasu na wschodzie Ukrainy strategię niszczenia z bezpiecznej odległości siedlisk ludzkich; chodzi o "wyludnienie" tego regionu i "zduszenie tam cywilizacji" - oceniła w Bundestagu szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

To sprawia, że wysyłanie Ukrainie broni obronnej jest jeszcze ważniejsze - podkreśliła.

Miasto po mieście, wieś po wsi: wojska rosyjskie niszczą je z odległości. Najpierw pociski, potem samoloty bojowe z artylerią, a na końcu, gdy wszystko jest zburzone, wtaczają się czołgi - powiedziała Baerbock w trakcie debaty na forum Bundestagu, zaznaczając, że Niemcy muszą wysłać więcej broni artyleryjskiej i przeciwlotniczej oraz dronów, aby pomóc Ukrainie bronić się przed tymi atakami.



16:05

20 proc. Siewierodoniecka, miasta w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, jest obecnie pod kontrolą sił ukraińskich, a 60 proc. jest kontrolowane przez wojska rosyjskie - poinformował mer miasta Ołeksandr Striuk.

Pozostała część miasta jest teraz "ziemią niczyją" - powiedział mer, który udzielił wywiadu agencji Reutera. Striuk, który wypowiadał się przez telefon, nie powiedział, gdzie się znajduje.

Wcześniej w środę szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj mówił, że wojska rosyjskie kontrolują 70 proc. Siewierodoniecka i walki trwają. Według jego słów część oddziałów ukraińskich odeszła na korzystniejsze pozycje, a część kontynuuje walkę w centrum miasta.



16:04

Eksporterzy ukrywają pochodzenie rosyjskiej ropy, mieszając ją z innymi surowcami i ukrywając jej pochodzenie - informuje "Wall Street Journal". Według dziennika główną rolę w tym procederze odgrywają indyjskie rafinerie, dzięki którym Rosji udało się znacznie zwiększyć eksport ropy.

15:27

Gubernator Sankt Petersburga Aleksander Biegłow z wycieczką zwiedzał ruiny teatru w Mariupolu, w którym od rosyjskiej bomby zginęły setki ludzi - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

15:25

Dziesięcioletnia dziewczynka z Odessy pomaga ukraińskim żołnierzom i policjantom z Kijowa, wykonując na ich potrzeby bransoletki taktyczne; taka bransoletka może w ciągu minuty zamienić się w linkę o długości 3-5 metrów i uratować komuś życie - poinformowała na Facebooku kijowska policja.

"Jesteśmy wdzięczni Marijce za jej uwagę i troskę. Z takimi dziećmi na pewno zwyciężymy!" - zadeklarowali funkcjonariusze.

15:23

Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk powiedział, że w obwodzie briańskim w Rosji, 3 km od granicy z Ukrainą, wojska rosyjskie wyposażają pozycje bojowe. Poinformował, że dzieje się to w rejonach wsi Podywotje i Niekislica.



Obwód briański sąsiaduje z obwodem sumskim na północnym wschodzie Ukrainy. Jak mówił Motuzianyk, rosyjskie samoloty Su-35 ostrzelały miejscowość Białopole w obwodzie sumskim, około 8 km od granicy. Ogniem artyleryjskim Rosjanie ostrzelali wieś Seredyna-Buda leżącą zaledwie 2 km od granicy, również w obwodzie sumskim.

Rzecznik resortu obrony nie wykluczył, że Rosjanie nasilą w tym rejonie ostrzały pozycji sił ukraińskich i obiektów infrastruktury.

14:41

W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy pod okupacją jest nie więcej niż 15 proc. miejscowości - poinformował szef administracji obwodowej Witalij Kim. Wskazał, że chodzi o miasto Snihuriwka, liczące około 12 tys. mieszkańców, i okoliczne wsie.



13:40

Rumuńskie media z ironią piszą o polityce rządu Viktora Orbana, który stanowi ich zdaniem główną barierę we wprowadzaniu sankcji na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę. W zamian, jak zauważają, Budapeszt wysyła Ukraińcom na pocieszenie wino mszalne.

"Wino mszalne to pomoc rządu Orbana dla Ukrainy" - napisał bukareszteński dziennik online Adevarul.

Rumuński portal ustalił, że Węgrzy, którzy odmawiają wysyłania na Ukrainę broni, skierowali już do tego kraju około 500 litrów wina używanego do obrzędów liturgicznych. Zostało ono przekazane przez kilka węgierskich diecezji.

Według Adevarula w dostarczenie Ukrainie wina mszalnego włączyło się nawet węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych, które pokryło koszty transportu.



13:37

Rosyjskie oddziały stracą w Siewierodoniecku bardzo wielu żołnierzy, ponieważ bronią się tam najlepiej przygotowane ukraińskie formacje - zadeklarował rzecznik sił szybkiego reagowania Gwardii Narodowej Ukrainy Charytin Starski, cytowany przez agencję UNIAN.

Starski potwierdził, że Siewierodonieck został w dużym stopniu zrujnowany w wyniku wrogich bombardowań z powietrza i ostrzałów artyleryjskich. W jego ocenie te zniszczenia wpływają na przebieg bitwy o miasto, szczególnie z punktu widzenia agresora, ponieważ w ruinach budynków trudno jest skryć się i zabezpieczyć pozycje bojowe.

Obecnie w Siewierodoniecku trwają walki uliczne i manewrowe. Trudna sytuacja, ale chłopcy robią wszystko, co możliwe, by powstrzymać przeciwnika. Wierzę w ich zwycięstwo, bo ci żołnierze spędzili wcześniej mnóstwo czasu na ćwiczeniach, szkoląc się m.in. w potyczkach miejskich - podkreślił Starski.

12:52

Wartość bezpośrednich strat wojennych przekroczyła już 600 mld dolarów, Ukraina straciła 35 proc. swojego PKB - przekazał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Jermak zaznaczył, że w kraju zniszczono ponad 200 fabryk, jego granicę, uciekając przed wojną, przekroczyło ponad 5 mln osób, a drugie tyle zmieniło miejsce zamieszkania na terenie Ukrainy.

Musimy wygrać, w przeciwnym wypadku Ukraina po prostu zniknie jako naród i jako państwo. Nasze zwycięstwo jest tym bliższe, im więcej pomocy udziela nam społeczność międzynarodowa: wojskowo-technicznej, politycznej, finansowej czy humanitarnej - powiedział Jermak na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony parlamentu Irlandii.

12:50

Polska została poproszona o pomoc w wywozie zboża z Ukrainy. Otrzymujemy z tego tytułu środki z UE, by zwiększyć przepustowość i poprawić infrastrukturę, która umożliwi wywóz towarów z Ukrainy na Bliski Wschód, do Afryki i innych państw - powiedział w trakcie wizyty na Ukrainie premier Mateusz Morawiecki.

12:17

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała fragment przesłuchania rosyjskiego snajpera, w którym przyznaje się on do podpisania zgody na zabijanie cywilów w czasie inwazji na Ukrainę. Mężczyzna przekazał, że żołnierzom, którzy odmawiali podpisu, groziło zwolnienie ze służby.

11:41

Cztery osoby zginęły, a siedem zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu charkowskiego - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

W Złoczowie zginęła kobieta, a w Iwaniwce 12-letni chłopiec. Kolejne dwie osoby zabito we wsi Szestakowe.

Jak podkreślił Hajdaj, ostrzeliwano też m.in. dzielnicę kijowską Charkowa.

11:26

Istnieje nacisk moralny i głębokie poczucie, że coś trzeba robić, by powstrzymać Rosję, a także że trzeba Ukrainie pomóc. Jednocześnie jednak brak jest gotowości poniesienia daleko idących wyrzeczeń. Unia, która jeszcze niedawno marzyła o "autonomii strategicznej’, uświadomiła sobie, w jak ogromnym stopniu jest uzależniona od Rosji, od dostaw rosyjskiej ropy i gazu. Jeszcze niedawno brakowało więc realistycznej oceny sytuacji, a teraz brakuje gotowości do wyrzeczeń i do stanowczych kroków, by odpowiedzieć na agresję Rosji. Dlatego sankcje są tak spóźnione - ocenił w rozmowie z PAP europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Cóż z tego, że embargo wejdzie pod koniec roku, jeśli do tego czasu wojna będzie już rozstrzygnięta? A przez ten czas Rosja nadal będzie dostawała europejskie pieniądze. Przywódcy unijni wygłaszają budujące oświadczenia, ale działania podejmowane przez Unię na pewno nie są działaniami, które mogłyby teraz, w obecnej chwili, decydująco wpłynąć na rozwój wypadków na Ukrainie, na przebieg wojny. I najwyraźniej chodzi tylko o to, by nakłonić Rosję do rozmów, a nie o to, by ją pokonać - podkreślił.

11:09

Papież Franciszek w czasie audiencji generalnej wyraził zaniepokojenie faktem, że z powodu wojny blokowany jest eksport zboża z Ukrainy. Proszę o to, by nie wykorzystywać zboża, podstawowej żywności, jako broni - wezwał.

10:44

W okupowanym Mariupolu Rosjanie wypędzają ludzi na ulicę i rekwirują część mieszkań; trwają przygotowania do wyburzenia zniszczonych przez ostrzał domów i bloków - poinformował na Telegramie doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko.

"Okupanci przygotowują się do wyburzenia większości budynków, które ucierpiały wskutek ostrzału. Właściciele mieszkań są dosłownie wyrzucani na ulicę" - podał Andriuszczenko. Według jego relacji, Rosjanie planują zakwaterowanie osób starszych w akademikach, by w ich mieszkaniach umieścić osoby zaangażowane w prace w mariupolskim porcie oraz odgruzowywanie zniszczonego miasta.

"Równolegle realizowane są dwa scenariusze: wywożenie ludzi do Rosji oraz zmuszanie innych do pracy" - podał doradca mera Mariupola.

10:22

Rząd Szwajcarii nie zgodził się, by Dania przekazała Ukrainie pojazdy opancerzone produkcji szwajcarskiej w celu wzmocnienia obrony przed rosyjską inwazją. Jako powód podano politykę neutralności - podała stacja Sky News, cytując szwajcarską stację SRF.

Szwajcarski państwowy sekretariat ds. gospodarczych (SECO) odrzucił wniosek Danii dotyczący przekazania Ukrainie 20 bojowych pojazdów piechoty typu Piranha III, uzasadniając to polityką niedostarczania broni na tereny ogarnięte konfliktami.

Szwajcaria wymaga od państw, którym sprzedaje broń, aby ubiegały się o jej zgodę, jeśli chcą tę broń reeksportować. W kwietniu szwajcarski rząd zawetował taki wniosek dotyczący produkowanej w Szwajcarii amunicji do czołgów. Odrzucił również wniosek Polski o uzbrojenie, by pomóc Ukrainie - podaje Sky News.

10:18

Siły rosyjskie kontrolują 70 proc. Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, ale walki trwają - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.



"Część wojsk ukraińskich odeszła na korzystniejsze, wcześniej przygotowane pozycje. Część kontynuuje walkę w centrum miasta" - napisał Hajdaj. Ewakuacja została wstrzymana i nie możliwości dostarczania konwojów humanitarnych do Siewierodoniecka. Według Hajdaja szpital w mieście ma jednak wystarczającą ilość leków i środków medycznych, a w sztabach humanitarnych są zapasy produktów na pewien czas.

10:10

Siły zbrojne Ukrainy odpowiadają na działania agresora, koncentrując się na Donbasie, sytuacja jest bardzo trudna, jednak obrońcy są dalecy od utraty kontroli w walce - powiedział PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

10:00

Od 24 lutego potwierdziliśmy już śmierć 243 dzieci, a 446 innych osób poniżej 18. roku życia zostało rannych - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna. W komunikacie podkreślono, że są to dane niepełne, ponieważ nie obejmują miejsc, gdzie trwają aktywne działania wojenne.

09:46

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 30,7 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też śmigłowiec, trzy czołgi, 41 pojazdów opancerzonych, 10 systemów artylerii, system przeciwlotniczy i cztery drony - wynika z komunikatu sztabu.

09:13

Sytuacja jest bardzo trudna. Tracimy 60-100 żołnierzy dziennie, którzy giną w działaniach bojowych, a około 500 zostaje rannych - przyznał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax. Jak podkreślił, najtrudniejsza sytuacja panuje na wschodzie Ukrainy, w obwodach donieckim i ługańskim.

09:05

Od 24 lutego, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, zabitych zostało tam już 32 dziennikarzy - podała stacja Sky News, cytując obliczenia ukraińskiego parlamentu.

Sky News przypomina, że w tym tygodniu zginął francuski reporter stacji BMF TV Frederic Leclerc-Imhoff, który został trafiony odłamkiem w czasie relacjonowania operacji ewakuacyjnej w pobliżu Siewierdoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy.

Wcześniej na Ukrainie zginął również m.in. francusko-irlandzki operator Fox News Pierre Zakrzewski, operator telewizji LIVE Jewhen Sakun, fotograf Maksym Łewin, były korespondent dziennika "New York Times" Brent Renaud, dziennikarka Ołeksandra Kuwszynowa i korespondentka "The Insider" Oksana Baulina.

08:47

Aktywnie współpracujemy z rządem polskim, z premierem Morawieckim. Jutro przeprowadzimy konsultacje międzyrządowe pierwsze w naszej historii w takim szerokim formacie, kiedy dwa rządy usiądą i będą omawiały cały szereg kwestii, podpisując dokumenty - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal w rozmowie z TVP Info.

Premier Ukrainy dopytywany, jakie to będą dokumenty, odparł, że współpraca międzyrządowa między naszymi krajami ma już własną historię. Rzecz jasna, że w ciągu kilkudziesięciu lat się spotykaliśmy, ale format, kiedy dwa rządy spotykają się na konsultacjach międzyrządowych per analogiam do konsultacji rządów międzyeuropejskich na terenie Ukrainy - to odbędzie się po raz pierwszy - zaznaczył. Bardzo ważne jest to, że inicjatywa tego spotkania nadeszła od rządu polskiego, prezydenta Polski i my z przyjemnością zgodziliśmy się przeprowadzić spotkanie w tym formacie - wyjaśnił.

08:33

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,749 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 22,5 tys. osób.

08:28

Rosyjskie okręty nadal blokują porty oraz intensyfikują działania wokół Wyspy Węży. Rozmieszczenie na niej sprzętu wskazuje na zamiar ochrony wrogich okrętów - poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego Południe Władysław Nazarow.

Zdaniem dowództwa nie ma na razie jasnych oznak przygotowywania się do operacji desantowej w obwodzie odeskim. Możliwe jest natomiast podjęcie próby wyjścia dywersantów na położony nad Morzem Czarnym brzeg lub w pobliżu ujścia Dunaju, jak też ostrzały rejonów nabrzeżnych.

08:24

Rosja nie będzie w stanie kontrolować całej Ukrainy w najbliższej przyszłości. Więc jest tylko jedno wyjście: okupacja przy użyciu siły. Może dojść do negocjacji, ale musi być rozsądek, po stronie Rosji musi być skłonność do tych negocjacji. Więc nie jesteśmy gotowi przyjąć żadnego ultimatum - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax.

Zełenski podkreślił, że broń dalekiego zasięgu, o jaką pilnie apeluje Ukraina, ma służyć wyłącznie do obrony przed rosyjską agresją, a nie do atakowania Rosji na jej terytorium. Nie interesuje nas, co dzieje się w Rosji. Jesteśmy tylko zainteresowani naszym terytorium na Ukrainie - zaznaczył.

08:22

Siły rosyjskie wysadziły mosty przez rzekę Ingulec, starając się przeciwdziałać ukraińskiej kontrofensywie na południu kraju - poinformowało dowództwo operacyjne Południe.

08:20

Siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne w Donbasie, a okręty Floty Czarnomorskiej izolują teren działań bojowych i blokują ruch statków na południu Ukrainy - podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Wojsko rosyjskie prowadziło szturm na północne, południowe i wschodnie dzielnice Siewierodoniecka oraz umocniło się w centrum miasta.



Na kierunku donieckim siły rosyjskie przy wsparciu lotnictwa koncentrują się na działaniach ofensywnych, na całej linii frontu prowadząc ostrzał moździerzowy, z artylerii lufowej oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

07:40

Nie jesteśmy gotowi oddać żadnych terytoriów, ponieważ to są nasze terytoria. To nasza niepodległość, nasza suwerenność, o to w tym chodzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax.

Istnieją pewne problemy z niektórymi terytoriami, są pewne szczegóły, ale wszystkie te trudności mogą być omówione, a te dyskusje będą konieczne, by powstrzymać wojnę - tłumaczył Zełenski. Zaznaczył, że pozwolenie na siłowe zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego nie wchodzi w grę, a zamiast tego trudności trzeba rozwiązać kanałami dyplomatycznymi.

05:15

"Działamy szybko, by wysyłać Ukrainie znaczącą ilość broni i amunicji, aby mogła ona walczyć na polu bitwy i być w najsilniejszej możliwej pozycji przy stole negocjacyjnym. Dlatego zdecydowałem, że dostarczymy Ukraińcom bardziej zaawansowane systemy rakietowe i amunicję, która umożliwi im bardziej precyzyjne uderzanie w kluczowe cele na polu bitwy na Ukrainie" - napisał prezydent USA Joe Biden na łamach "New York Timesa". Jak wyjaśnili podczas telefonicznej konferencji prasowej wysocy rangą przedstawiciele Białego Domu, chodzi o systemy artylerii rakietowej HIMARS wraz z rakietami o zasięgu ok. 80 km. Jeden z urzędników zaznaczył przy tym, że Ukraińcy dali USA gwarancję, że nie użyją nowych systemów do uderzenia na terytorium Rosji.

Według Białego Domu nowy, jedenasty już pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie wart łącznie 700 mln dol. i oprócz HIMARS będzie zawierał również m.in. radary obrony powietrznej, radary przeciwartyleryjskie, śmigłowce, amunicję oraz części do haubic M777, dodatkowe pociski przeciwpancerne Javelin i pojazdy opancerzone.



"Nie będę naciskał na ukraiński rząd - prywatnie ani publicznie - by czynił jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. To byłoby niesłuszne i sprzeczne z ugruntowanymi zasadami" - napisał Biden.

05:00

Rosja może wkrótce starać się zaanektować Chersoń lub stworzyć "Chersońską Republikę Ludową", choć jej władze okupacyjne poniosły porażkę w uzyskaniu legitymacji miejscowych mieszkańców - ocenił rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.