Ostre walki toczą się w obwodzie ługańskim, Rosjanie atakują również z południa w stronę Zaporoża. Obwód chersoński jest na granicy katastrofy humanitarnej. Rosyjscy żołnierze całkowicie blokują wyjazd z Melitopola. Mają tam przeprowadzać przymusową mobilizację. Prokuratura obwodowa w Charkowie na wschodzie kraju ogłosiła, że Rosjanie stworzyli w okupowanym Wołczańsku obóz koncentracyjny, w którym torturują mieszkańców. Polska nałożyła na Rosję sankcje. Obejmują one 50 pozycji. Najważniejsze wydarzenia związane z 62. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 26.04.2022 roku.

Żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy patrolują ulice Lwowa. / Vitaliy Hrabar / PAP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

Zaporoże, a także obwody ługański, chersoński i charkowski znalazły się pod rosyjskim ostrzałem.

Rosyjscy najeźdźcy stworzyli w okupowanym Wołczańsku obóz koncentracyjny, w którym torturują mieszkańców - przekazała stacja Sky News.

Rosjanie całkowicie blokują wyjazd z Melitopola poprzez przymusową mobilizację.

Władze Kijowa ogłosiły nocną godzinę policyjną od poniedziałku do piątku w tym tygodniu - podaje CNN, cytując szefa władz obwodu kijowskiego.

Już 217 dzieci zginęło, a ponad 391 zostało rannych w Ukrainie w wyniku agresji Rosji.

Polska nałożyła na Rosję sankcje. Obejmują one 50 pozycji m.in. Gazprom.

11:00

Weryfikuj informacje i nie daj się manipulować - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W mediach społecznościowych opisuje dezinformację Kremla, która ma zamaskować zbrodnie Federacji Rosyjskiej popełnione w Kramatorsku na Ukrainie.

10:55

Poruszymy niebo i ziemię, aby zapewnić Ukrainie pomoc wojskową. Putin nie wyobrażał sobie, że świat stanie za Ukrainą, ale my wierzymy w jej zwycięstwo i wiemy, że potrzebuje naszej pomocy teraz, jak i w przyszłości, gdy wojna się skończy - zapewnił sekretarz obrony USA Lloyd Austin w wypowiedzi otwierającej spotkanie przedstawicieli resortów obrony kilkudziesięciu krajów NATO i spoza sojuszu w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech.

10:53

Rosjanie urządzili w cerkwi we wsi Łukasiwka na północy Ukrainy bazę dla swojego sztabu i skład amunicji; dziś pozostały z niej jedynie zgliszcza. "Twierdzili, że teraz będą mieć Boga po swojej stronie" - mówi 80-letnia mieszkanka wsi.

10:34

"Mikołajów na południu Ukrainy szykuje się do ataku sił rosyjskich albo oblężenia" - powiedział mer miasta Ołeksandr Sienkewycz w wywiadzie portalu Ukrainska Prawda. "Widzimy, że Rosja przerzuca przez Krym broń i żołnierzy. Zauważyliśmy też, że (Rosjanie) gromadzą siły w obwodzie chersońskim" - powiedział.

10:22

50 pozycji znalazło się na liście sankcyjnej opublikowanej przez polski resort spraw wewnętrznych i administracji. To 15 osób - m.in. oligarchowie Wiaczesław Kantor i Oleg Deripaska czy twórca znanego z oprogramowania antywirusowego Kaspersky Lab, Jewgienij Kasperski, a także 35 firm - w tym Gazprom.

10:19

Prokuratura obwodowa w Charkowie na wschodzie Ukrainy ogłosiła, że Rosjanie stworzyli w okupowanym Wołczańsku obóz koncentracyjny, w którym torturują mieszkańców - przekazała we Sky News. Prokuratura wszczęła dochodzenie, twierdząc, że "pokojowi mieszkańcy" są poddawani "fizycznej i psychicznej przemocy" w obozie stworzonym na terenie jednej z fabryk. Leżące około 70 kilometrów na północny wschód od Charkowa miasto Wołczańsk zostało zajęte przez siły rosyjskie w początkowej fazie inwazji.

10:08

Obwód chersoński jest na granicy katastrofy humanitarnej, trwają walki na wschodzie kraju, atakowano także Mikołajów - poinformowały media ukraińskie, powołując się na informacje z obwodów Ukrainy.

10:01

Mieszkańcy Chersonia na południu Ukrainy zapowiadają na jutro wielką proukraińską demonstrację. To odpowiedź na plany Rosjan, którzy na jutro zaplanowali "referendum" w sprawie statusu obwodu. Ich celem jest oderwanie chersońszczyzny od Ukrainy.

09:47

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 22,1 tys. żołnierzy, a także 918 czołgów, 2308 pojazdów opancerzonych, 184 samoloty i 154 śmigłowce - ogłosił w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:35

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy ostrzegło w nocy z poniedziałku na wtorek, że rosyjskie wojska mogą wysadzić w powietrzę tamę na zbiorniku wodnym w Karliwce w obwodzie donieckim i oskarżyć o to Ukrainę. Sześciu miejscowościom zamieszkanym przez ponad 10 tys. osób grozi zatopienie - przekazano.

09:15

Rosyjscy żołnierze w Ukrainie są zdania, że jeśli któryś z nich zostanie ranny, to najprawdopodobniej umrze na froncie - przekazał w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku dziennikarz ukraińskiej agencji UNIAN Roman Cymbaliuk. Najeźdźcy mają duży problem z jakością opieki medycznej - dodał.



08:51

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia zatopionego niedaleko Odessy na Morzu Czarnym krążownika "Moskwa". Rosyjski okręt przełamał się na dwie części.

08:50

Dwa pociski manewrujące przeleciały rano na niskiej wysokości nad Zaporoską Elektrownia Atomową na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska spółka Enerhoatom na Telegramie. Rakiety kierowały się w stronę Zaporoża.

08:47

Uzbrojeni rosyjscy żołnierze przejęli kontrolę nad siedzibą rady miejskiej okupowanego od kilku tygodni Chersonia na południu Ukrainy - poinformowała stacja CNN, cytując dwóch przedstawicieli władz lokalnych.

08:35

W ciągu jednej doby wojska rosyjskie siedemnaście razy ostrzelały miejscowości w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w mediach społecznościowych szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj.



Telegram

08:25

Od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2, 96 mln osób - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 13,7 tys. podróżnych, natomiast we wtorek do godz. 7 rano - 4,5 tys. osób.

08:24

Komisja Europejska potwierdza, że dostała list od premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o dokument z tabelą zawierającą wyliczenia kosztu pobytu w Polsce uchodźców z Ukrainy.

08:18

Wojska rosyjskie uszkodziły centralny wodociąg w mieście Stanisław w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy i mieszkańcy zostali pozbawieni wody - poinformowały władze stanisławowskiej hromady na Telegramie. Jak podano, w ciągu dnia będą prowadzone prace naprawcze.

Telegram

08:13

Już 217 dzieci zginęło, a ponad 391 zostało rannych na Ukrainie w wyniku agresji Rosji - podała ukraińska prokuratura generalna. Minionej doby po bombardowaniu budynków mieszkalnych w obwodzie donieckim od ran zmarło dwoje dzieci w wieku 9 i 13 lat.

08:01

Rosjanie posuwają się we wschodniej strefie operacyjnej, aby pokonać ukraińskie siły, ustanowić pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim oraz zabezpieczyć korytarz lądowy między tymi terytoriami a okupowanym Krymem - podaje ukraiński sztab generalny w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

07:42

Władze Kijowa ogłosiły nocną godzinę policyjną od poniedziałku do piątku w tym tygodniu, by chronić ludność przed "prowokacyjnymi działaniami" Rosji - podała stacja CNN, cytując szefa władz obwodu kijowskiej Ołeksandra Pawluka.

07:21

Ponad 10 tys. dzieci potrzebujących pomocy ewakuowano od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przy czym prawie 6900 za granicę - poinformowało Ministerstwo Polityki Społecznej na Telegramie.

07:15

Minionej doby Rosjanie wzmogli ostrzał na południu Ukrainy i przeprowadzili tam dwa ataki, ale zostały one odparte i wróg musiał wycofać się do zajmowanych wcześniej pozycji - podała w agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



07:10

Siły rosyjskie prawdopodobnie próbują okrążyć silnie ufortyfikowane pozycje ukraińskie na wschodzie kraju i zajęły miasto Kreminna w obwodzie ługańskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

07:01

Minionej doby Rosja nasiliła ostrzał rakietowy, a ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kolejne trzy wrogie samoloty, trzy rakiety manewrujące i cztery drony - poinformowała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie siły powietrzne.

07:00

Trzy silne eksplozje o poranku potwierdzone w Zaporożu. Władze obwodu na południowym wschodzie Ukrainy potwierdzają rosyjski atak rakietowy na miasto.

06:41

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres spotka się dzuś w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w ramach starań o zakończenie wojny na Ukrainie. Plan Portugalczyka był krytykowany m.in. przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który spotka się z nim dwa dni później.

06:39

Największym powodzeniem w kijowskich studiach tatuażu cieszą się obecnie motywy patriotyczne i wzory upamiętniające ukraiński opór wobec rosyjskiej agresji. Poza flagami i herbem Ukrainy częstym wyborem są również rodzaje broni używanej przez ukraińskich obrońców, a także zatopienie okrętu Moskwa.

06:28

W amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech odbędzie się konferencja przedstawicieli resortów obrony kilkudziesięciu krajów NATO i spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego na temat dalszego wzmacniania ukraińskich sił zbrojnych odpierających rosyjską inwazję.

05:55

W Rosji mogła się rozpocząć wojna partyzancka - w ten sposób doradca prezydenta Ukrainy Ołeksandr Arestowych komentuje serię pożarów, które od kilku dni pojawiają się w różnych rejonach tego kraju. Wczoraj płonęła między innymi baza paliwowa w Briańsku, baza lotnicza w Ussuryjsku, czy centrum handlowe koło Moskwy.

05:43

Znany włoski biznesmen Lapo Elkann, pochodzący z rodu przemysłowców Agnelli, przewiózł do Portugalii wynajętym samolotem 150 uchodźców z Ukrainy. Pieniądze na ten cel wyłożył ze swej fundacji, a zostały one zebrane podczas jego ślubu w zeszłym roku z obywatelką Portugalii.

05:35

Rosyjska inwazja na Ukrainę, będącą czołowym producentem żywności, znacząco zakłóca produkcję rolną w tym kraju - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Wpłynie to na światowe ceny i bezpieczeństwo żywnościowe.

05:31

Kolumna rosyjskiego sprzętu wojskowego przemieszcza się z Symferopolu w okolice Chersonia - poinformowały na Telegramie Operacyjne Siły Zbrojne Ukrainy.



05:20

Za pomocą masowych ostrzałów i nalotów armia rosyjska kontynuuje niszczenie infrastruktury cywilnej Doniecka - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek na Telegramie szef władz regionu donieckiego Pawło Kyryłenko. "W regionie uszkodzonych zostało 65 185 domów prywatnych i 2936 budynków mieszkalnych (w tym odpowiednio 61 200 i 2340 w Mariupolu)" - napisał Kyryłenko. Zaznaczył, że do tej pory uszkodzonych zostało 28 obiektów wodociągowych, 30 obiektów energetycznych, 73 obiekty zaopatrzenia w gaz, 87 obiektów kultury, 122 placówki edukacyjne, 48 zakładów opieki zdrowotnej, 8 kotłowni, 332 obiekty kolejowe i 22 mosty.

05:10

Mówienie o realnych groźbach wybuchu III wojny światowej wskazują, że Moskwa przegrywa na Ukrainie - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

05:04

Chcę przekonać przyjaciół w Ameryce, że pieniądze powinny trafić bezpośrednio do uchodźców z Ukrainy, organizacji pozarządowych i polskich samorządów - powiedział w wywiadzie dla CNN prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wskazywał, że możemy oczekiwać kolejnej fali uchodźców.

05:00

>>>PODSUMOWANIE 61. DNIA ROSYJSKIEJ INWAZJI NA UKRAINĘ<<<