Składy orzekające Trybunału Stanu będą tworzone w drodze losowania - taka jest nieoczekiwania odpowiedź kierującej Trybunałem Małgorzaty Manowskiej na opublikowany przez nas rano list sędziów Trybunału do najwyższych władz, w którym zarzucili jej blokowanie proponowanych przez nich zmian w regulaminie.

Małgorzata Manowska / Radek Pietruszka / PAP

Co dokładnie zawiera odpowiedź prof. Manowskiej?

Kierująca Trybunałem odpowiedziała wydaniem zarządzenia, w którym zapowiada, że będzie wyznaczała składy orzekające na podstawie losowania - a właśnie o to m.in. zabiegała od kilku miesięcy grupa sędziów. W liście do prezydenta, premiera i marszałków Sejmu i Senatu działanie Manowskiej, która odmówiła zwołania Trybunału w tej sprawie, nazwali świadomą obstrukcją.

Kierująca Trybunałem z urzędu Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego opublikowała więc zarządzenie, jak pisze "w związku z tym, że grupa sędziów, którzy krzykliwie domagali się wprowadzenia w regulaminie losowania składów orzekających, nie umiała przedstawić projektu takiej nowelizacji, który spełniałby wymogi obowiązujących zasad techniki prawodawczej".

Sami sędziowie twierdzą z kolei, że to, co reguluje dzisiejsze zarządzenie jest według ustawy zastrzeżone do kompetencji całego Trybunału, a prof. Manowska się kompromituje.