Mam 500 oficjalnych meczów jako trener. Wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani - powiedział selekcjoner Michał Probierz, zapewniając, że nie odczuwa tremy przed niedzielnym meczem z Holandią na Euro 2024. "Najtrudniejsze to ukryć przed wami skład" - mówił na konferencji prasowej szkoleniowiec.

Michał Probierz / Leszek Szymański / PAP

W niedzielę o godzinie 15 w Hamburgu reprezentacja Polski zacznie udział w Euro 2024 meczem z Holandią.

Probierz: Cieszę się, że to się zaczyna

Michał Probierz, pytany o sytuację zdrowotną w zespole, powiedział, że Robert Lewandowski zaczął trenować indywidualnie. Karol Świderski normalnie brał udział w treningu, a w sprawie Pawła Dawidowicza dzisiaj wieczorem podejmiemy decyzję co do jutrzejszego meczu - wyjaśnił selekcjoner.

Pytany, co czuje przed debiutem na tak wielkiej imprezie, Probierz stwierdził, że odczuwa "bardzo duży spokój".

Mam 500 oficjalnych meczów jako trener. Wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani. Cieszę się, że to się zaczyna. To kolejna droga do tego, żeby ten zespół robił krok do przodu - mówił trener Biało-Czerwonych.

Probierz o składzie na mecz z Holandią

Większość selekcjonerów nie miała takiej okazji, żeby grać bez Roberta. Ja mam już trzecie takie spotkanie. Musimy zmienić nieco pokoleniowo ten zespół - mówił Probierz o absencji Lewandowskiego.

Jest to jeden z najlepszych zawodników na świecie, ale inni zawodnicy muszą pokazać się z dobrej strony i zrobić wszystko, by osiągnąć korzystny wynik - podkreślił.

Najtrudniejsze to ukryć przed wami skład, bo ciągle jeden, drugi skład wypływa - powiedział Probierz, pytany o to, co jest najtrudniejsze w jego pracy trenerskiej.

Czy szkoleniowiec jest już pewny wyjściowego składu na niedzielę? Każdy trener się zastanawia, zawsze coś może się jeszcze wydarzyć. Skład jakiś w głowie mamy. Przygotowujemy jeszcze odprawę - powiedział.

Biało-Czerwoni w grupie D Euro rywalizować będą z Holandią, Austrią i Francją.