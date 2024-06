"Po raz pierwszy będę miał zaszczyt pełnić funkcję kapitana podczas mistrzostw. To wielki zaszczyt dla mnie" - powiedział Piotr Zieliński na konferencji przed niedzielnym meczem reprezentacji Polski z Holandią na Euro 2024. Zieliński zastąpi w roli kapitana kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

Piotr Zieliński / Piotr Nowak / PAP

Biało-Czerwoni, z uwagi na konieczność oszczędzania murawy w Hamburgu, trenowali wcześniej w sobotę w swojej bazie w Hanowerze, skąd ruszyli autokarem na północ Niemiec. Tutaj zapoznali się tylko ze stanem boiska, na którym rozegrają mecz.

Zieliński liczy na polskich kibiców

Następnie Zieliński wziął udział na stadionie w nieco opóźnionej konferencji prasowej.

Dochodziły do nas informacje, że ta murawa jest w kiepskim stanie. Nie wygląda tak (jak mówiono - red.), ale byliśmy w płaskim obuwiu, jeszcze nie w korkach. Jutro, gdy założymy odpowiednie buty, okaże się, jak się na niej czujemy - przyznał piłkarz Napoli, który od nowego sezonu ma grać w Interze Mediolan.

Czy poczuł już atmosferę turnieju? Wczoraj był już zalążek emocji, czyli mecz otwarcia. My dzisiaj trochę później przyjechaliśmy do Hamburga przez problemy drogowe. Jeszcze nie czuję atmosfery, ale myślę, że jutro już poczuję. Wierzę, że polscy kibice dadzą nam w Hamburgu wielkie wsparcie - powiedział.

Ankieta Jakim rezultatem zakończy się mecz Polski z Holandią? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jakim rezultatem zakończy się mecz Polski z Holandią? Wygraną Polski 26% Remisem 21% Wygraną Holandii 53%

głosów: 1334

Instagram Rolka

Zieliński: Nie widzę w tym żadnego problemu

W niedzielę, pod nieobecność Lewandowskiego, Zieliński założy opaskę kapitana. A według nowych przepisów UEFA tylko kapitan może dyskutować z sędzią na boisku.

Po raz pierwszy będę miał zaszczyt pełnić funkcję kapitana podczas mistrzostw. To wielki zaszczyt dla mnie. Zawsze chcę dać "maksa" i pomóc drużynie. Wiemy, że zmienił się regulamin, jeszcze w Polsce mieliśmy szkolenie z Szymonem Marciniakiem. Tylko ja będę miał prawo podejść do sędziego. Nie widzę w tym żadnego problemu. Jeżeli będzie taka sytuacja i potrzeba, to z tego prawa skorzystam - zapowiedział.

Zieliński zdaje sobie sprawę z klasy rywali, ale wierzy w siebie i kolegów.

Holendrzy to uznana marka w europejskim futbolu, plasują się wysoko, ale w niedzielę ranking nie będzie miał takiego znaczenia. Wierzę, że postawimy im trudne warunki i zwyciężymy. Wiem, że kwalifikacje nie były takie, jakich od nas oczekiwano. Ale najważniejsze, że jesteśmy w tym turnieju i zrobimy wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Dwa ostatnie mecze towarzyskie pokazały, że chcemy grać w piłkę, umiemy i zamierzamy to pokazać na Euro - podkreślił.

Zieliński: Kontuzje są naturalną częścią futbolu

Wielka szkoda, że Robert nie będzie mógł nam pomóc. Będzie go brakować, ale wierzę, że ja czy koledzy z drużyny dodamy coś ekstra od siebie i osiągniemy dobry wynik. Kontuzje są naturalną częścią futbolu - dodał.

Zieliński ma dobre wspomnienia związane z Holandią. W czerwcu 2022 roku, w zremisowanym na wyjeździe 2:2 meczu Ligi Narodów, strzelił jednego z goli.

To było dwa lata temu, od tej pory dużo się zmieniło w jednej i drugiej reprezentacji. Mam nadzieję, że jutro z kolegami osiągniemy jeszcze lepszy rezultat - podkreślił.

Początek meczu z Holandią o godz. 15.