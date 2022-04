Minęły dwa miesiące rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po raz kolejny nie udało się stworzyć korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludności cywilnej z Azowstalu w Mariupolu. Ukraiński wywiad ostrzegł, że przeciwko obrońcom Mariupola może zostać użyta broń chemiczna. Wielkość szkód w Ukrainie sięgnęła już biliona dolarów – przekazał doradca Zełenskiego dodając, że takiej wysokości odszkodowanie Rosja powinna wypłacić Ukrainie. Potężne pożary wybuchły w rosyjskim Briańsku, w pobliżu granicy z Ukrainą. Do serii wybuchów doszło w leżącym w granicach Mołdawii Naddniestrzu, ukraińskie władze mówią o rosyjskiej prowokacji. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się 61. dnia wojny w Ukrainie.