50 pozycji znalazło się na liście sankcyjnej opublikowanej przez polski resort spraw wewnętrznych i administracji. To 15 osób - m.in. oligarchowie Wiaczesław Kantor i Oleg Deripaska czy twórca znanego z oprogramowania antywirusowego Kaspersky Lab, Jewgienij Kasperski, a także 35 firm - w tym Gazprom.

Oleg Deripaska / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Pełna lista osób i podmiotów objętych sankcjami dostępna jest tutaj.

Jednym z rosyjskich oligarchów, którzy znaleźli się na polskiej liście sankcyjnej jest Oleg Deripaska. Został on wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Jak podkreślono, Deripaska ma bliskie powiązania z rządem Federacji Rosyjskiej i Władimirem Putinem. "Oleg Deripaska jest właścicielem korporacji, w skład której wchodzi Przedsiębiorstwo Przemysłowego Wojskowego i Arzamska Fabryka Maszyn. Wymienione Przedsiębiorstwo produkuje transportery opancerzone BTR-80 użyte podczas zbrojnej agresji na Ukrainie" - czytamy na stronach MSWiA. Jak wyjaśniono, na terenie Polski Deripaska jest beneficjentem rzeczywistym spółek związanych między innymi z branżą budowlaną.

Wiaczesław Mosze Kantor / Jacek Turczyk / PAP

Kolejny oligarcha, którego nazwisko figuruje na liście to Wiaczesław Mosze Kantor. On również - podobnie jak Deripaska - trafił do rejestru cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. "Kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym czerpie korzyści lub wspiera rząd Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W. M. Kantora z rządem rosyjskim" - wyjaśnia MSWiA.

Szerszy zakres restrykcji wdrożono w stosunku do twórcy znanego z oprogramowania antywirusowego Kaspersky Lab, Jewgienija Kasperskiego. On również został uznany za osobę niepożądaną w Polsce, ale dodatkowo zdecydowano się na zamrożenie wszystkich jego środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz zakaz udostępniania mu bezpośrednio lub pośrednio - jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych. Resort podkreślił, że Kasperski jest powiązany ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej, a rozpowszechniane przez jego firmę oprogramowanie jest niebezpieczne. "Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Aktualnie ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane również przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy" - podkreślono.

Igor Sieczin / ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Na liście można znaleźć też nazwisko szefa rosyjskiego koncernu paliwowego Rosnieft Igora Sieczina - on również został uznany za osobę niepożądaną w Polsce. Jest on uważany za zaufanego człowieka Władimira Putina i jego bliskiego przyjaciela. Jak podkreślono, Sieczin jest powiązany ze spółką IRL Polska.