Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie dla studentów uniwersytetu w Lejdzie (Universiteit Leiden) oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hadze (De Haagse Hogeschool). „Obecnie rozstrzyga się, czy ludobójstwo stanie się częścią normalnej polityki” – mówił ukraiński przywódca. Dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un przyjechał pancernym pociągiem do Rosji, gdzie ma spotkać się z Władimirem Putinem. Przywódcy mają rozmawiać o dostawach broni dla rosyjskiej armii. Ruch na Moście Krymskim, łączącym zaanektowany od Ukrainy i okupowany przez Rosję Krym z kontynentalną Rosją, został "czasowo wstrzymany". Ten rejon w ostatnich miesiącach był celem licznych ukraińskich ataków z powietrza i morza, w tym z użyciem dronów. Największy ukraiński koncern lotniczy Antonow rozszerza zakres swojej produkcji o wytwarzanie dronów bojowych na potrzeby armii walczącej z Rosją. Rząd Szwecji zleci siłom zbrojnym zbadanie możliwości przekazania Ukrainie myśliwców wielozadaniowych Gripen. Wtorek jest 566. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 12.09.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

22:50

Do rosyjskich sił walczących na Ukrainie przyłączyło się co najmniej 500 obywateli Kuby, wysłanych do Moskwy za zgodą reżimu w Hawanie, wynika z najnowszego raportu organizacji praw człowieka Prisoners Defenders.



Nie jest wykluczone, że Kubańczyków będzie więcej.

Szef MSW Kuby płk Cesar Rodriguez zaprzeczał, jakoby władze w Hawanie miały wspierać wysyłanie Kubańczyków na wojnę Rosji z Ukrainą, ale kierownictwo Prisoners Defenders utrzymuje, że reżim w Hawanie wie o procederze i wspiera go.

Organizacja praw człowieka ustaliła, że wśród organizatorów akcji werbunkowej jest attache wojskowa w ambasadzie Kuby w Moskwie płk Monica Milian Gomez.

22:02

Ukraińskie siły odniosły "częściowy sukces" w okolicy miejscowości Kliszczijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i Robotyne w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju - poinformował we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie siły kontynuują ofensywę na kierunku melitopolskim oraz działania szturmowe na odcinku bachmuckim - czytamy w wieczornym komunikacie sztabu.

21:50

Tysiąc uczniów w Charkowie uczęszcza do szkoły ukrytej w metrze. Dzieci uczą się pod ziemią, na pięciu stacjach. To środki bezpieczeństwa związane z możliwym rosyjskim ostrzałem - przekazuje ukraiński oddział BBC.

"Kiedy pociąg wyjeżdża ze stacji, trochę wibruje podłoga. A poza tym niczego nie czuć" - mówi 14-letnia Alina Barsuk, uczennica. "Już dawno chciałam wrócić do szkoły. (...) Są rówieśnicy, jest z kim porozmawiać. I nauczyciela widzisz na żywo, a nie na ekranie telefonu" - dodaje.

21:30

Rząd Danii ogłosił we wtorek przekazanie Ukrainie największej od początku rosyjskiej inwazji darowizny o łącznej wartości 5,8 mld koron (833 mln USD). Fundusze mają posłużyć na zakup czołgów, wozów bojowych, amunicji oraz systemów obrony przeciwlotniczej.

Według ministra obrony Troelsa Lunda Poulsena "absolutnie niezbędne jest utrzymywanie wsparcia wojskowego oraz gospodarczego Ukrainy, aby kraj ten mógł w dalszym ciągu bronić się przed nielegalną inwazją Rosji". "Duńskie fundusze zostaną wydane we współpracy z państwami, które są również zainteresowane wsparciem Ukrainy w ramach tzw. formatu Ramstein" - podkreślił Poulsen na konferencji prasowej.

W amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech w przyszłym tygodniu ma odbyć się spotkanie Grupy Kontraktowej ds. Obrony Ukrainy.

19:53

Niemcy planują dostarczyć Ukrainie kolejne 40 bojowych wozów piechoty Marder w nadchodzących miesiącach. Niemiecki rząd zlecił firmie zbrojeniowej Rheinmetall remont używanych Marderów pochodzących z zapasów Bundeswehry, poinformowała firma.

19:44

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie dla studentów uniwersytetu w Lejdzie (Universiteit Leiden) oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hadze (De Haagse Hogeschool). Obecnie rozstrzyga się, czy ludobójstwo stanie się częścią normalnej polityki - mówił ukraiński przywódca.

Prezydent wezwał holenderskich studentów, aby "szukali jedności, przyjaciół, partnerów, ludzi o podobnych poglądach", co jego zdaniem jest ważne zarówno dla ludzi, jak i krajów.

Następnie odpowiadał na pytania studentów dotyczące roli ONZ w przyszłych negocjacjach pokojowych, a także trybunału ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie w Hadze. Zełeński stwierdził m.in., że do negocjacji jest jeszcze długa droga. Podkreślał, że wierzy, iż "wielka solidarność" będzie kontynuowana.

17:55

Unia Europejska nie odnowi sankcji wobec trzech osób, które zostały nimi objęte w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Sankcje wygasną pod koniec tego tygodnia.

Chodzi o rosyjskiego biznesmena Grigorija Berezkina, miliardera Farkhada Achmedowa i byłego szefa Ozon, rosyjskiej firmy zajmującej się handlem elektronicznym, Alexandera Shulgina.

Jak przypomina Reuters, na unijnej liście sankcyjnej, która sięga 2014 roku, kiedy Rosja zagrabiła Krym, znajduje się prawie 1600 osób i ponad 200 podmiotów.

17:42

"Nie zgadzam się całkowicie z narracją, że wspaniałe, dobre Stany Zjednoczone chcą pokoju, a zła Korea Płn. chce wysadzić świat w powietrze. Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana" - mówi prof. Marcin Jacob, sinolog Uniwersytetu SWPS. Gość Tomasza Terlikowskiego w radiu RMF24 analizował działania Korei Płn., której przywódca przybył do Rosji na rozmowy z Putinem.

16:06

Władimir Putin przekazał podczas przemówienia na forum ekonomicznym we Władywostoku, że szykuje się na długą wojnę w Ukrainie. Jego zdaniem Kijów może wykorzystać zawieszenie broni na ponowne dozbrojenie, ale "zachodnia broń nie zmieni losów wojny". Putin dodał też, że niezależnie od rezultatu wyborów Waszyngton nadal będzie widział w Moskwie wroga.

15:00

Ukraina nie zamierza na razie wykorzystywać odbitych platform wiertniczych na Morzu Czarnym, ale nie będzie mogła tego robić także Rosja - oświadczył rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Płetenczuk w rozmowie z portalem Suspilne. Według ukraińskiego wojska, Rosjanie wykorzystywali platformy jako stacje radarowe i lądowiska dla śmigłowców.

14:30

Ukraińskie media podają, że tamtejsze władze wycofały się z pomysłu uznania korupcji podczas wojny za zdradę państwa. Jak pisze portal RBK-Ukraina, administracja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego miała zmienić zdanie w tej kwestii po sygnałach ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów Zachodu.

13:39

Rząd Szwecji zleci siłom zbrojnym zbadanie możliwości przekazania Ukrainie myśliwców wielozadaniowych Gripen - podało publiczne Szwedzkie Radio, powołując się na anonimowe źródła.

Władze w Sztokholmie w analizie chcą dowiedzieć się, jak przekazanie myśliwców wpłynie na zdolności obronne kraju oraz jak szybko szwedzkie wojsko będzie mogło pozyskać w zamian nowe samoloty od producenta maszyn - szwedzkiego koncernu zbrojeniowego Saab.

Jak przypomina Szwedzkie Radio, Ukraina liczy na pozyskanie od Szwecji od 16-18 samolotów Gripen.

13:11

Dwie osoby w starszym wieku zginęły w rosyjskim ostrzale miasteczka Krasnohoriwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; ponadto w ciągu ostatniej doby śmierć ponieśli dwaj inni cywile z regionów donieckiego i ługańskiego - powiadomiły prokuratura obwodu donieckiego i regionalne ukraińskie władze.

13:00

Użycie dronów przez siły rosyjskie wzrosło do tego stopnia, że na niektórych odcinkach frontu jest ich 250-300 jednocześnie - poinformował przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Iwan Pawłenko w wywiadzie dla portalu Ukrainska Prawda. Jak wyjaśnił powód takiego zmasowanego użycia jest oczywisty - drony są tanie w produkcji, łatwe w użyciu i efektywne

12:38

Największy ukraiński koncern lotniczy Antonow rozszerza zakres swojej produkcji o wytwarzanie dronów bojowych na potrzeby armii walczącej z Rosją - poinformowała agencja Reutera, powołując się na prezentację Antonowa pokazaną w siedzibie państwowego koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom w Kijowie.

12:24

Jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w czasie wojny, w czasie odbudowy, ale jednocześnie musimy pamiętać o naszych obywatelach, naszym rolnictwie i naszej wsi. Nasi ukraińscy przyjaciele powinni to zrozumieć - zapewnił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na posiedzeniu rządu ministrowie zajmują się projektem uchwały Rady Ministrów ws. podjęcia działań mających na celu przedłużenie środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy niektórych produktów.

11:39

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zawetował ustawę o przywróceniu elektronicznych deklaracji podatkowych dla urzędników, przewidującą ich niejawność jeszcze przez rok. "Deklaracje mają być jawne. Od razu. Nie za rok. Rejestr musi być otwarty już teraz" - napisał prezydent na Telegramie, uzasadniając swe weto. "Ta kluczowa poprawka musi zostać wprowadzona przed ponownym przyjęciem ustawy. Najlepiej szybko" - oznajmił Zełenski.

11:27

Władimir Putin twierdzi, że Ukraina w czasie kontrofensywy straciła 71,5 tys. żołnierzy. Przywódca Rosji podkreślił, że dostawa nowych systemów uzbrojenia dla Ukrainy, w tym amunicji kasetowej i pocisków ze zubożonym uranem, nie wpływa na sytuację na froncie.

10:15

Rosjanie ostrzelali w nocy Awdijiwkę przy użyciu wyrzutni rakiet Grad, czołgów i artylerii. Ranne zostały dwie osoby. W wyniku ataku na Konstantynówkę zginęła z kolei jedna osoba - informuje doniecka administracja obwodowa.

Telegram

10:04

"Siły rosyjskie tracą cenne uzbrojenie na atakowanie atrap nowoczesnego sprzętu wojskowego, produkowanych na Ukrainie w celu zmylenia przeciwnika" - informuje portal amerykańskiej telewizji CNN. "Są tworzone w jednym jedynym celu: by jak najszybciej zostać zniszczone. I - jak chwali się tworząca je firma metalurgiczna - są w tym wyjątkowo skuteczne: setki z nich zostały zaatakowane przez siły rosyjskie niemal natychmiast po rozmieszczeniu" - czytamy na portalu.

08:31

Ekopark Feldmana pod Charkowem na północnym wschodzie Ukrainy, który został zniszczony przez rosyjskie wojska w marcu ubiegłego roku, powoli odbudowuje się po wrogim ataku; najeźdźcy mordowali tam zwierzęta dla zabawy, strzelając do nich niczym na strzelnicy - podała agencja Ukrinform.

08:23

Obwód chersoński został ostrzelany przez Rosjan 75 razy w ciągu doby. Rannych zostało 6 osób - przekazał gubernator obwodu chersońskiego, Ołeksandr Prokudin.

Telegram

07:22

Pojawia się coraz więcej informacji na temat wizyty Kim Dzong Una w Rosji. Zbieramy je w osobnym artykule.

06:07

Rosyjska Gwardia Narodowa (Rosgwardia) najprawdopodobniej rekrutuje najemników Grupy Wagnera, zaś rosyjscy pogranicznicy skarżą się na brak sprzętu - poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

05:29

Kim Dzong Un dotarł do Rosji, gdzie ma spotkać się dziś z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

05:22

Rosja i Korea Północna "nie są zainteresowane" ostrzeżeniami USA - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez Reutera powołującego się na rosyjskie media. Pieskow miał w ten sposób skomentować ostrzeżenia Waszyngtonu przed sprzedażą Rosji północnokoreańskiej broni. Dziś ma dojść do spotkania Władimira Putina z Kim Dzong Unem w tej sprawie w rosyjskim Władywostoku.

05:20

Ruch na Moście Krymskim łączącym zaanektowany od Ukrainy i okupowany przez Rosję Krym z kontynentalną Rosją został "czasowo wstrzymany" - poinformowała nad ranem na Telegramie rosyjska administracją przeprawy cytowana przez Reutera. Nie podano przyczyny tej decyzji. Most Krymski był w ostatnich miesiącach celem licznych ukraińskich ataków z powietrza i morza, w tym z użyciem dronów.

05:18

Władze Białorusi zaproponowały umowę z własną firmą Gardserwis tym najemnikom Grupy Wagnera, którzy nie chcą podpisać kontraktu z ministerstwem obrony Rosji i walczyć na Ukrainie - podał w portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy.

05:05

Szef Pentagonu Lloyd Austin odbył w poniedziałek pierwszą rozmowę telefoniczną z nowym ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowem na temat potrzeb Ukrainy i amerykańskiej pomocy wojskowej - podał amerykański resort. Była to pierwsza rozmowa ministrów od czasu objęcia stanowiska przez Umierowa. Austin pogratulował swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi nowej roli i zapewnił o "niezachwianym" wsparciu USA dla Ukrainy. Obaj mieli omówić szczegóły amerykańskiego wsparcia i priorytetowych potrzeb Ukrainy, a także przyszłotygodniowe spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Wsparcia Obrony Ukrainy w bazie w Ramstein.