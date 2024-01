Syberia może zostać pozbawiona połączeń lotniczych. Z powodu sankcji linie lotnicze wystąpiły o zgodę na użytkowanie samolotów liczących ponad 50 lat; jeżeli Rosjanom nie pomogą Chiny, wiele regionów zostanie odciętych od świata - pisze portal The Insider. Białoruscy żołnierze zostaną przeszkoleni w Rosji pod kątem doświadczeń z wojny Rosji przeciwko Ukrainie - poinformowało Radio Swoboda, powołując się na białoruski resort obrony. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji potwierdzili, że ich kraje będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie to konieczne" w obliczu agresji Rosji. Poniedziałek jest 691. dniem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji na żywo z 15.01.2024 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

20:45

Partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego i sytuacja w UE - były tematami rozmów szefów MSZ Polski i Francji: Radosława Sikorskiego i Stephana Sejourna. Jak zaznaczył Sikorski, najpilniejszą kwestią do rozmów jest wsparcie walczącej Ukrainy.

20:17

Gubernator Petersburga Aleksander Biegłow, który odwiedził w szpitalu rannych rosyjskich żołnierzy, twierdzi, że zetknięcie się w Ukrainie ze szkolnymi toaletami unaoczniło im "o co walczy Rosja" - informuje niezależny portal Meduza. Jednym z wątków narracji wojennej Rosji jest obrona "tradycyjnych wartości" przed "zagrożeniem gender".

19:31

Jest światełko w tunelu w sprawie ukraińskiego importu produktów rolno-spożywczych. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana. Dziś doszło do rozmowy ministrów Czesława Siekierskiego i Krzysztofa Hetmana z unijnym komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem w sprawie planowanego przez Komisję Europejską przedłużenia do 2025 r. wolnego handlu z Ukrainą.

19:19

Rosyjska Syberia może zostać pozbawiona połączeń lotniczych. Z powodu sankcji linie lotnicze wystąpiły o zgodę na użytkowanie samolotów liczących ponad 50 lat; jeżeli Rosjanom nie pomogą Chiny, wiele regionów zostanie odciętych od świata - pisze portal The Insider.

Starych samolotów nie ma czym zastąpić. Jeżeli nie pomogą Chiny, lawinowo wzrośnie liczba wypadków lotniczych - powiedział reporterom The Insider pragnący zachować anonimowość ekspert lotniczy.

19:07

Szefowie resortów rolnictwa wschodnich krajów Unii Europejskiej zwrócili się do Komisji Europejskiej, domagając się wprowadzenia ceł importowych na produkty rolne z Ukrainy - poinformował minister rolnictwa Węgier István Nagy.

18:56

W okopach na linii frontu na Ukrainie trwa prawdziwa "inwazja" myszy - pisze Ukraińska Prawda. Myszy gryzą żołnierzy, odzież i np. kable od systemów Starlink.

18:41

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że pragnie udziału Chin w międzynarodowej konferencji pokojowej dotyczącej zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie. Mówił o tym na konferencji prasowej w szwajcarskim Davos.

18:30

Wzrasta presja "pieczątkowych turystów" z Mołdawii na granicę estońsko-rosyjską - poinformowały służby graniczne Estonii, cytowane przez agencję BNS. Dodano, że Mołdawianie chcą się dostać do Estonii tylko na chwilę, by zyskać stempel w paszporcie, dlatego nie są wpuszczani i odsyłamy ich do Rosji.

18:21

Białoruscy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który od 15 lat mieszkał w Polsce, ale na Boże Narodzenie wrócił do kraju - poinformowało centrum obrony praw człowieka Wiasna.

18:12

Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu wspierać gospodarkę Ukrainy, pamiętając jednocześnie o obawach polskich rolników związanych z ukraińskim importem produktów rolno-spożywczych - poinformował na X (dawniej Twitter) wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

17:09

Rosja skupiła swoje niedawne ataki na ukraińskim kompleksie wojskowo-przemysłowym, ale zagrożenie dla infrastruktury energetycznej pozostaje wysokie - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) gen. Wadym Skibicki w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

16:56

Rosyjskie władze znalazły sposób na uzupełnienie braków w jednostkach walczących w Ukrainie - pisze niemiecki "Bild". Władimir Putin zdecydował się wykorzystać falę zimna, wyłączając ogrzewanie w koloniach karnych. Ma to sprawić, że warunki bytowe będą tam na tyle ciężkie, że więźniowie zdecydują się wziąć udział w wojnie w Ukrainie.

16:42

Około 1 mln pocisków artyleryjskich przekazała dotąd Korea Północna Rosji - oświadczył przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) gen. Wadym Skibicki w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

Pociski, jakie przekazuje KRLD, to przede wszystkim 122 mm i 152 mm. Według naszych ocen, mowa o mniej więcej jednym milionie takiej amunicji artyleryjskiej - oznajmił.

Jak dodał, najwięcej północnokoreańskich pocisków dostarczono Rosji we wrześniu, październiku i listopadzie.

16:34

Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow ostrzegł Zachód przed "dalszym samozadowoleniem" w sprawie Rosji i zaapelował o "pilne przywrócenie" kwestii bezpieczeństwa militarnego na listę spraw priorytetowych.

16:13

Rosyjski koncern Łukoil musiał zredukować o połowę produkcję benzyny wysokooktanowej w rafinerii w Niżnym Nowogrodzie po awarii zagranicznego sprzętu, którego nie można szybko zastąpić ze względu na zachodnie sankcje - podał portal dziennika "The Moscow Times".

Powołując się na prokremlowski dziennik "Kommiersant", portal podał, że do awarii doszło 4 stycznia br. Zepsuł się sprzęt kompresorowy, który w najbliższym czasie nie może zostać wymieniony, ponieważ zachodnie sankcje ograniczyły możliwość jego zakupu. Łukoil zamierza do wiosny br. naprawić ten sprzęt.

"Tym samym Łukoil stał się pierwszą dużą ofiarą zachodnich sankcji w przemyśle naftowym" - komentuje "Kommiersant".

Rafineria w Niżnym Nowogrodzie przetworzyła w 2022 roku 15 mln ton ropy, co stanowi około 5 proc. w skali całego kraju. Niemniej, zakłady te są ważne dla zaopatrzenia w paliwo regionu moskiewskiego, na który przypada około 30 proc. ogólnokrajowego zużycia benzyny.

15:02

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) skonfiskowała materiały Świadków Jehowy w okupowanym ukraińskim Mariupolu i oznajmiła, że znalazła dokumenty świadczące, iż ta wspólnota religijna finansuje armię ukraińską - podał portal Mediazona.

FSB oznajmiła, że podczas rewizji skonfiskowała "ponad 2 tys. egzemplarzy literatury ekstremistycznej" oraz dokumenty "zawierające dane o związku organizacji z finansowaniem ukraińskich formacji zbrojnych". Z komunikatu wynika również, że w działaniach przeciwko Świadkom Jehowy brały udział organy kontrwywiadu wojskowego Rosji.

Na opublikowanym nagraniu wideo widać duża liczbę broszur w języku rosyjskim z tytułami związanymi z wyznaniem Świadków Jehowy; jako pierwszą widać w kadrze broszurę zatytułowaną: "Czy nastanie kiedyś świat bez wojen?".

Wspólnota Świadków Jehowy jest w Rosji od 2017 r. uznawana za "ekstremistyczną" i jej działalność jest w tym kraju zakazana. Obrońcy praw człowieka ze Stowarzyszenia Memoriał umieszczali wyznawców Świadków Jehowy, skazanych w Rosji na więzienie, na liście więźniów politycznych.

Na problem prześladowań Świadków Jehowy na terytoriach, które po inwazji rosyjskiej na Ukrainę znalazły się pod okupacją, zwraca uwagę Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

14:51

Ponad 20 firm z Finlandii dostarcza do Rosji produkty niezbędne do prowadzenia wojny w Ukrainie - poinformował portal Yle, powołując się na dokumenty celne.

14:44

Spadały myśliwce, szturmowce czy bombowce frontowe, tonęły okręty desantowe i krążowniki rakietowe, ale nie były to tak dotkliwe straty, jak strącony w niedzielę wieczorem - zdaniem Ukraińców - samolot wczesnego ostrzegania Berijew A-50U Titan-U. Nie dość, że ten rodzaj maszyn to "oczy" rosyjskiej armii, których zadaniem jest wykrywanie sił nieprzyjaciela, to jeszcze mieli ich mało. To zresztą niejedyny samolot, na który wczoraj zaczaili się Ukraińcy.

14:36

Rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około jednej czwartej ludności kraju, przeżywają kryzys tożsamościowy - ocenia Martinsz Kaprans, ekspert z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Łotewskiego. Na ich nastroje wpływa przebieg wojny na Ukrainie i zmiany zachodzące na Łotwie.

14:27

Prezydent Rosji Władimir Putin odbył telefoniczną rozmowę z premierem Indii Narendrą Modim; jednym z poruszonych tematów była wojna w Ukrainie - poinformowały rosyjskie media.

14:18

Jesteśmy zgodni z premierem Donaldem Tuskiem co do tego, że kierunek jest jeden, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z szefem rządu. Jak dodał, w szwajcarskim Davos będzie m.in. rozmawiał o umacnianiu wschodniej flanki NATO.

14:10

Bardzo duża skala napływu cukru z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej przełoży się na obniżenie cen dla polskich plantatorów buraka cukrowego - ocenił w rozmowie z PAP prezes Krajowej Grupy Spożywczej Marek Zagórski. Podkreślił, że konieczne jest wprowadzenie wyższych kwot eksportu ukraińskiego cukru do UE.

13:59

Rosja będzie rozwijać stosunki z Koreą Północną we wszystkich obszarach w oparciu o porozumienia zawarte we wrześniu ub.r. między przywódcami - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son-hui przybyła w niedzielę do Moskwy, gdzie spotkała się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Północnokoreańska agencja informacyjna KCNA poinformowała, że celem wizyty było pogłębienie powiązań gospodarczych, politycznych i wojskowych między oboma krajami.

13:47

W 2023 roku w Rosji popełniono najwięcej ciężkich i szczególnie ciężkich przestępstw od 12 lat; wszczęto ponad 579 tys. postępowań karnych dotyczących takich spraw - powiadomił niezależny rosyjski dziennik "The Moscow Times", powołując się na dane MSW.

W ciągu ostatnich miesięcy z całej Rosji napływają doniesienia o zbrodniach, w tym morderstwach, których dopuszczają się żołnierze powracający z wojny w Ukrainie. Szczególnie brutalne przestępstwa popełniają byli najemnicy Grupy Wagnera, w tym więźniowie zakładów karnych ułaskawieni po kilku miesiącach walk na froncie.

13:33

Pięć osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu chersońskiego - poinformowała ukraińska policja.

Telegram

13:20

Sąd w rosyjskim mieście Kurgan skazał 20-letniego studenta na pięć lat więzienia pod zarzutem współpracy z ukraińskimi służbami specjalnymi - poinformowała agencja RIA Nowosti.

13:12

Białoruscy żołnierze zostaną przeszkoleni w Rosji pod kątem doświadczeń z wojny Rosji przeciwko Ukrainie - poinformowało Radio Swoboda, powołując się na białoruski resort obrony.

Według resortu, "podczas zajęć akcent zostanie położony na doświadczenie zdobyte przez rosyjskie siły zbrojne w trakcie specjalnej operacji wojskowej (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.)".

Jak dodano w komunikacie, po zakończeniu szkolenia białoruscy żołnierze "jako instruktorzy najtrudniejszych przedmiotów przygotowania bojowego będą przekazywać uzyskane doświadczenie pododdziałom Sił Zbrojnych Republiki Białoruś".

12:35

W sobotę w Kraju Krasnodarskim, graniczącym z Ukrainą, omyłkowo spadły dwa rosyjskie pociski manewrujące Kalibr; prawdopodobnie były to rakiety wystrzelone w kierunku ukraińskich miast - poinformował niezależny rosyjski kanał na Telegramie ASTRA.

Nie odnotowano ofiar wśród lokalnych mieszkańców. Z powodu tych incydentów miejscowe władze, które określiły rakiety mianem "przedmiotów nieznanego pochodzenia", wstrzymały ruch pojazdów na jednej z lokalnych dróg - relacjonował ukraiński portal Obozrevatel.

12:04

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu agenta GRU, wywiadu wojskowego Rosji, byłego najemnika tzw. grupy Wagnera. Jego zadaniem było namierzanie celów dla rosyjskich ataków, głównie obiektów ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

"(...) Został zatrzymany na gorącym uczynku: próbował umieścić kilka nadajników GPS na słupach linii energetycznych zasilających aglomerację kijowską" - oświadczyła SBU.

Telegram

Zobacz również: Wagnerowiec z Białorusi zatrzymany w Ukrainie

10:33

Jest wysoce prawdopodobne, że podawane przez władze Rosji liczby nowo pozyskanych rekrutów została znacząco zawyżona - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

11 stycznia zastępca przewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew powiedział, że w 2023 roku do rosyjskich sił zbrojnych dołączyło 500 tys. osób.

10:31

Rosja jest niezdolna do zwiększenia liczby produkowanych rakiet, a Korea Północna przekazała jej około 1 mln pocisków artyleryjskich - poinformował przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy HUR generał Wadym Skibicki.

"To jest właśnie ten deficyt, z którym boryka się Moskwa i nie może go pokryć produkcją własną" - wyjaśnił.

09:30

W 2024 roku Ukraina, a także uchodźcy z tego kraju przebywający za granicą będą potrzebowali od donatorów pomocy humanitarnej o wartości 4,2 mld dolarów - poinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), którego szacunki przytoczyła agencja Reutera.

Według danych OCHA w 2024 roku wsparcia z zewnątrz będzie potrzebować ogółem ponad 14,6 mln mieszkańców Ukrainy, czyli około 40 proc. populacji. Biuro ONZ szacuje, że w miejscowościach na linii frontu i na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję przebywa obecnie około 3,3 mln osób.

07:43

W nadchodzących tygodniach, gdy zamarznięty grunt będzie sprzyjał działaniom wojsk zmechanizowanych, rosyjskie siły prawdopodobnie zintensyfikują operacje ofensywne na wschodzie Ukrainy; te wysiłki nie przyniosą jednak przełomu na froncie - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy think tanku podkreślili, że część tzw. blogerów wojennych ostrzega przed scenariuszem, w którym niewystarczająca liczebność wojsk pozwoli - być może - na osiągnięcie sukcesów o charakterze taktycznym, ale nie na istotne przesunięcie linii frontu na korzyść Rosjan.

05:11

W niedzielę wieczorem nad Morzem Azowskim ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły rosyjski samolot A-50 zajmujący się wykrywaniem i kontrolą radarów dalekiego zasięgu oraz bombowiec IŁ-22M. A-50 spadł do morza, a bombowiec po trafieniu próbował wylądować w Anapie, poinformował Ukrinform.

05:07

Nie będziemy odsyłać z Estonii Ukraińców w wieku mobilizacyjnym. To zadaniem Ukrainy jest zwrócenie się do tych osób o powrót i pomoc ojczyźnie - powiedziała estońska premier Kaja Kallas, cytowana przez telewizję ERR. Kiedy tu dotarli, Unia Europejska zapewniła im tymczasową ochronę. Dlatego na pewno nie zrobimy nic, aby ich wydalić - zaznaczyła Kallas.

Ponad 7 tys. mężczyzn z Ukrainy będących w wieku mobilizacyjnym złożyło dotąd w Estonii wnioski o tymczasową ochronę.

05:03

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie dziś na 54. Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos

04:53

Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji potwierdzili, że ich kraje będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie to konieczne" w obliczu agresji Rosji. Annalena Baerbock doprecyzowała, że Berlin i Paryż będą po stronie Ukrainy, "dopóki Rosja nie wycofa się" z jej terytorium, choć, jak zauważyła, "Putin nie chce zatrzymać" tej wojny.