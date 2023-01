Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że zniszczono kwaterę żołnierzy rosyjskich w mieście Tokmak w obwodzie zaporoskim. W ataku zginęło bądź zostało rannych około 80 żołnierzy. "Rozpętana przez Rosję wojna, która pociągnęła za sobą zachodnie sankcje, zdemolowała rosyjską służbę zdrowia. Lekarze albo uciekli z kraju, albo zostali wcieleni do wojska" - poinformował portal The Insider. "Najpewniej dochodzić będzie do kolejnych ataków na Rosję, coraz dalej w głąb jej terytorium" - przyznał w wywiadzie dla portalu ABC News szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow. W irańskich dronach wykorzystywanych przez Rosję w atakach na Ukrainę znajdują się części produkowane przez kilkanaście amerykańskich i zachodnich firm - wynika z ustaleń ukraińskiego wywiadu, z którymi zapoznała się telewizja CNN. Środa jest 315. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ukraiński żołnierz obok wyrzutni rakietowej BM-21 Grad w pobliżu frontu w obwodzie donieckim na zdj. z 30 grudnia 2022 r. / EUGENE TITOV / PAP 20:55 Prezydent USA Joe Biden zadeklarował możliwość przekazania Ukrainie bojowych wozów piechoty Bradley. Już dwa tygodnie temu o takiej ofercie pisała agencja Bloomberga. Bradleye, choć nie są najnowszymi pojazdami w amerykańskiej armii byłyby silnym wzmocnieniem ukraińskich wojsk zmechanizowanych. 19:56 Zniszczono kwaterę żołnierzy rosyjskim w mieście Tokmak położonym w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Dodano, że w ataku zginęło bądź zostało rannych około 80 rosyjskich najeźdźców. We wtorkowym uderzeniu zlikwidowano też część z używanego w obwodzie zaporoskim sprzętu wojska rosyjskiego - uzupełniono w komunikacie SG ZSU. Zaznaczono, że Rosjanie kontynuowali dziś ataki lotnicze w obwodzie donieckim oraz podkreślono, że na terenie całej Ukrainy utrzymuje się zagrożenie związane z atakami powietrznymi przeciwko celom cywilnym. "Przeciwnik koncentruje się na ofensywie w kierunku miast Łyman, Bachmut i Awdijiwka w obwodzie donieckim. W obwodach chersońskim i zaporoskim skupia się na utrzymaniu pozycji obronnych" - przekazało ukraińskie dowództwo. 19:31 Prezydent Rumunii Klaus Iohannis wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do wprowadzenia przez Kijów zmian w nowej ustawie o mniejszościach w celu zagwarantowania pełnych praw Rumunom żyjącym na Ukrainie. Jak podało biuro prasowe prezydenta Rumunii, podczas rozmowy telefonicznej Iohannis stwierdził, że nowe przepisy “wywołały niepokój i niezadowolenie" władz w Bukareszcie i przedstawicieli społeczności rumuńskiej na Ukrainie. 22 grudnia rumuńskie MSZ wysłało do Kijowa krytyczną analizę nowej ustawy o mniejszościach narodowych, wskazując, że regulacje te nie zapewnią żyjącym na Ukrainie Rumunom takich samych praw, jakimi ludność ukraińska cieszy się w Rumunii. 19:17 Emmanuel Macron rozmawiał w środę telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Francji zapowiedział swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi, że Paryż dostarczy Kijowowi "lekkie czołgi bojowe", czyli opancerzone pojazdy kołowe AMX-10 RC. To kolejny w ostatnich dniach gest Francji w stronę Ukrainy - w telewizyjnym orędziu z okazji Nowego Roku Macron powiedział, że "Francja będzie niezłomnie stała przy Ukrainie aż do jej zwycięstwa". Zobacz również: Francja zmienia front ws. Ukrainy? Kijów otrzyma cenny sprzęt 18:58 Rząd Estonii uzgodnił rozpoczęcie prac nad możliwością legalnego wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich. Zajmująca się tym Komisja Europejska nie osiągnęła dotychczas konsensusu, my natomiast chcemy być przykładem dla innych państw członkowskich - powiedział minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu. 18:22 Kijów otrzymał tytuł "Honorowego Najlepszego Miasta Świata 2023" w najnowszym rankingu agencji Resonance - podał portal Kyiv Independent. Kijów jest dziś sercem Europy, które kontynuuje walkę o życie i rozwój - skomentował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. 18:15 Identyfikowane są kolejne próby podburzenia społecznych nastrojów i rozbudzenia wrogości wobec Ukraińców - poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wyjaśnił, że chodzi o rzekome telefony z GUS, których celem ma być przygotowanie akcji dokwaterowywania Polakom uchodźców z Ukrainy. Zobacz również: Żaryn: Telefony z GUS-u o rzekomym dokwaterowywaniu Ukraińców to rosyjska dezinformacja 17:24 Rosja kontynuuje działania dezinformacyjne przeciwko Polsce. Propaganda rosyjska skupia się na wąskich obszarach tematycznych, jednocześnie zwiększając brutalność przekazu przeciwko RP - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Dodał przy tym, że Kreml liczy na wzmocnienie efektów operacji informacyjno-psychologicznych. 17:12 Na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec na Podkarpaciu odbyło się symboliczne przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju mieszkańcom rejonu jaworowskiego na Ukrainie. Tradycja przekazywania światełka sięga już ponad 20 lat. Uroczystość organizują samorządowcy z dwóch przygranicznych powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, gdyż z racji toczącej się wojny w Ukrainie stała się dodatkowo symbolem wsparcia i otuchy dla naszych wschodnich sąsiadów. 17:00 W Odessie cały czas jest problem z dostawami prądu, a miasto jest pogrążone w ciemności. Kiedy prąd jest wyłączony, to mieszkańcy ratują się generatorami, które wystawiane są na ulice czy balkony - powiedział fotoreporter PAP Leszek Szymański przebywający w Ukrainie. 16:51 Najpewniej dochodzić będzie do kolejnych ataków na Rosję, coraz dalej w głąb jej terytorium - przyznał w wywiadzie dla portalu ABC News szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow. Budanow nie powiedział jednak, czy za przewidywanymi atakami stać będzie ukraińskie państwo. Dodał, że "ucieszył go" widok uszkodzonego lotniska Engels zlokalizowanego setki kilometrów od ukraińskiej granicy w Rosji. Kijów nie przyznał się do ataku przeprowadzonego 26 grudnia 2022 roku. 16:27 W Borysowie na Białorusi pojawił się komunikat wzywający mężczyzn w wieku poborowym do udania się do komisji wojskowych w celu "wyjaśnienia danych" - poinformował Franak Wiaczorka, doradca liderki demokratycznej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Wiaczorka zamieścił nagranie wideo, na którym widać komunikat wyświetlany, jak się wydaje, na dworcu autobusowym. "Wszyscy obywatele płci męskiej w wieku od 18 do 60 lat powinni stawić się w komisji wojskowej w celu wyjaśnienia danych" - głosi obwieszczenie. 16:05 W Bachmucie, mieście w obwodzie donieckim Ukrainy, które od miesięcy szturmują wojska rosyjskie, dwie starsze kobiety zginęły w ostrzale artyleryjskim prowadzonym przez siły Rosji - poinformowała policja regionu. Tożsamości zabitych jeszcze nie ustalono. 15:56 Ukrainki szukające schronienia przed rosyjską inwazją w Izraelu są gwałcone, maltretowane, wykorzystywane, a wiele nadużyć umyka uwadze władz, bądź jest celowo ignorowanych, podczas gdy sprawcy mogą dalej popełniać przestępstwa - ocenił dziennik "Times of Israel" w opublikowanym reportażu, w którym zebrano świadectwa skrzywdzonych ukraińskich uchodźczyń. Zobacz również: Piekło Ukrainek w Izraelu. Szokujące doniesienia "Times of Israel" 15:49 Ukraiński państwowy operator sieci przesyłowej Ukrenerho poinformował, że zużycie energii elektrycznej w kraju wzrosło ze względu na chłodniejsze dni i intensyfikację działalności biznesowej po feriach zimowych. Według Ukrenerho, w celu utrzymania równowagi systemu energetycznego we wszystkich ukraińskich obwodach wprowadzono limity zużycia. W przypadku przekroczenia tych limitów stosowane są awaryjne przerwy w dostawie prądu - poinformowała spółka. 15:44 W irańskich dronach wykorzystywanych przez Rosję w atakach na Ukrainę znajdują się części produkowane przez kilkanaście amerykańskich i zachodnich firm - wynika z ustaleń ukraińskiego wywiadu, z którymi zapoznała się telewizja CNN. Różnego typu części, od drobnych elementów jak moduł GPS po silniki, zostały znalezione w dronie, który ukraińskie siły strąciły jesienią ubiegłego roku. Wywiad Ukrainy udostępnił listę tych części administracji prezydenta USA Joe Bidena. 15:20 Pod okupacją rosyjską znajduje się ponad 20 procent ukraińskich gruntów ornych - oświadczył minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski podczas briefingu w agencji Ukrinform. Jak dodał, ziemie te należą do obszarów w największym stopniu zaminowanych. 14:34 Rozpętana przez Rosję wojna, która pociągnęła za sobą zachodnie sankcje, zdemolowała rosyjską służbę zdrowia. Lekarze albo uciekli z kraju, albo zostali wcieleni do wojska - poinformował portal The Insider. Wojna i sankcje nierównomiernie uderzyły w rosyjską służbę zdrowia, ponieważ w Rosji brakuje jednolitego systemu pomocy medycznej. Leczenie w przychodniach jest całkowicie oddzielone od szpitalnego, ma osobne finansowanie i rozgałęzioną sieć placówek. Wiele resortów, jak na przykład Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, ma własne przychodnie, a Federalna Agencja Medyczno-Biologiczna własne szpitale. 14:24 Niemcy szukają kolejnych sposobów, by pomóc Ukrainie chronić jej obywateli oraz infrastrukturę - oświadczyła minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Podkreśliła przy tym, że "jakikolwiek spadek determinacji Europy w tej sprawie byłby dobrodziejstwem dla Moskwy" - poinformowała agencja Reutera. 14:13 Prawie 500 osób z Ukrainy było hospitalizowanych od początku wojny w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie Beata Gawelska podczas konferencji prasowej podkreśliła, że od samego początku wojny placówka przyjmuje pacjentów z Ukrainy. Hospitalizowaliśmy już prawie 500 pacjentów, w dużej mierze w naszych trzech klinikach okulistycznych. Udzieliliśmy ok. 2 tys. porad ambulatoryjnych - wymieniła dyrektor Gawelska, zapewniając, że szpital będzie się dalej starał, aby pacjenci z Ukrainy czuli się tam jak w domu. 13:58 Kluczowe postaci kampanii domagających się od niemieckiego rządu zmiany stosunku do Ukrainy i zaprzestania pomocy temu krajowi mają powiązania z państwem rosyjskim lub skrajną prawicą - wynika ze śledztwa agencji Reutera, w którym zidentyfikowano wielu głównych przedstawicieli tego ruchu. 13:36 Rosja przesunęła nowe jednostki wojskowe na północ Krymu, aby zachować kontrolę nad korytarzem lądowym prowadzącym na półwysep - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak, cytowany przez portal Ukrinform. Taka była ich strategia na zdobycie obwodu donieckiego i wybrzeża Morza Azowskiego, mieli również plany, by odciąć Ukrainę od Morza Czarnego - powiedział. Ale państwo okupacyjne nie było w stanie zrealizować żadnych planów na Ukrainie. Biorąc pod uwagę, że nasi zagraniczni partnerzy dostarczają nam nowe rodzaje broni, tak zwany korytarz lądowy na Krym z pewnością nie jest (z ich punktu widzenia) bezpieczny - dodał.

12:53 Rosja czeka na nowe drony i przygotowuje rakiety do kolejnego ataku, choć ma problem z uzupełnianiem ich zapasu - powiedział przedstawiciel Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR) Wadym Skibicki. Rosjanie będą teraz próbowali stosować nowe metody. Jeśli nie będą mieli wystarczającej liczby rakiet do masowego nalotu, połączą ataki różnymi pociskami o wysokiej precyzji, X-22 i S-300 - zwłaszcza w rejonach przyfrontowych, oraz drony kamikadze. Widzimy, jak Rosjanie przez dwa dni z rzędu aktywnie ich używali. Teraz przygotowują rakiety do kolejnego zmasowanego uderzenia - powiedział Skibicki. 11:47 Amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot dotrą na Ukrainę tak szybko, jak to możliwe. Przygotowania do przekazania tej broni już się rozpoczęły - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. W grudniu USA ogłosiły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 2 mld dolarów, w którym znalazła się pierwsza bateria systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Wcześniej informowano, że ukraińscy żołnierze rozpoczęli już szkolenie z obsługi tych systemów. 10:43 W całej Ukrainie od kilkunastu minut obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Przed kolejnymi ostrzałami terytorium kraju ostrzegał ukraiński resort obrony. Poranny alarm poprzedziły też nocne bombardowania okolic Charkowa i Zaporoża. W Zaporożu celem armii Putina była po raz kolejny infrastruktura krytyczna. Ostrzelano ją - jak informują miejscowe władze - przy użyciu rakiet S300. W miejscu ich uderzenia wybuchł poważny pożar, zniszczone są dwa budynki magazynowe. Ranna w tym ataku została jedna osoba. Uszkodzony w wyniku eksplozji został też pobliski budynek mieszkalny i zaparkowane przy nim auta. W obwodzie charkowskim ostrzelano Kupiańsk, Wowczańsk oraz miejscowości Strileczna i Dworiczna. Rannych zostało dwóch cywilów. O poranku w ukraińskich mediach społecznościowych pojawiło się sporo informacji o możliwych nalotach z terytorium Białorusi. Nad tamtejszym niebem zauważono sporą liczbę rosyjskich samolotów w tym zwiadowczego Beriewa A-50 oraz ciężkie myśliwce typu MIG31. 10:19 Właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn przyznał, że jego najemnicy nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony w Bachmucie w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Retoryka Prigożyna jest prawdopodobnie ukierunkowana na to, by niepowodzeniami Grupy Wagnera w zajęciu Bachmutu obarczyć rosyjski resort obrony i rosyjski przemysł zbrojeniowy, a tym samym uwolnić się od odpowiedzialności za niepowodzenia - uważają analitycy ISW. Najemnicy mieli powiedzieć Prigożynowi, że nie byli w stanie przebić się przez ukraińskie linie w Bachmucie z powodu niewystarczającej ilości pojazdów opancerzonych i amunicji. Zobacz również: "Każdy dom to forteca". Wagnerowcy nie mogą zdobyć Bachmutu 09:05 W zniszczonym w noc noworoczną przez ukraińskie wojska budynku w Makiejewce, w obwodzie donieckim, nie tylko stacjonowali rosyjscy żołnierze, ale prawdopodobnie przechowywano tam też amunicję, która eksplodowała podczas uderzenia, powodując wtórne eksplozje - ocenił brytyjski resort obrony. Budynek został całkowicie zniszczony w wyniku ukraińskiego ataku i - jak potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony - zginęło w nim 89 rosyjskich żołnierzy. 08:53 Ministerstwo obrony Rosji potwierdziło śmierć 89 rosyjskich żołnierzy w wyniku ataku sił ukraińskich w okupowanej Makiejewce, w obwodzie donieckim, w noc noworoczną; wcześniej rosyjskie władze informowały o 63 zabitych żołnierzach - podał portal Nowaja Gazieta. Jewropa. "Wśród zabitych był podpułkownik Baczurin, zastępca dowódcy pułku" - przekazało ministerstwo w komunikacie na Telegramie. Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły ogniem artyleryjskim rosyjską bazę wojskową, mieszczącą się w budynku szkoły zawodowej w Makiejewce, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Ukraińcy twierdzą, że zabito około 400 rosyjskich okupantów. Rosyjskie kanały propagandowe informowały o uderzeniu na Makiejewkę podając podobną liczbę zabitych. Kanał telewizyjny Cargrad przekazał w poniedziałek, że źródła będące na miejscu szacowały liczbę zabitych w ataku na "setki osób". Prorosyjski kanał na Telegramie Operatiwnyje Swodki informował natomiast o około 500 zabitych. 07:30 W nocy w zaanektowanym przez Rosję Sewastopolu słychać było wybuchy - poinformował na Telegramie lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera okupowanego Mariupola Petro Andriuszczenko. Portal Ukrainska Prawda dodaje, że wybuchy słychać było w okolicach lotniska Belbek. W ostatnim okresie coraz częściej dochodzi do ukraińskich ataków na okupowany od 2014 roku przez Rosjan Krym. Niektórzy eksperci, jak np. były dowódca wojsk USA w Europie generał Ben Hodges, uważają, że Ukraina odzyska półwysep w ciągu kilku miesięcy. 04:57 W swym wtorkowym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że Rosjanie rzucą do walki wszystkie siły w celu podjęcia próby zmiany ostatecznego rezultatu wojny lub chociaż opóźnienia ich porażki. Jesteśmy na niego przygotowani, terroryści muszą przegrać. To będzie ostateczna klęska terrorystycznego państwa - dodał. 04:55 We wtorek wieczorem Rosja dokonała ataku rakietowego na miasto Zaporoże - poinformował na Telegramie szef wojskowej administracji obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. W części wschodniej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwrakietowy. "Według wstępnych danych jedna osoba została ranna. Trwa akcja służb" - napisał Staruch. 04:49 Ukraina jest w stanie stworzyć ekonomiczną wersję tego, na co Pentagon przez dekady wydaje miliardy dolarów - sieciowe sprzężenie żołnierzy, broni i informacji wywiadowczych. Ukraińskie siły działają sprawniej niż wielka, ale ociężała armia Rosji - pisze nowojorski dziennik "Wall Street Journal". Programiści i inżynierowie komputerowi gwarantują żołnierzom łączność przy wykorzystaniu szyfrowanych komunikatorów czy anten Starlink firmy SpaceX, ich narzędziami pracy są drony, jakie można kupić w zwykłych sklepach, aplikacje, drukarki 3D. Udało im się zmodyfikować wojskowy system Delta, który daje lokalnym dowódcom dostęp w czasie rzeczywistym do danych wywiadowczych z pola walki - relacjonuje "WSJ". Ukraińskie firmy, które działają na potrzeby swej armii, przypominają raczej grupę start-upów tworzonych w garażach w Krzemowej Dolinie niż projekty finansowane przez Pentagon - podsumowuje dziennik. 04:44 Według naszych informacji Rosja utrzymuje na terytorium okupowanego Krymu lądowe, powietrzne i morskie nośniki ładunków jądrowych - poinformował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak, cytowany przez agencję Ukrinform. Mówimy o okrętach, łodziach podwodnych, samolotach i kompleksach lądowych, które mogą uderzyć pociskami nuklearnymi. Potencjalnie Rosja ma nadal taką możliwość - powiedział Czerniak. Podkreślił, że wywiad wojskowy Ukrainy monitoruje ruch rosyjskiej broni jądrowej, zwłaszcza na poziomie taktycznym, i wie, gdzie ona się znajduje. Zobacz również: Francja zmienia front ws. Ukrainy? Kijów otrzyma cenny sprzęt

Żaryn: Telefony z GUS-u o rzekomym dokwaterowywaniu Ukraińców to rosyjska dezinformacja

Piekło Ukrainek w Izraelu. Szokujące doniesienia "Times of Israel"

Chwalił agresję Rosji na Ukrainę. Akt oskarżenia wobec Marcina M. Joanna Potocka, Cezary Faber