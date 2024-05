Nawet 28 stopni Celsjusza we wtorek i o kilka stopni mniej w czwartek - taka pogoda czeka nas w najbliższym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w kolejnych dniach będzie nadal ciepło, choć wystąpią przelotne opady deszczu i miejscami burze. Chłodniej ma być w czwartek.

Poniedziałek. Chłodniej nad morzem

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, a okresami duże. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu, a miejscami burze - zwłaszcza na południowym wschodzie mogą być gwałtowne.

"Temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni Celsjusza. Chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich, od 18 od 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na północy miejscami wschodni" - informuje IMGW.

W czasie burz wiatr będzie wiał nawet z prędkością 70 km/h.

Wtorek. Do 28 stopni Celsjusza

We wtorek możemy się spodziewać zachmurzenia małego i umiarkowanego. Po południu przelotne opady deszczu, lokalnie burze - na północy Polski, południowym krańcu oraz miejscami na wschodzie.

Jak przekazali synoptycy, temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 28 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem - od 16 do 21 stopni, a w obszarach podgórskich - od 20 do 23 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w czasie burz - osiągający prędkość nawet do 75 km/h.

Środa. Ciepło i miejscami burzowo

W środę czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami wystąpić mogą przelotne opady deszczu i burze.

"Temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni Celsjusza, na Helu 20 st., w rejonach podgórskich od 19 od 21 stopni" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr w środę ma być słaby i umiarkowany, podczas burz porywy wiatru mogą wynieść do około 70 km/h.

Czwartek. W czwartek będzie chłodniej

Jak zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek będzie chłodniej - spodziewać się możemy zachmurzenia przeważnie dużego i przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie miejscami możliwe będą burze.

"Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 19 st. w centrum, do 25 stopni na północnym wschodzie" - przekazał IMGW.

Wiatr ma być słaby i umiarkowany, podczas burz porywy wiatru mogą wynieść do 60 km/h.

Piątek. Cieplej niż w czwartek

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże - wystąpią przelotne opady deszczu i miejscami, na południu, burze.

IMGW przekazał, że temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich - od 18 do 21 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

Sobota i niedziela. Dość ciepło i miejscami burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w sobotę i niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże - wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze.

"Temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich i nad morzem od 19 do 21 stopni Celsjusza" - poinformował IMGW.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Podczas burz porywy wiatru wyniosą do 60 km/h.

Mapy pogodowe: Temperatura, wiatr i deszcz

Zobaczcie aktualne mapy pogodowe Polski:

Długoterminowa pogoda dla Polski