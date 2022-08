Wojska rosyjskie odniosły "częściowy sukces" w rejonie Nowomychajliwki i Opytnego w obwodzie donieckim, na pozostałych odcinkach frontu w Donbasie siły ukraińskie odparły próby szturmu - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Grupa energetyczna Uniper, największy importer gazu w Niemczech, odnotowała w pierwszej połowie roku stratę netto w wysokości ponad 12 mld euro. Dziewiętnastu byłych amerykańskich dyplomatów i generałów zaapelowało w środę do administracji USA, by zwiększyła pomoc wojskową dla Ukrainy, zanim będzie za późno. Most prowadzący na Krym, zbudowany przez Rosję po aneksji półwyspu, jest uzasadnionym celem wojskowym - powiedział Mychajło Podolak. Niemal 100 Rosjan - kilkudziesięciu żołnierzy z dowództwa 2. Korpusu Armijnego i około 20 funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - zginęło w wybuchu, do którego doszło w okupowanym Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. "W niedalekiej przyszłości" chińscy żołnierze udadzą się do Rosji, gdzie wezmą, wespół z wojskami z Indii, Białorusi, Mongolii i Tadżykistanu, udział w manewrach "Wschód 2022". Środa jest 175. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia tego dnia możecie śledzić w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

19:25

Minister finansów Kanady Chrystia Freeland poinformowała w środę w komunikacie, że Ottawa przekazała Ukrainie 450 mln dolarów kanadyjskich (CAD), czyli 348,1 mln dolarów amerykańskich (USD), na paliwa w sezonie grzewczym.

19:18

Spadła wartość rosyjskich aktywów zamrożonych w Kanadzie, do 122,3 mln dolarów kanadyjskich (CAD). Wzrosła za to wartość zablokowanych transakcji, do ponad 290,7 mln CAD - podała kanadyjska policja federalna w najnowszym komunikacie.

18:59

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły rosyjską bazę wojskową w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu kraju - podała w środę BBC, powołując się na służby prasowe ukraińskiej armii.

18:50

Wojska rosyjskie odniosły "częściowy sukces" w rejonie Nowomychajliwki i Opytnego w obwodzie donieckim, na pozostałych odcinkach frontu w Donbasie siły ukraińskie odparły próby szturmu - podał w środę wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Na osi natarcia na Awdijiwkę (...) wróg odniósł częściowy sukces na kierunku miejscowości Opytne" - głosi komunikat opublikowany na Facebooku. Dodano w nim, że Rosjanie "podjęli nieskuteczną próbę podejścia w kierunku miejscowości Szewczenko i odnieśli częściowy sukces na kierunku Nowomychajliwki".

Sztab zapewnił, że próby szturmu Rosjan w kierunkach Nowodymytriwki i Mazaniwki zakończyły się niepowodzeniem. Wciąż ostrzeliwane są rejony głównych miast Donbasu: Kramatorska, Bachmutu, Awdijiwki i okolicznych miejscowości. Wojska rosyjskie prowadziły tam ostrzały z artylerii, czołgów i samolotów.

18:22

Grupa energetyczna Uniper, największy importer gazu w Niemczech, odnotowała w pierwszej połowie roku stratę netto w wysokości ponad 12 mld euro. Aby ratować giganta, odbiorcy gazu - głównie zakłady przemysłowe i komunalne - będą musieli od jesieni ponosić dodatkową opłatę za zużyte kilowatogodziny - informuje w środę portal tygodnika "Der Spiegel".

Jak zaznacza Uniper, sytuacja firmy z powodu niepewności na rynku gazowym jest tak zła, że firma "nie odważy się robić żadnych prognoz na przyszłość". Miliardowe straty wynikają z przerw w dostawach gazu z Rosji, a także z braku dostaw gazu rurociągiem bałtyckim Nord Stream 2, który nadal nie został uruchomiony.

17:53

Dziewiętnastu byłych amerykańskich dyplomatów i generałów zaapelowało w środę do administracji USA, by zwiększyła pomoc wojskową dla Ukrainy, zanim będzie za późno. Ich zdaniem obecny poziom wsparcia nie wystarczy do wypchnięcia sił rosyjskich z okupowanych terytoriów.

17:41

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis wzywa państwa Unii Europejskiej do podjęcia wspólnej decyzji w sprawie zakazu wydawania wiz turystom z Rosji.

17:24

Europejskie banki umożliwiły sprzedaż rosyjskich papierów dłużnych tym klientom, którzy chcą zlikwidować swoje rosyjskie portfolio, zamrożone na skutek sankcji, nałożonych na Moskwę po inwazji na Ukrainę - podaje w środę brytyjski dziennik "Financial Times".

Europejscy regulatorzy rynku papierów wartościowych postanowili umożliwić inwestorom posiadającym rosyjskie aktywa pozbycie się ich ze względu na duże ryzyko, związane z rządowym i korporacyjnym długiem Rosji - wyjaśnia "FT".

Podobnie postąpiło wcześniej ministerstwo finansów USA. Resort ogłosił 22 lipca, że przez trzy miesiące inwestorzy, którzy po nałożeniu restrykcji na rosyjski sektor finansowy zostali nagle pozbawieni możliwości pozbycia się rosyjskich papierów dłużnych, będą mogli je sprzedawać, by zlikwidować takie inwestycje.

Waszyngton zdecydował się na podjęcie tego kroku, ponieważ sankcje nałożone na Rosję zabraniały kupowania na rynku wtórnym obligacji rządowych i firmowych Rosji, co de facto zamroziło na całym świecie rynek rosyjskiego długu - przypomina "FT".

17:16

17:09

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył w środę w Brukseli, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) powinna pilnie przeprowadzić kontrolę w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na Ukrainie.

"Zajęcie tego terenu przez wojska rosyjskie stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa, które zwiększa ryzyko wypadku lub incydentu nuklearnego" - powiedział Stoltenberg, nawiązując do regularnych rosyjskich ostrzałów terenów wokół elektrowni.

17:02

15 tys. kontrolerów lotów w Rosji, a więc około połowa, częściowo nie wykonuje teraz swojej pracy - ocenia szef związków zawodowych kontrolerów lotów (FPAD) Jurij Kowalow. Skierował on w tej sprawie list do prokuratury generalnej.

O liście poinformowało w środę Radio Swoboda (rosyjska redakcja Radia Wolna Europa/Radia Swoboda). Według związków zawodowych, państwowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za transport lotniczy redukuje personel. Przenosi pracowników na niepełny czas pracy bądź zawiesza jej wykonywanie.

16:27

Most prowadzący na Krym, zbudowany przez Rosję po aneksji półwyspu, jest uzasadnionym celem wojskowym - oświadczył w wywiadzie dla dziennika "Guardian" Mychajło Podolak, jeden z głównych współpracowników prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Ta konstrukcja jest nielegalna. Jest też główną trasą dostaw dla armii rosyjskiej na Krym. Takie obiekty powinny być niszczone" - powiedział Podolak.

16:19

Rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zaostrzyły kryteria mobilizacji do armii wroga. Pod broń powoływani są już nawet mężczyźni posiadający grupy inwalidzkie oraz ci, którzy nie przekroczyli 65. roku życia - powiadomił w środę rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Wezwania do wojska otrzymują osoby legitymujące się paszportami Federacji Rosyjskiej lub samozwańczej, kontrolowanej przez Kreml Ługańskiej Republiki Ludowej.

16:08

Stany Zjednoczone wniosą 68 mln dolarów do Światowego Programu Żywnościowego, aby kupując ukraińską pszenicę, zaradzić globalnemu kryzysowi żywnościowemu - przekazała w środę ambasada USA w Polsce.

15:43

Aktów dywersji i różnego rodzaju "ekscesów" będzie coraz więcej, nie tylko na Krymie, ale i w całej Rosji - zapowiedział w środę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Coraz częściej będą następować akty dywersji partyzanckiej, profesjonalnie przygotowane przez siły ukraińskie" - powiedział Podolak w wypowiedzi dla kanału Chodorkowski Live na platformie Youtube.

Będą je - twierdzi doradca polityka - organizować nie tylko profesjonalni dywersanci z Sił Zbrojnych Ukrainy, lecz również mieszkańcy Krymu, którzy od ośmiu lat żyją pod okupacją.

15:33

Niemal 100 Rosjan - kilkudziesięciu żołnierzy z dowództwa 2. Korpusu Armijnego i około 20 funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - zginęło w wybuchu, do którego doszło w obiekcie wojskowym wroga w okupowanym Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy - poinformował w środę lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Wrogi obiekt został całkowicie zniszczony. Trwa ustalanie dokładnej liczby zabitych najeźdźców, dotychczasowe dane mają charakter orientacyjny - powiadomił przewodniczący ługańskiej administracji.

15:30

14:26

W Buczy pod Kijowem na cmentarzu miejskim rozpoczęły się w środę uroczystości pogrzebowe 21 osób, które zginęły podczas rosyjskiej okupacji miasteczka w marcu br. Ich tożsamości nie udało się ustalić.

Zamiast nazwisk podano przy pochówkach numery na tabliczkach - relacjonuje portal Suspilne. Rada miejska Buczy poinformowała, że wszystkie pochowane osoby zostały zamęczone i zabite przez wojskowych rosyjskich, którzy zajmowali Buczę od końca lutego przez cały marzec.

13:46

Od marca ok. 20,5 tys. Żydów wyjechało z Rosji do Izraela - informuje w środę BBC, powołując się na dane Agencji Żydowskiej. Kolejne tysiące miały przeprowadzić się do innych krajów. Według brytyjskiego nadawcy, przyczyny to sprzeciw wobec wojny z Ukrainą oraz obawa przed represjami.

13:37

"W niedalekiej przyszłości" chińscy żołnierze udadzą się do Rosji, gdzie wezmą, wespół z wojskami z Indii, Białorusi, Mongolii i Tadżykistanu, udział w manewrach "Wschód 2022". Taką informację przekazał dziś chiński MON.

13:25

Rosyjska administracja Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy na każdym kroku utrudnia mieszkańcom ewakuację z miasta. W kolejce do tzw. filtracji, czyli obowiązkowej kontroli umożliwiającej uzyskanie przepustki na wyjazd, oczekuje ponad 1300 osób - powiadomił w środę lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

12:47

Siły Zbrojne Ukrainy nie potrzebują na razie zwiększenia liczby żołnierzy, mobilizacji podlegają konkretni fachowcy - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla radia Głos Ameryki.

"Sztab Generalny określa skalę mobilizacji. To tam określane jest zapotrzebowanie na żołnierzy i środki, które są potrzebne armii do prowadzenia działań wojennych w danej chwili, to tam oceniane są straty... To właśnie Sztab Generalny dokładnie wie, na jakim kierunku potrzebne są uzupełnienia kadrowe, albo czy można wycofać brygadę i na jej miejsce wprowadzić rezerwistów" - oznajmił Reznikow.

Według szefa resortu obron, w szeregi armii ukraińskiej zmobilizowano już wystarczającą liczbę ludzi. Obecnie w pierwszej kolejności potrzebni są operatorzy dronów, informatycy, łącznościowcy, artylerzyści.

"Szczególnie potrzebni są ludzie, którzy są w stanie szybko nauczyć się operowania bronią o standardach natowskich, którą Ukraina otrzymuje od państw zachodnich" - dodał Reznikow.

12:45

Dwie doby oczekują kierowcy samochodów ciężarowych na wjazd z Ukrainy do Polski na towarowych przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Do Polski wjeżdżają w dużych ilościach ciężarówki z towarami rolno-spożywczymi - przekazała w środę nadkom. Marzena Siemieniuk z IAS w Lublinie.

12:25

Rosyjskie dowództwo nadal wykorzystuje wojskowych z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) jako "mięso armatnie". W walkach pod Marjinką w Donbasie ocalało jedynie około 10 żołnierzy z 500-osobowego batalionu sił DRL, a wszyscy pozostali zginęli lub zostali ranni - poinformował w środę ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk.

12:22

Szefowie resortów obrony Polski i Czech spotkają się w czwartek w Warszawie, aby omówić m.in. wspólne działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej - poinformował MON.

Tematem spotkania będzie m.in. wzmocnienie dwustronnej współpracy wojskowej i przemysłów zbrojeniowych. Ministrowie mają poruszyć również kwestie dotyczące implementacji Kompasu Strategicznego, czyli dokumentu wytyczającego dalsze kierunki rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony UE, a także sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed rosyjską agresją.

12:18

Władze wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej Czeczenii formują cztery bataliony żołnierzy na wojnę z Ukrainą - poinformował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

11:39

Ponad 40 procent ukraińskich szkół jest wyposażonych w schrony i przygotowanych do nauczania stacjonarnego w nadchodzącym roku szkolnym - poinformował minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski.

Najlepsza sytuacja jest w obwodzie lwowskim, gdzie 83 proc. szkół ma schrony. Najgorzej jest w obwodzie mikołajowskim, gdzie zaledwie 16 proc. placówek edukacyjnych jest w nie wyposażonych - powiedział Monastyrski podczas narady z ministrem oświaty Serhijem Szkarłetem.

11:16

Tegoroczna zima może być trudna ze względu na kłopoty z ogrzewaniem oraz przerwy w dostawach elektryczności i gazu, dlatego mieszkańcy powinni przygotować się na to z wyprzedzeniem i zakupić m.in. suche paliwo turystyczne i lampy zasilane bateriami - zaapelował mer Lwowa Andrij Sadowy.

10:21

Rosyjskie wojska po raz kolejny ostrzelały z artylerii rejon (powiat) nikopolski w obwodzie dniepropietrowskim, który znajduje się w pobliżu okupowanego Enerhodaru i Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - na przeciwległym brzegu rzeki Dniepr na południu Ukrainy.

Według ukraińskich władz i ekspertów ostrzały mają na celu sprowokowanie strony ukraińskiej do ataku na rosyjskie pozycje wojskowe w Enerhodarze i w pobliżu elektrowni.

Ponadto władze ukraińskie alarmują, że Rosjanie sami ostrzeliwują tereny w pobliżu największej w Europie elektrowni atomowej, a następnie oskarżają o to stronę ukraińską, by "stworzyć lokalny casus belli".

10:02

Rosyjskie okupacyjne władze Krymu starają się regulować ruch pojazdów na Moście Krymskim, łączącym półwysep z Rosją, ponieważ próbują stworzyć tam "elitarny korytarz" w celu ewakuowania swoich najcenniejszych zasobów - oświadczyła rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

"Ewakuacja z Krymu przebiega bardzo szybko. Wykupiono wszystkie bilety (do Rosji), połączenia kolejowe i samochodowe są wręcz oblegane. (...) Taka sytuacja świadczy o tym, że okupanci zdają sobie sprawę z siły ukraińskiej armii i wiedzą, co nastąpi w dalszej kolejności" - oznajmiła Humeniuk, cytowana przez agencję UNIAN.

09:08

Po eksplozjach na Krymie rosyjscy dowódcy będą najprawdopodobniej coraz bardziej zaniepokojeni pogarszaniem się bezpieczeństwa na całym półwyspie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"W Dżankoju i Hwardijskem mieszczą się dwa najważniejsze rosyjskie lotniska wojskowe na Krymie. Dżankoj to także kluczowy węzeł drogowy i kolejowy, który odgrywa ważną rolę w zaopatrywaniu operacji Rosji na południu Ukrainy. Przyczyna tych zdarzeń i rozmiar szkód nie są jeszcze jasne, ale rosyjscy dowódcy będą najprawdopodobniej coraz bardziej zaniepokojeni widocznym pogorszeniem się bezpieczeństwa na całym Krymie, który funkcjonuje jako tylna strefa bazowa dla okupacji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:52

Wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na obwód charkowski na północnym wschodzie Ukrainy; ponad pięć pocisków odpalono z rosyjskiego Biełgorodu - powiadomił szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Pociski rosyjskie uszkodziły m.in. bloki mieszkalne i spowodowały pożary w okolicach Zołocziwa.

08:13

Co najmniej trzy osoby zostały ranne po rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - powiadomiły lokalne władze. Rosyjskie rakiety trafiły w ośrodek wypoczynkowy, powodując zniszczenia i pożar.

07:56

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ustaliła tożsamość kolejnych ośmiu rosyjskich żołnierzy podejrzanych o zbrodnie wojenne w Buczy pod Kijowem, gdzie po miesięcznej rosyjskiej okupacji znaleziono masowe groby cywilów i zwłoki ze śladami tortur.

07:52

Wojska rosyjskie atakują na kilku kierunkach w Donbasie na wschodzie Ukrainy, pod Charkowem na północnym wschodzie oraz w obwodzie zaporoskim na południu - powiadomił w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zdalnie minowane są miejscowości w tych regionach.

07:49

Zwycięzcy tegorocznego konkursu Eurowizji w Turynie- ukraiński zespół Kalush Orchestra wrócił po trzech miesiącach do Włoch i we wtorek wystąpił w mieście Monopoli w Apulii. Koncert odbył się kilka godzin po tym, gdy do tamtejszego portu wpłynął statek z transportem oleju słonecznikowego z Ukrainy.

07:47

Elitarna jednostka ukraińska ma stać za atakami na "święte miejsce" Putina - Krym. Ostatnie wybuchy na półwyspie sprawiły, że rosyjscy turyści uciekali z niego w panice.

05:48

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na lotnisko wojskowe w obwodzie żytomierskim na północy Ukrainy. Jak głosi komunikat dowództwa centrum ukraińskich sił powietrznych, w lotnisko uderzyły dwa kierowane pociski rakietowe Ch-59. Zrzuciły je samoloty nadlatujące z terytorium Białorusi, które udawały loty szkoleniowe. Uszkodzony został pas startowy i kilka pojazdów.

05:44

Wojska rosyjskie przeprowadzają codziennie około 700-800 ostrzałów pozycji ukraińskich, zużywając od 40 tys. do 60 tys. sztuk amunicji - poinformował naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

04:50

Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz poinformował, że rosyjscy okupanci rozpoczęli w nocy potężny ostrzał miasta, donosi Ukrinform.

"Potężne wybuchy w Mikołajowie. Słychać je w różnych częściach miasta. Pozostańcie w schronach dopóki nie wyłączy się alarm przeciwlotniczy" - napisał Sienkowycz w mediach społecznościowych.

Jak pisze Ukrinform, od początku rozpoczętej 24 lutego wojny rosyjsko-ukraińskiej Mikołajów nie był ostrzeliwany przez 23 dni.