Inwazja Rosji w Ukrainie trwa już tydzień. W czwartek odbyła się druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich. Osiągnięto w ich trakcie porozumienie w sprawie korytarzy humanitarnych i ewakuacji cywilów. Również w czwartek odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Z kolei Władimir Putin wygłosił telewizyjne przemówienie. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 03.03.2022.

Irpień, Ukraina / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

- Wołodymyr Zełenski proponuje Władimirowi Putinowi bezpośrednie rozmowy. "To jedyny sposób na zatrzymanie wojny" - argumentuje ukraiński prezydent. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

- Władimir Putin w telewizyjnym wystąpieniu znowu powtórzył kłamstwa na temat Ukrainy. "Nigdy nie zrezygnujemy z przekonania, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. I nie ma to dla nas znaczenia, że część Ukraińców zapomniała o swej tożsamości pod wpływem nazistowskiej i nacjonalistycznej propagandy" - mówił prezydent Rosji. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

- Na większości kierunków jednostki rosyjskie przesunęły się nieznacznie lub toczą boje pozycyjne. Zacieśnia się pierścień okrążenia wokół Kijowa - wojska rosyjskie atakują w rejonie Fastowa na południowo-wschodnich obrzeżach stolicy oraz Obuchowa, bezpośrednio na południe od miasta, na prawym brzegu Dniepru - tak sytuację po pełnych 7 dniach agresji Rosji na Ukrainę opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

- Bez przełomu zakończyła się druga runda rosyjsko-ukraińskich rozmów. Osiągnięto natomiast porozumienie o zapewnieniu korytarzy humanitarnych.

23:50

Eksplozje słychać w Charkowie. Z kolei w mieście Izium trwa ostrzał artyleryjski.

23:42

Chcę wyrazić słowa podziwu mieszkańcom Ukrainy i prezydentowi Zełenskiemu. Białorusini wspierają Ukrainę i zrobią wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tam wojnę przeciwstawić się działaniom białoruskiego reżimu. Nasz ruch antywojenny zaczął przynosić konkretne rezultaty - mówi w opublikowanym na Twitterze filmie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

23:17

Kanclerz Olaf Scholz powtórzył, że NATO nie weźmie udziału w wojnie na Ukrainie. Nie będzie żadnych decyzji, które prowadziłyby do militarnego udziału Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym konflikcie - powiedział Scholz w telewizji ZDF.

Ewentualne zaangażowanie NATO "nie byłoby odpowiedzialną polityką". Pociągnęłoby za sobą "dramatyczną eskalację tej trudnej sytuacji na Ukrainie, niosłoby ze sobą ogromne niebezpieczeństwa" - podkreślił kanclerz.

23:07

Prezydent Andrzej Duda i inni przedstawiciele polskich władz pozostają w kontakcie z administracją USA i innymi sojusznikami oraz władzami Ukrainy; omawiane są sprawy pomocy Ukrainie i uchodźcom z tego kraju - powiedział szef BBN Paweł Soloch.

Oprócz pomocy do Ukrainy i na Ukrainę mamy również kwestię pomocy tym, którzy szukają u nas ratunku - powiedział Soloch po kolejnej naradzie prezydenta Dudy z przedstawicielami rządu.

Soloch zaznaczył, że uchodźcy z Ukrainy to nie tylko obywatele tego kraju, ale także innych państw. Dodał, że koordynacji działań dotyczyło czwartkowe spotkanie prezydenta Dudy z premierem Rumunii Nicolae Ionelem Ciucą.

Pozostajemy w kontakcie z administracją amerykańską - powiedział Soloch, informując o swojej czwartkowej rozmowie z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’iem Sullivanem.

22:59

S&P podało, że rezerwy walutowe Rosji w skutek sankcji zmniejszyły się o połowę - przekazał Reuters.

Reuters przywołał również drugi wniosek S&P. Analitycy stwierdzili, że wprowadzone przez sankcje ograniczenia "uniemożliwiają bądź znacząco uniemożliwiają dostęp rosyjskiego systemu bankowego do światowego systemu finansowego, rynków i infrastruktury".

22:57

Deputowani Dumy Państwowej z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (formacja Żyrinowskiego) złożyli projekt ustawy, zgodnie z którym osoby zatrzymane w Rosji w trakcie protestów antywojennych zostałyby za karę wysłane do służby wojskowej w Donbasie.

Wydaje się, że takie osoby powinny na własne oczy zobaczyć, co reżim kijowski zrobił na terytorium tych republik - napisano w uzasadnieniu.

22:49

Wielka Brytania nałożyła sankcje na dwóch kolejnych rosyjskich oligarchów - Aliszera Usmanowa i Igora Szuwałowa. To 12. i 13. rosyjski oligarcha objęty brytyjskimi sankcjami od czasu napaści Rosji na Ukrainę przed tygodniem.

Pochodzący z Uzbekistanu Usmanow, właściciel USM Holding, jest znany w Wielkiej Brytanii przede wszystkim jako były główny udziałowiec klubu piłkarskiego Arsenal Londyn, a następnie jeden ze sponsorów innego klubu, Evertonu, choć w środę klub zawiesił wszelkie związki z nim.

Z kolei Szuwałow to były wicepremier Rosji w latach 2008-18, a obecnie szef rady nadzorczej banku VEB.RF - jednego z trzech rosyjskich banków, które na początku tygodnia zostały objęte brytyjskimi sankcjami.

Ich aktywa w Wielkiej Brytanii zostaną zamrożone, a oni sami nie będą mogli wjeżdżać do tego kraju. Ponadto obywatele i firmy brytyjskie nie będą mogli dokonywać żadnych transakcji finansowych z nimi.

22:45

Ukraińcy, pozwólcie, że powiem wprost, jesteście inspiracją dla świata. Odczuwamy to w każdym zakątku globu. Widzimy waszą niesamowitą odwagę, opór i determinację, i to nas inspiruje. Ale to również czas, by wzmocnić naszą wiarę, a wy odnawiacie naszą wiarę w demokrację, w wolność, w triumf pokoju nad agresją, zwycięstwo dobra nad złem - mówi w opublikowanym na Twitterze filmie sekretarz stanu USA Antony Blinken.

22:21

Pentagon utworzył nowy kanał komunikacji z rosyjskim wojskiem, który ma zapewnić, że nie dojdzie do niezamierzonego konfliktu między siłami obydwu państw - podała telewizja NBC News, powołując się na oficjela resortu.

Stworzony mechanizm zapobiegania konfliktom ma bezpośrednio łączyć europejskie dowództwo USA (EUCOM) z jego odpowiednikiem w rosyjskim ministerstwie obrony. W ramach kanału obie strony mają informować się o taktycznych ruchach wokół Ukrainy, by uniknąć incydentów.

Pentagon twierdzi, że nie ma Ukrainie żadnych żołnierzy ani systemów, jednak siły USA są rozlokowane m.in. przy granicy polsko-ukraińskiej na Podkarpaciu.

22:13

Zniszczenia po walkach w Borodziance pod Kijowem.

22:10

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło zbombardowanie przez siły rosyjskie Babiego Jaru na Ukrainie - miejsca pamięci o Holokauście i jego ofiarach. Poprzez swoje nielegalne działania militarne Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe - podkreśliło MSZ.

We wtorek siły rosyjskie ostrzelały kijowską wieżę telewizyjną, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Babiego Jaru. W ataku zginęło pięć osób.

22:09

Władze USA ogłosiły nałożenie nowych sankcji przeciwko 19 rosyjskim oligarchom oraz 47 członkom ich rodzin oraz związanym z nimi podmiotom. Wśród objętych restrykcjami są m.in. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i "kucharz Putina" Jewgienij Prigożyn.

22:07

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w czwartek wieczorem w wielu miejscach Ukrainy, w tym w Kijowie, Charkowie i we Lwowie - poinformował portal Suspilne.

Syreny zabrzmiały także w Żytomierzu, Dnieprze, w Wasylkowie w obwodzie kijowskim, w Słowiansku w obwodzie donieckim.

Były też alarmy przeciwlotnicze w obwodach czernihowskim, chmielnickim, winnickim, iwanofrankiwskim, rówieńskim, tarnopolskim i na Wołyniu.

22:00

Po walkach z obroną terytorialną rosyjscy żołnierze starają się wkroczyć do Enerhodaru:

21:55

Rosyjscy kolarze zawodowi startujący w grupach World Tour Aleksandr Własow (Bora-hansgrohe) oraz Paweł Siwakow (Ineos Grenadiers) wypowiedzieli się przeciwko wojskowym działaniom Rosji na Ukrainie.

Cytat Podobnie jak wielu Rosjan, chcę po prostu pokoju. Nie jestem politykiem. Normalnych ludzi, takich jak ja, nie pytano, czy chcemy wojny. To był szok dla wszystkich i mam nadzieję, że jak najszybciej to minie - napisał 25-letni Własow na swoim koncie na Instagramie.

21:50

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zatrzymała osobę zamieszaną w atak rakietowy na wieżę telewizyjną w Kijowie.

Podejrzany - jak podaje portal Ukraińska Prawda - miał dostarczać Rosjanom informacje, które ułatwiały im działania wojenne.

Miał też prowadzić kampanię na rzecz zbombardowania wieży telewizyjnej - by ta zaprzestała nadawania ukraińskich kanałów telewizyjnych:

Ukraińska służba bezpieczeństwa publikuje nagranie z posłuchu mężczyzny, który w wulgarnych słowach nawołuje do zlikwidowania ukraińskich stacji. W wyniku ataku rakietowego na kijowską wieżę zginęło pięć osób.

21:44

Putin chce zniszczyć europejskie dziedzictwo i kulturę, zetrzeć ją z powierzchni ziemi - przekazał w czwartek minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko. Zaznaczył, że Rosjanie celowo niszczą zabytkowe śródmieścia ukraińskich miast.

Wczoraj w Charkowie rosyjski okupant ostrzelał Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, w której ukrywali się ludzie oraz budynki uniwersyteckie; w podkijowskim Iwankowie - muzeum znanej na całym świecie malarki Marii Prymaczenko - wyliczył w opublikowanym na Facebooku wpisie Tkaczenko.

21:38

Niezależny białoruski portal Nexta poinformował o tym, że w wielu regionach Ukrainy słyszane są odgłosy nalotów bombowych:

21:27

Tak wygląda moje rodzinne miasto, miejsce, gdzie się urodziłam, wychowałam, gdzie po raz pierwszy się zakochałam. Co najmniej 28 mieszkańców Czernihowa zginęło w wyniku ostrzału Rosjan - napisała na Twitterze ukraińska dziennikarka BBC Myroslava Petsa:

21:12

Biały Dom rozważa wizytę wiceprezydent USA Kamali Harris w Polsce i Rumunii w najbliższych tygodniach - podał w czwartek portal The Hill. Celem wizyty miałoby być okazanie solidarności z tymi krajami oraz z Ukrainą.

21:05

Straż graniczna o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej:

Rzecznik prasowy Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG - ppor. Piotr Zakielarz Józef Polewka / RMF FM

20:57

Pentagon utworzył komunikacyjną gorącą linię z rosyjskim ministerstwem obrony.

Jak tłumaczą Amerykanie, chodzi o to by w każdej chwili można było sprostować błędne oceny sytuacji - wyjaśnić incydenty militarne i uniknąć eskalacji konfliktu.

20:54

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan prosi naocznych świadków o dostarczenie mu dokumentów potwierdzających zbrodnie wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Należy zgłosić zabójstwa ludności cywilnej popełnione przez rosyjskich okupantów, bombardowania rakietowe i ataki artyleryjskie na szpitale, szkoły, domy i inne obiekty cywilne.

Mogą być one opisane w dowolnym języku. Prokurator w Hadze czeka też na zdjęcia, filmy i nagrane zeznania naocznych świadków.

Wszystkie te materiały można przesłać mailem pod adresem Trybunału .

20:50

Zatonął okręt flagowy ukraińskiej marynarki wojennej:

20:46

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapewnił w czwartek na Facebooku, że armia ukraińska utrzymuje obronę na wszystkich kierunkach rosyjskiego ataku. Według sztabu obronę utrzymuje Mariupol. Armia nie pozwala też wojskom rosyjskim zająć całych obwodów donieckiego i ługańskiego.

Poinformowano, że po białoruskiej stronie granicy z Ukrainą znajduje się tamtejsza 38. brygada desantowo-szturmowa i że otrzymała ona rozkaz wejścia na ukraińskie terytorium. Jednak żołnierze białoruscy nie chcą pełnić roli najemników rosyjskich - zapewnił sztab.

W innym rejonie walk, wokół Czernihowa, oddziały zmechanizowane i pancerne utrzymują obronę na rubieżach wokół miasta - głosi komunikat sztabu.

Zapewniono w nim także, iż udaremnione zostały plany Rosjan dotyczące zajęcia granic administracyjnych obwodu donieckiego i ługańskiego. Mariupol kontynuuje obronę - podkreślono w komunikacie.

20:43

39-letnia Julia z Zaporoża po blisko trzech dobach dotarła do Polski. W czwartek zatrzymała się w punkcie recepcyjnym w Tomaszowie Lubelskim. Jak relacjonuje, na dworcu kolejowym w Kijowie udało się jej wejść dopiero do drugiego pociągu, który podjechał.

Na peronie dochodziło do szarpanin. Ludzie wyrzucali nawet przez okna bagaże, żeby więcej uchodźców się zmieściło - powiedziała Julia.

20:39

Dzielimy się tymi informacjami na bieżąco (...) bez wchodzenia w szczegóły, konsekwentnie przekazujemy informacje, w tym informacje, których Ukraińcy mogą używać, by rozwijać swoją odpowiedź wojskową na rosyjską inwazję, a doniesienia, że jest inaczej, nie są prawdziwe - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, odpowiadając na pytania o doniesienia m.in. portalu Politico.

20:34

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) opublikowała przechwyconą rozmowę, w której rosyjski żołnierz opowiada swojemu koledze, że pod Hostomlem, w pobliżu Kijowa, część ich kolumny została rozbita w proch przez Ukraińców.

Cytat Wszyscy jechaliśmy jedną kolumną: najpierw krasnojarcy, nasi jako drudzy, za nami kemerowcy, kemerowski specjalny oddział szybkiego reagowania. Krasnojarców (Ukraińcy) rozbili w ogóle "w proch" z czołgów i moździerzy. Naszych też rozbili. Kemerowcy zdążyli wyskoczyć i się ukryć - ale i u nich jeden zabity, trzech rannych. O naszych w ogóle nic nie wiadomo - powiedział żołnierz.

20:30

Mężczyzna gra na pianinie przy granicy polsko-ukraińskiej:

20:22

Na budynkach przedstawicieli dyplomatycznych w Kijowie znaleziono małe nalepki:

20:16

Kijów przygotowany na kolejne rosyjskie ataki:

20:10

Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia wizowe na 19 rosyjskich oligarchów i 47 ich członków rodzin.

20:05

Piłkarska reprezentacja Rosji nie zgadza się z decyzją FIFA. Tamtejszy związek odwołał się do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie - w sprawie wykluczenia reprezentacji i rosyjskich klubów z rozgrywek międzynarodowych.

20:01

Walki w okolicy Enerhodaru:

19:57

Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na wprowadzenie przepisów o czasowej ochronie uchodźców uciekających przed wojną z Ukrainy. W czwartek porozumieli się w tej sprawie ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli.

Cytat Historyczna decyzja Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. UE zapewni tymczasową ochronę osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy. UE jest zjednoczona, aby ratować życie! - napisała na Twitterze unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

19:50

Po nocnych bombardowaniach Kijowa coraz więcej mieszkańców zakleja szyby, aby osłabić wibracje po ewentualnych eksplozjach. Kijowianie żartują, że nie potrafią powiedzieć, jaki jest teraz dzień tygodnia, lecz, który to dzień wojny. Ulice są sporadycznie sprzątane, a śmieci już od siedmiu dni nie wywożono.

Wg danych władz miejskich podczas pierwszych dni wojny w Kijowie urodziło się 200 noworodków.

W kijowskim metrze, w którym według danych władz Kijowa ukrywa się 15 tys. osób dziennie, w tym ok. 500 dzieci, wciąż wyłapywani są rosyjscy dywersanci. W czwartek zatrzymano dwóch z nich, którzy starali się robić zdjęcia okolicy. W samochodzie należącym do ich wspólnika znaleziono materiały wybuchowe.

W sklepach na razie nie brakuje żywności, a jedyny ser, który nie ma teraz wzięcia to ser "Rosyjski". Z kolei chleb "Białoruski", produkowany przez Kyivchlib, od czwartku przmianowano na "Otomański". Właściciel sieci wody źródlanej ECO oferuje nieodopłatnie wodę każdemu wojskowemu.

19:46

Wojsko rosyjskie otworzyło w czwartek ogień w Enerhodarze, w pobliżu największej w Europie elektrowni atomowej - poinformował doradca ukraińskiego MSW Anton Herszczenko.

19:40

Tak wygląda miasto Borodzianka, około 50 km od Kijowa:

19:29

Portal Netblocks poinformował o tym, że doszło do awarii telekomunikacyjnej w obwodzie Sumy:

19:19

Nexta: Obrona terytorialna ponad 260-tysięcznego miasta Czerniowce zwróciła się do szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Na nagraniu widać, jak jeden z żołnierzy mówi wystarczy ukraińskiej ziemi, żeby pochować was wszystkich:

19:12

19:08

Cytat Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnego zapewnienia korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludności cywilnej, a także dostaw leków i produktów żywnościowych do miejsc najostrzejszych walk, wraz z możliwością czasowego przerwania ognia na czas prowadzenia ewakuacji w sektorach, gdzie się ona odbywa - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

19:05

Ponad 500 zagranicznych lekarzy i pielęgniarek jest gotowych udzielać pomocy medycznej na Ukrainie - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Według resortu, na stronie, gdzie można się zarejestrować do pracy na Ukrainie, zapisało się już ponad 500 osób z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji, Azerbejdżanu, Izraela USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Indii, Jordanii i Brazylii.

Ministerstwo podało, że rejestracja jest cały czas otwarta i nadal można zgłaszać się do pomocy poszkodowanym na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę.

19:02

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zbliżyły się do Charkowa i dokonały postępów na południu kraju, zaś ofensywa na Kijów została wstrzymana - poinformował w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, do inwazji Rosja użyła już ok. 90 proc. wojsk zgromadzonych wokół Ukrainy.

Oficjel dodał, że od początku napaści Rosja wystrzeliła ponad 480 rakiet różnego rodzaju, z czego ok. 70 zostało wystrzelonych z terytorium Białorusi; większość wystrzelono z terytorium Ukrainy.

Według Pentagonu, mimo użycia 90 proc. z ponad 150 tys. sił rozmieszczonych wokół Ukrainy jak dotąd nie ma wskazań, by Rosja sprowadzała posiłki. Nie ma też potwierdzenia, by do walki dołączyły wojska białoruskie.

18:58

Rosyjskie czołgi wjechały właśnie na teren największej elektrowni jądrowej w Europie.

Znajduje się ona w mieście Enerhodar.

18:51

Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało aktualną mapę przedstawiającą sytuację w Ukrainie:

18:47

Nagranie z Enerhodaru:

18:43

Ukraiński negocjator: zakończyła się druga tura rozmów z Rosją; uzgodniliśmy, że wkrótce odbędzie się trzecia tura - Reuters.

18:37

Trwają negocjacje ukraińsko-rosyjskie. Negocjator z Ukrainy, cytowany przez Reuters, powiedział, że nie osiągnęli oczekiwanego rezultatu.

Dodał, że obie strony osiągnęły porozumienie w kwestii korytarzy humanitarnych i ewakuacji cywilów.

18:39

Rosyjskie czołgi w rejonie Nikołajewa:

18:33

Po rosyjskich atakach lotniczych w Czernihowie, na północy Ukrainy, spod gruzów wydobyto już ciała 33 osób - podały w czwartek wieczorem ukraińskie służby ratownicze. Wcześniej informowano o wydobyciu 28 ciał.

Nowy komunikat służb ratowniczych na ten temat opublikowała telewizja Hromadske. Wciąż trwa akcja ratunkowa.

18:30

Rosyjskie lotnictwo zbombardowało w czwartek miasto Sumy. W mieście nie ma prądu, wody, gazu i ogrzewania - poinformowała agencja Unian.

Według agencji do ataku doszło o godz. 18:30 czasu lokalnego (17.30 czasu polskiego).

18:27

Ostatni tydzień pokazał, że stanęliśmy w obliczu chaosu niemieckiej i europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W takiej sytuacji nie byliśmy od dziesięcioleci - tak lider CDU Friedrich Merz podsumował debatę nad oświadczeniem rządu kanclerza Olafa Scholza.

Cytowany w czwartek przez dziennik "Bild" Merz wyliczył błędy polityczne Niemiec, z których większość - jak zauważył - miała miejsce za rządów Angeli Merkel.



Cytat Wielkim błędem było postrzeganie Putina jako uczciwego partnera, który byłby gotów pójść na ustępstwa. W rzeczywistości Putin nigdy nie zamierzał realizować porozumienia mińskiego. Po uzgodnionym zawieszeniu broni nadal trwała okupacja wschodniej Ukrainy oraz aneksja Krymu – przypomina „Bild”.

18:25

Prezydent Zełenski stwierdził, że wiele zależy od Niemiec, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

18:22

Zełenski potwierdził, że Ukraina straciła kilka mniejszych miast. Powiedział, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan pomaga Ukrainie na wiele sposobów.

18:19

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na pytania dziennikarzy powiedział, że wszystkie sprawy mogą być rozwiązane, jeśli Rosja zechce rozmawiać z Ukrainą na równym poziomie.

18:14

Naszym obowiązkiem jest pomóc rodzinom poległych rosyjskich żołnierzy - powiedział Putin.

Dodał, że ranni rosyjscy żołnierze otrzymają odszkodowanie.

18:10

Władimir Putin dodał, że Ukraińcy i Rosjani są jednym narodem (oryginalne: Russians and Ukrainians are one people).

18:06

Putin powiedział, że rosyjscy żołnierze są odważni i są prawdziwymi bohaterami.

18:01

Putin w swojej telewizyjnej przemowie stwierdził, że ukraińskie siły używają cywilów jako żywych tarcz.

17:58

Chcę negocjować bezpośrednio z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, to jedyny sposób na zatrzymanie tej wojny - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niech Putin usiądzie ze mną do negocjacji, ale nie przy 30-metrowym stole; nie gryzę, nie ma się czego obawiać - podkreślił.

17:50

Ponad 40 osób zginęło w zajętym przez wojsko rosyjskie Chersoniu - poinformował w czwartek portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalnych korespondentów.

Według portalu władze miasta mówią o katastrofie humanitarnej oraz apelują do władz i żołnierzy ukraińskich o utworzenie zielonego korytarza.

17:43

Gdańsk zerwał instytucjonalną współpracę z miastami partnerskimi w Rosji - Kaliningradem i Sankt Petersburgiem.

17:37

Na Twitterze można zobaczyć nagranie, na którym widać zniszczenia spowodowane przez Rosjan w mieście Irpin w okolicy Kijowa:

17:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: Chcę rozmawiać bezpośrednio z Putinem. To jedyny sposób na zatrzymanie wojny.

Powiedział on również, że gdyby nie był prezydentem, walczyłby w obronie terytorialnej.

Jeżeli teraz nie zatrzymamy Rosji, to ona dojdzie do muru berlińskiego - stwierdził Zełenski.

17:25

Do czwartku w wyniku działań wojsk rosyjskich na Ukrainie całkowicie lub częściowo zniszczono ponad 160 placówek oświaty, szkół różnych szczebli i przedszkoli - ogłosił ukraiński minister edukacji i nauki Serhij Szkarłet.

Najeźdźca codziennie zadaje miażdżące i okrutne ciosy w nasz kraj. Niszczy przedszkola i szkoły, uczelnie i uniwersytety, drogi, fabryki, ale przede wszystkim niszczy ludzi. Każdego dnia rosyjski wróg otwarcie i systematycznie kieruje rakiety, bomby i ogień artyleryjski na pokojowe miasta i infrastrukturę cywilną - napisał Szkarłet na swoim Facebooku.

17:27

Nexta: Obrona powietrzna Kijowa zestrzeliła rosyjski pocisk manewrujący:

17:22

Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie rozmawiał z przywódcami Rosji i Ukrainy - poinformował Pałac Elizejski. Przekazał też, że celem Władimira Putina jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą.

Kijów, Ukraina - 3 marca / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

17:17

Niemiecka spółka Gas for Europe GmbH, utworzona przez właściciela gazociągu Nord Stream 2 nie wyklucza, że zostanie zlikwidowana - wynika z informacji zamieszczonej na jej stronie internetowej.

Cytat W związku z bieżącymi wydarzeniami, również wokół naszego udziałowca Nord Stream 2 AG, spółka Gas for Europe GmbH prawdopodobnie zostanie zlikwidowana - brzmi oświadczenie, zamieszczone w czwartek na stronie spółki.

22 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że ministerstwo gospodarki wycofa z urzędu regulacyjnego swoją opinię, niezbędną do prowadzenia procesu certyfikacji operatora. 23 lutego prezydent USA Joe Biden nałożył na spółkę Nord Stream 2 sankcje - zakaz jakichkolwiek transakcji ze spółką albo jakimkolwiek posiadanym przez nią bezpośrednio lub pośrednio podmiotem, podobnie jak z podmiotami, w którym miałaby ponad połowę udziałów. Podobny zakaz Amerykanie nałożyli na dyrektora Nord Stream 2 AG Matthiasa Warniga. Dzień po nałożeniu amerykańskich sankcji Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę.

1 marca media podały, że Nord Stream 2 AG zwolniła 140 pracowników, rozlicza zobowiązania, oraz że formalne postępowanie upadłościowe może rozpocząć przed szwajcarskim sądem w tym tygodniu. 2 marca Nord Stream 2 AG ogłosiła, że nie potwierdza medialnych doniesień, jakoby złożyła wniosek o bankructwo. Spółka potwierdziła jedynie, że poinformowała lokalne władze, iż jest zmuszona rozwiązać umowy o pracę z pracownikami na skutek ostatnich wydarzeń, prowadzących do nałożenia na nią przez USA sankcji.

17:10

45 z 57 państw członkowskich OBWE poparło wniosek o wysłanie na Ukrainę misji eksperckiej, mającej zbadać doniesienia dotyczące możliwych rosyjskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - przekazała w czwartek brytyjska dyplomacja, która złożyła projekt.

Wniosek opiera się na przyjętym w 1991 roku Mechanizmie Moskiewskim Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Umożliwia on wysłanie misji eksperckiej, gdy jedno z państw Organizacji podejrzewa, że w innym łamane są podstawowe prawa i wolności zapisane w dokumentach OBWE.

17:05

Dziennikarka Al Jazeery, Saad Abedine, opublikowała na Twitterze nagranie z Czerhnihowa po rosyjskim ostrzale:

17:00

Rosyjski koncern naftowy Łukoil apeluje o zakończenie wojny w Ukrainie.

16:59