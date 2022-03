Dziś mija tydzień od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O godzinie 16:00 rozpoczęła się kolejna tura rozmów ukraińsko-rosyjskich. Trybunał w Hadze ogłosił, że wszczął postępowanie w sprawie zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 03.03.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Kijów, Ukraina - 3 marca / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Płonie ostrzelana baza paliwowa w Czernihowie. Pierwsze duże miasto w rękach Rosjan [RELACJA 03.03. 2022, cz.1]

Na Białorusi zaczyna się druga runda rosyjsko-ukraińskich rozmów. Strona ukraińska uważa za kluczowe natychmiastowe przerwanie ognia, rozejm i korytarze humanitarne - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na dwie szkoły i prywatne domy w Czernihowie na północy Ukrainy. Spod gruzów wydobyto 22 osoby. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Na większości kierunków jednostki rosyjskie przesunęły się nieznacznie lub toczą boje pozycyjne. Zacieśnia się pierścień okrążenia wokół Kijowa - wojska rosyjskie atakują w rejonie Fastowa na południowo-wschodnich obrzeżach stolicy oraz Obuchowa, bezpośrednio na południe od miasta, na prawym brzegu Dniepru - tak sytuację po pełnych 7 dniach agresji Rosji na Ukrainę opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

17:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: Chcę rozmawiać bezpośrednio z Putinem. To jedyny sposób na zatrzymanie wojny.

Powiedział on również, że gdyby nie był prezydentem, walczyłby w obronie terytorialnej.

17:25

Do czwartku w wyniku działań wojsk rosyjskich na Ukrainie całkowicie lub częściowo zniszczono ponad 160 placówek oświaty, szkół różnych szczebli i przedszkoli - ogłosił ukraiński minister edukacji i nauki Serhij Szkarłet.

Najeźdźca codziennie zadaje miażdżące i okrutne ciosy w nasz kraj. Niszczy przedszkola i szkoły, uczelnie i uniwersytety, drogi, fabryki, ale przede wszystkim niszczy ludzi. Każdego dnia rosyjski wróg otwarcie i systematycznie kieruje rakiety, bomby i ogień artyleryjski na pokojowe miasta i infrastrukturę cywilną - napisał Szkarłet na swoim Facebooku.

17:27

Nexta: Obrona powietrzna Kijowa zestrzeliła rosyjski pocisk manewrujący:

17:22

Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie rozmawiał z przywódcami Rosji i Ukrainy - poinformował Pałac Elizejski. Przekazał też, że celem Władimira Putina jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą.

17:17

Niemiecka spółka Gas for Europe GmbH, utworzona przez właściciela gazociągu Nord Stream 2 nie wyklucza, że zostanie zlikwidowana - wynika z informacji zamieszczonej na jej stronie internetowej.

Cytat W związku z bieżącymi wydarzeniami, również wokół naszego udziałowca Nord Stream 2 AG, spółka Gas for Europe GmbH prawdopodobnie zostanie zlikwidowana - brzmi oświadczenie, zamieszczone w czwartek na stronie spółki.

22 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że ministerstwo gospodarki wycofa z urzędu regulacyjnego swoją opinię, niezbędną do prowadzenia procesu certyfikacji operatora. 23 lutego prezydent USA Joe Biden nałożył na spółkę Nord Stream 2 sankcje - zakaz jakichkolwiek transakcji ze spółką albo jakimkolwiek posiadanym przez nią bezpośrednio lub pośrednio podmiotem, podobnie jak z podmiotami, w którym miałaby ponad połowę udziałów. Podobny zakaz Amerykanie nałożyli na dyrektora Nord Stream 2 AG Matthiasa Warniga. Dzień po nałożeniu amerykańskich sankcji Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę.

1 marca media podały, że Nord Stream 2 AG zwolniła 140 pracowników, rozlicza zobowiązania, oraz że formalne postępowanie upadłościowe może rozpocząć przed szwajcarskim sądem w tym tygodniu. 2 marca Nord Stream 2 AG ogłosiła, że nie potwierdza medialnych doniesień, jakoby złożyła wniosek o bankructwo. Spółka potwierdziła jedynie, że poinformowała lokalne władze, iż jest zmuszona rozwiązać umowy o pracę z pracownikami na skutek ostatnich wydarzeń, prowadzących do nałożenia na nią przez USA sankcji.

17:10

45 z 57 państw członkowskich OBWE poparło wniosek o wysłanie na Ukrainę misji eksperckiej, mającej zbadać doniesienia dotyczące możliwych rosyjskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - przekazała w czwartek brytyjska dyplomacja, która złożyła projekt.

Wniosek opiera się na przyjętym w 1991 roku Mechanizmie Moskiewskim Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Umożliwia on wysłanie misji eksperckiej, gdy jedno z państw Organizacji podejrzewa, że w innym łamane są podstawowe prawa i wolności zapisane w dokumentach OBWE.

17:05

Dziennikarka Al Jazeery, Saad Abedine, opublikowała na Twitterze nagranie z Czerhnihowa po rosyjskim ostrzale:

17:00

Rosyjski koncern naftowy Łukoil apeluje o zakończenie wojny w Ukrainie.

16:53

Jest reakcja FK Krasnodar na bunt zawodników spoza Rosji. Klub piłkarski, w którym gra Grzegorz Krychowiak, zgodził się na zawieszenie kontraktów obcokrajowców.

16:49

Parlament Ukrainy przyjął w czwartek ustawę zezwalającą na przejmowanie w kraju mienia lub aktywów należących do państwa rosyjskiego lub obywateli Rosji.

Jak podała agencja Reutera, zgodnie z prawem rząd ukraiński może wskazać Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy, jakie aktywa należy skonfiskować, a RBNiO musi następnie wyrazić zgodę na przeniesienie ich własności na państwo.

16:46

Generał Andriej Suchowiecki, zastępca dowódcy 41. Armii Centralnego Okręgu Woskowego Rosji, został zabity podczas wojny na Ukrainie - poinformowało w czwartek Radio Swoboda, powołując się na organizację weteranów w obwodzie kirowskim Braterstwo Bojowe.

Suchowiecki został zastępcą dowódcy 41. Armii jesienią 2021 r. Wcześniej dowodził 7. Dywizją desantowo-szturmową w Noworosyjsku. Uczestniczył w działaniach bojowych na Północnym Kaukazie, w Abchazji i w Syrii. Nagrodzono go za udział w aneksji Krymu.

16:41

Na większości kierunków jednostki rosyjskie przesunęły się nieznacznie lub toczą boje pozycyjne. Zacieśnia się pierścień okrążenia wokół Kijowa - wojska rosyjskie atakują w rejonie Fastowa na południowo-wschodnich obrzeżach stolicy oraz Obuchowa, bezpośrednio na południe od miasta, na prawym brzegu Dniepru - tak sytuację po pełnych 7 dniach agresji Rosji na Ukrainę opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich.

Szczegółowa analiza inwazji Rosji w Ukrainie: ​Analiza ekspertów: Po siedmiu dniach wojska rosyjskie wyhamowały

16:36

Na Białorusi trwa ruga runda rosyjsko-ukraińskich rozmów. Strona ukraińska uważa za kluczowe natychmiastowe przerwanie ognia, rozejm i korytarze humanitarne - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

16:33

Władze Ukrainy: Po rosyjskich atakach lotniczych w Czernihowie spod gruzów wydobyto ciała 22 osób.

16:28

Rosyjska bomba uderzyła w elektrownię w Ochtyrce:

16:22

Nexta: Konwój okupantów przedziera się do Energodaru. Pożar w pobliżu Zaporoża:

16:15

Ukraina zakazuje eksportu gazu ze swoich podziemnych magazynów - przekazał w czwartek Reuters.

O decyzji poinformowała państwowa spółka Ukrtransgaz.

Ministerstwo Energetyki Ukrainy zakazało uczestnikom rynku eksportu gazu ziemnego z obszaru celnego naszego kraju. Dotyczy to również gazu przechowywanego w ukraińskich podziemnych magazynach gazu w reżimie składu celnego - napisano w czwartek na stronie Ukrtransgazu.

16:09

Oto jedno z pierwszych nagrań z rozpoczęcia rozmów ukraińsko-rosyjskich:

Kluczowe na początkowej agendzie jest: bezzwłoczne przerwanie ognia, rozejm i korytarze humanitarne w celu wywiezienia cywilów ze zburzonych bądź stale ostrzeliwanych wsi i miast - napisał doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak na Twitterze.

16:05

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ciężko ranne w wyniku ostrzelania przez wojsko rosyjskie szpitalu w Wasylówce w obwodzie zaporoskim - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na wpis administracji obwodu zaporoskiego na Telegramie.

Wojsko rosyjskie ostrzelało we wtorek i środę oddziały chirurgiczny i sanitarny szpitalu intensywnej opieki medycznej.

Według władz obwodowych straty materialne w wyniku ataku są znaczne, uszkodzone zostały pomieszczenia oddziałów reanimacji, chirurgii oraz izby przyjęć. Są też problemy z zaopatrzeniem w wodę, prąd i ogrzewanie.

16:02

Rosyjska linia lotnicza Aeroflot usunięta z globalnego systemu rezerwacji biletów - informują media w USA. Przewoźnik nie ma możliwości sprzedawania biletów.

15:57

Doradca prezydenta Ukrainy poinformował o rozpoczęciu rozmów z Rosjanami.

15:56

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaapelował w czwartek do internautów, aby nie rozpowszechniali od razu informacji o skutkach ataków wojsk rosyjskich, gdyż może to pomóc przeciwnikowi korygować i planować następne ataki.

Prośba dotyczy w takim samym stopniu blogerów i ekspertów, jak i zwykłych ludzi, którzy nie mają rzeszy odbiorców w internecie, ale intensywnie prowadzą "wojnę informacyjną" - przekazał Sztab Generalny.

15:53

Na Twitterze można znaleźć nagranie: "rosyjska armia":

15:48

Nagranie z ostrzału rakietowego w Czernihowie:

15:44

W Buczy koło Kijowa od czterech godzin trwają walki z siłami rosyjskimi - poinformował mer miasteczka Anatolij Fedoruk w czwartek, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Cytat Bucza to ukraińskie miasto. Trwają walki na podejściach do niego. Wróg przebił się na niektórych kierunkach, nadal trwają walki uliczne. Siły zbrojne Ukrainy stawiają godny opór. Wypychają wroga z miasta na otwarte pole, aby go tam zniszczyć. (...) Walki nie ustają od czterech godzin - powiedział Fedoruk.

Mieszkańcy są w schronach. Nie ma paniki. Miasto jest pod kontrolą. Trzymamy się - dodał mer.

15:40

Jak napisała reporterka telewizji Bloomberg, Kitty Donaldson, Federalna Służba Bezpieczeństwa opracowała plany publicznych egzekucji w Ukrainie po zajęciu miast:

15:37

Japońskie linie lotnicze Japan Airlines i ANA odwołały wszystkie czwartkowe rejsy do i z Europy. Odwołane zostały także niektóre piątkowe loty, a część została przekierowana na inne trasy ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z inwazją Rosji na Ukrainę - przekazała agencja Reutera.

Agencja podała, że ANA zaczęła również odwoływać niektóre swoje europejskie rejsy zaplanowane na sobotę.

15:34

Operacja na Ukrainie przebiega zgodnie z planem, a informacje o bombardowaniu Kijowa to ukraińska dezinformacja - oświadcza Kreml po telefonicznej rozmowie prezydentów Rosji i Francji

Według Paryża, Władimir Putin mówił, że w niczym nie ustąpi, zagroził nowymi żądaniami, jeśli Ukraina nie zacznie ustępować.

15:29

Trybunał w Hadze wysyła na Ukrainę zespół, który ma zbierać dowody zbrodni wojennych.

Wczoraj międzynarodowy trybunał karny ogłosił już, że wszczyna śledztwo w sprawie możliwych zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa.

15:23

Jak podaje niezależny portal białoruski Nexta, w jednym ze sklepów IKEA w Rosji są tłumy klientów. Ma to prawdopodobnie związek z planami wycofania się z Rosji sieci IKEA:

15:18

Biały Dom zwrócił się w czwartek do Kongresu o uchwalenie pakietu wydatków w wysokości 10 mld dolarów na pomoc humanitarną i wojskową dla Ukrainy - oznajmiła w czwartek szefowa Biura Zarządzania i Budżetu (OMB) Shalanda Young. Pieniądze mogą być wykorzystane również na wsparcie obrony państw wschodniej flanki NATO.

15:15

Po tygodniu wojny rosyjsko-ukraińskiej europejskie ceny gazu podwoiły się.

Cena baryłki ropy zbliżyła się dziś do rekordów sprzed kilkunastu lat!

15:09

Nexta: Kolejki na dworcu w Mińsku. Po ataku hakerskim nie można kupić biletów online.

15:05

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zarzucił rosyjskiemu szefowi MSZ Siergiejowi Ławrowowi szerzenie dezinformacji na temat rzekomej ochrony państwa udzielanej nazistowskim marszom z pochodniami. Na Ukrainie płoną nie pochodnie, a rosyjskie czołgi - oznajmił Kułeba w komentarzu dla portalu "Ukrainska Prawda".

Ławrow pozwala sobie na osobiste ataki pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ławrow, niech pan zrozumie: teraz jedyną ideologią na Ukrainie jest wojna ludowa przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Wrzuciliście do maszynki do mielenia mięsa rosyjskich żołnierzy, których najwyraźniej wcale wam nie żal. Na Ukrainie płoną nie pochodnie, a rosyjskie czołgi - powiedział.

Rosjanie mogą szykować ostrzał rakietowy własnego terytorium, żeby oskarżyć o to Ukrainę - twierdzi ukraiński minister spraw zagranicznych.

15:02

Tylko wczoraj rosyjskie wojska straciły 2,5 tys. żołnierzy - to dane z biura prezydenta Ukrainy.

Nowy bilans - publikowany przez stronę ukraińską - to ponad 200 straconych przez Rosjan od początku wojny czołgów, 900 pojazdów opancerzonych, 30 samolotów i 31 śmigłowców.

14:58

Za ukraińskim portalem Ukrinform: Rosyjskie wojsko przygotowuje się do szturmu na niezajęte osiedla we wschodniej Ukrainie.

14:55

Rosyjskie dowództwo wojskowe przeprowadziło mobilizację na okupowanych terenach Donbasu; ludzie, którzy trafili do wojska zostaną użyci jako "mięso armatnie" do ataku na Kijów i Odessę - poinformował na Facebooku generał Wałerij Załużny, naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych.

Cytat Rosyjskie dowództwo wojskowe przeprowadziło mobilizację na czasowo okupowanych terenach obwodów donieckiego i ługańskiego oraz formuje jednostki 1. i 2. korpusu armii do szturmu miast i miasteczek na terenie kontrolowanym przez Ukrainę. Większość z tych osób ma rosyjskie paszporty. Do tej pory część naszych rodaków jest przerzucana przez terytorium obwodu rostowskiego, terytorium krasnodarskiego i tymczasowo okupowanego Krymu w celu przeprowadzenia ofensywnej operacji morskiej mającej na celu zdobycie Odessy - napisał Załużny.

14:50

Rosyjska agencja Tass podaje, że na Białoruś dotarła ukraińska delegacja, która ma prowadzić rozmowy z Rosjanami.

14:48

Pierwsi cudzoziemcy przybywają na Ukrainę, by uczestniczyć w jej obronie przed wojskami rosyjskimi - poinformował w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Facebooku.

Ukraina już wita pierwszych zagranicznych ochotników. Pierwsi z 16 tysięcy są już w drodze, by bronić wolności i życia, dla nas i dla wszystkich - oświadczył Zełenski.

Nie sprecyzował, z jakich krajów pochodzą ochotnicy.

14:45

Jak poinformował rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych, Łukasz Jasina, dziś rano (czasu lokalnego) dwaj mężczyźni podjęli próbę zdjęcia z budynku Konsulatu RP w Irkucku flagi Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej. Uniemożliwiono im to:

14:40

Estoński kontenerowiec Helt zatonął w czwartek na Morzu Czarnym niedaleko portu w Odessie w wyniku eksplozji, o czym poinformował armator statku.

Dwóch członków załogi znalazło się na tratwie ratunkowej na morzu. Nie ma wieści o czterech innych - przekazał agencji Reutera Igor Ilves, dyrektor Vista Shipping Agency, armatora statku.

Ilves dodał, że statek mógł uderzyć w minę.

14:37

Niemiecki minister finansów Christian Lindner powiedział, że należy aktywa rosyjskich oligarchów powinny być zamrożone i zakłada, że Niemcy podejmą działania w tej kwestii.

Stwierdził on również, że musimy "wyzwolić się" od zależności od rosyjskich ropy, gazu i węgla.



14:33

Co najmniej dziewięć osób zginęło, a cztery odniosły obrażenia w ataku rosyjskiego lotnictwa na dwie szkoły i prywatne domy w Czernihowie, na północy Ukrainy - poinformował w czwartek szef władz obwodowych Wiaczesław Czaus.

Cytat Czernihów. Rosyjskie lotnictwo atakowało także dwie szkoły w dzielnicy Stara Podusowka oraz domy prywatne. Pracują ratownicy. Według wstępnych informacji Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zginęło 9 osób a 4 odniosły obrażenia - napisał Czaus w komunikatorze Telegram.

14:29

Miasto Bucza znajdujące się na obrzeżach Kijowa odbite zostało z rąk Rosjan. Na dowód zamieszczono wideo, na którym ukraińscy żołnierze zawieszają na maszcie żółto-niebieską flagę.

14:27

"Powitanie" rosyjskich wojsk w Mariupolu:

14:21

Białoruski portal MotolkoHelp opublikował nagranie pochodzące ze środy (z godziny 9:45 czasu mińskiego):

14:16

Siły rosyjskie wywołują katastrofę humanitarną w naszym mieście - napisał na Facebooku mer otoczonego Mariupola, na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie atakują miasto rakietami, nie pozwalając ewakuować mieszkańców, dostarczać żywność i wznowić dostawy energii.

To jest ludobójstwo naszego narodu. Ci hipokryci przyszli, żeby "ratować" ludność rosyjskojęzyczną Mariupola i regionu, a w rzeczywistości prowadzą eksterminację Ukraińców pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego, greckiego i innych - te słowa mera miasta Wadyma Bojczenki opublikowano w czwartek na stronie rady miejskiej Mariupola na Facebooku.

14:11

3 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w rosyjskim ostrzale wsi Jakowliwka w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformowały w czwartek ukraińskie służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. Zniszczono ponad 30 domów.

Wróg zaczął cynicznie niszczyć całe wsie - alarmują ukraińskie służby.

14:02

Rosyjskie siły okupacyjne używają bomb kasetowych i odłamkowych do bombardowania zaludnionych obszarów wbrew normom międzynarodowego prawa humanitarnego - podał w czwartek na Facebooku sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy.

Oprócz tego, podczas ataków artyleryjskich na miejscowości armia rosyjska wykorzystuje wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Grad, Uragan i Smiercz. Z informacji sztabu wynika też, że Rosjanie biorą cywilów na zakładników, by wykorzystywać ich jako żywe tarcze.

13:51

13:48

Rosjanie ostrzeliwali dzielnicę mieszkalną w Buczaniu.

13:47

Ikea wstrzymuje całą działalność w Rosji i na Białorusi, co odczuje ok. 15 tys. pracowników - poinformowała w czwartek agencja Bloomberg. Dodano, że dotyczy to nie tylko produkcji, ale też eksportu i importu towarów.

13:42

Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR) zerwało współpracę z Rosją w związku z rosyjską agresją na Ukrainę - informuje w czwartek telewizja ARD.

"Według nas przemoc nie może być środkiem do osiągania jakichkolwiek celów" - wyjaśnia organizacja badawcza. "Dlatego z wielkim niepokojem patrzymy na wydarzenia na Ukrainie i potępiamy wojownicze działania Rosji".

13:38

Siły Zbrojne Ukrainy publikują zestawienie szacowanych strat rosyjskich na dzień 3 marca.

13:35

W okolicy Wołnowachy w obwodzie donieckim na Ukrainie ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła rosyjski bombowiec Su-34 - poinformował w czwartek sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.



Jak napisano w komunikacie, piloci tego samolotu bombardowali cywilną ludność i infrastrukturę miasta.

13:20

Już jesteśmy w śmigłowcach - poinformował w czwartek na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Na zdjęciu jest z nim ukraiński deputowany Dawid Arachamia, który poinformował na Facebooku, że rozmowy rozpoczną się ok. godz. 15 czasu polskiego.

13:13

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej uruchomiło w środę bezpłatną wyszukiwarkę jednostek medycznych, w których pracuje personel posługujący się językiem ukraińskim, rosyjskim lub angielskim. SPRAWDŹ>>>

13:10

Ponad 90 "podejrzanych osób" zatrzymano w obwodzie lwowskim - poinformował w czwartek przedstawiciel regionalnej policji Dmytro Mychalec.



Jak dodał, policja otrzymała od mieszkańców obwodu prawie 400 zgłoszeń w sprawie lotów dronem nocą.



Zaapelował o ostrożne obchodzenie się z różnymi pozostawionymi rzeczami, takimi jak zabawki czy torby, gdyż mogą być niebezpieczne. W przypadku zauważenia takich przedmiotów należy zwrócić się na policję.

13:03

13:01

Rosyjskie wojska ostrzelały rakietami dzielnicę mieszkalną Czernihowa na północy Ukrainy; są zniszczenia - podał w czwartek portal Hromadske. Władze obwodu chersońskiego informują z kolei o zajęciu przez Rosjan siedziby regionalnej administracji.



Powołując się na szefa władz obwodowych, Hromadske przekazuje, że zaatakowano dzielnicę mieszkalną z wielopiętrowymi budynkami. Portal podkreśla, że "w pobliżu nie ma żadnych obiektów wojskowych".

"Są szpitale, kilka szkół i przedszkoli, dziesiątki bloków mieszkalnych" - podaje portal. Informacje na temat możliwych strat wśród ludności cywilnej nie są na razie dostępne.

12:56

Cytat Nie mam wątpliwości, że siły specjalne są używane i po stronie rosyjskiej, i po stronie ukraińskiej. To są profesjonaliści. Trudno wyrokować, jaka jest skala ich działań. mówił w rozmowie z radiem RMF24 pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca GROM.

PRZECZYTAJ LUB ODSŁUCHAJ CAŁĄ ROZMOWĘ>>>

12:54

Bezpiecznie do Polski w nocy dotarła grupa dwudziestu ośmiu osób z domu dziecka w Donbasie. Wszyscy trafili do SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach. Wśród nich jest pięcioro opiekunów oraz dzieci w wieku od czterech do siedemnastu lat.

12:51

Nieprawidłowo zaparkowane samochody w Kijowie będą konfiskowane na potrzeby obronne miasta - poinformował w czwartek na Telegramie mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.



"Apeluję do mieszkańców Kijowa: nie zostawiajcie masowo samochodów w pobliżu dworca kolejowego. Trwa stamtąd ewakuacja pociągami kobiet i dzieci" - napisał Kliczko.



W innym komunikacie, który przytacza agencja Reutera, mer stolicy podał, że sytuacja w mieście jest "trudna, ale pod kontrolą".

12:46

Zbombardowana przez rosyjskie lotnictwo wieś Jakowliwka w rejonie charkowskim. Według służb ukraińskich zniszczonych przez bomby zostało co najmniej 30 prywatnych domów, 3 osoby zginęły.

/ DSNS / PAP

/ DSNS / PAP

/ DSNS / PAP

12:41

W czwartek, 3 marca, w samo południe z wieży kościoła Mariackiego został odegrany ukraiński hymn państwowy. To symboliczny gest wsparcia w ramach ogólnopolskiej akcji #dlaNASZEJwolności, do której dołączył Kraków.

Hymn Ukrainy Jacek Skóra / RMF FM

12:35

12:29

Niemcy, Dania, Holandia, Czechy - do tych krajów zmierza część uchodźców, którzy każdego dnia setkami zjawiają się na dworcu kolejowym w Krakowie. Niektórzy deklarują, że zostaną w polskich miastach. "Jadę do Warszawy, znajdę pracę i pomogę swojemu krajowi" - mówiła nastolatka z Charkowa.

Oprócz ochotników ze zorganizowanego wolontariatu, na dworcu spotkać można osoby z kartkami, informującymi o darmowym transporcie i pomocy.

W budynku krakowskiego dworca Kraków Główny działa punkt informacyjny dla Ukraińców, szukających schronienia w Polsce / /Łukasz Gągulski / PAP

W budynku krakowskiego dworca Kraków Główny działa punkt informacyjny dla Ukraińców, szukających schronienia w Polsce / Łukasz Gągulski / PAP

12:25

12:24

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przebywa z wizytą w Bukareszcie, gdzie spotkała się z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Przy okazji wizyty poinformowała, że co najmniej 500 mln euro z budżetu Unii Europejskiej zostanie przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.



"Ochrona osób uciekających przed bombami Putina nie jest jedynie aktem współczucia w czasie wojny. To nasz moralny obowiązek jako Europejczyków" - oświadczyła von der Leyen.

12:10

11:58

Ukraiński personel dyplomatyczny z Moskwy przeniósł na Łotwę - poinformował w czwartek łotewski minister spraw zagranicznych Edgars Rinkeviczs. Dyplomaci przekroczyli granicę rosyjsko-łotewską w środę wieczorem - przekazano.

11:50

Kobiety idą na protest antywojenny w Mińsku.

11:42

Zajęcie przez rosyjskie wojska czarnobylskiej elektrowni atomowej na Ukrainie to terroryzm nuklearny - napisała strona ukraińska w piśmie do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), cytowanym w czwartek przez agencję Interfax-Ukraina.



Zaznaczono, że personel elektrowni już od siedmiu dni jest przetrzymywany przez rosyjskich żołnierzy, nie pozwala się na ich rotację.



Ukraina prosi MAEA o zwrócenie się do NATO z żądaniem zamknięcia dostępu do przestrzeni powietrznej nad ukraińskimi obiektami jądrowymi - czytamy.

11:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w najnowszej odezwie do obywateli, że Ukraińcy w jeden tydzień zniszczyli plany wroga. Zapewnił też, że Ukraińcy nie oddadzą tego, co do nich należy.

Każdy najeźdźca powinien wiedzieć - spotka się z ostrą odmową Ukraińców. Zapamiętajcie - nie oddamy tego, co jest nasze - mówił.

11:28

Rosyjski konwój czołgów zniszczony w rejonie Sumy w północno-wschodniej Ukrainie, przy granicy z Rosją.

11:20

Druga runda rozmów ukraińsko-rosyjskich może zacząć się "w ciągu najbliższych godzin" - podała białoruska rządowa agencja informacyjna BiełTA, cytowana przez Reutera, powołując się na stojącego na czele rosyjskiej delegacji Władimira Miedińskiego.

Negocjacje między delegacjami Ukrainy i Rosji mogą się zacząć o godz. 13 czasu polskiego - podał cytowany przez agencje Miediński.

11:12

Po ewakuacji sierocińca w Odessie na południu Ukrainy około 120 dzieci - w tym sześciodniowe niemowlę - ucieka do Berlina. Sieroty wyruszyły w podróż pięcioma autobusami wraz z opiekunami, powiedział w środę wieczorem naczelny rabin Odessy i południowej Ukrainy Abraham Wolff agencji dpa.



Dom dziecka należy do gminy żydowskiej Mishpacha Chabad. W Odessie istnieją obawy przed atakiem wojsk rosyjskich.

Kobieta z dwójką dzieci i wózkiem dziecięcym przechodzi obok drogowskazu z napisem „dalsza podróż” po przybyciu pociągów z uchodźcami z granicy ukraińsko-polskiej na berliński dworzec główny Hauptbahnhof / Clemens Bilan / PAP/EPA

11:05

Większością głosów rady dyrektorów Echa Moskwy podjęto decyzję o likwidacji stacji i strony internetowej Echa Moskwy - poinformował w Telegramie naczelny tego opozycyjnego radia Aleksiej Wieniediktow.



Informuje o tym portal Meduza.io.

10:56

Ratownicy rejonu Bucza wraz z wolontariuszami ewakuowali ponad dwustu mieszkańców Borodianki.

10:54

Rada miasta Mariupol donosi, że Rosjanie nieustannie ostrzeliwują infrastrukturę miasta, w którym nie ma wody, ogrzewania i prądu. W sklepach zaczyna brakować produktów, ponieważ rosyjskie oddziały zablokowały drogi dojazdowe, uniemożliwiając zarówno ewakuację mieszkańców, jaki dostawy żywności.

"Blokują nas jak stary Leningrad" - czytamy w oświadczeniu.

10:36

O ukraińskich obrońcach Wyspy Węży i ich haśle słyszał już cały świat. Poczta Ukrainy ogłosiła konkurs na projekt znaczka pocztowego, który twórczo zobrazuje słowa: "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!".

Te słowa ukraińskich obrońców Wyspy Węży na Morzu Czarnym stały się już znanym na całym świecie memem.

10:30

10:23

Rosjanie korzystają z pojazdów medycznych do transportu amunicji - informuje Nexta.

10:21

Na północno-zachodnim podejściu do stolicy w rejonie Iwankowa, Borodzianki i Kozarowycz trwają walki - podaje UNIAN, powołując się na służbę prasową brygady szybkiego reagowania Gwardii Narodowej.



"Pod Iwankowem ukraińskie wojska odpierają wroga w stronę Rosji. Już nie można powiedzieć, że miasto jest okupowane, toczy się o nie walka" - poinformował oficer prasowy.



10:15

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła rosyjski myśliwiec Su-30 nad Irpieniem w obwodzie kijowskim - poinformował w czwartek na Facebooku naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

"Według wstępnych informacji w nocy obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwie rosyjskie rakiety nad Kijowem. Prawdopodobnie były wycelowane w okolice ministerstwa obrony" - dodał.

10:08

Informacje z ostatniej nocy i dzisiejszego poranka znajdzie w naszej poprzedniej relacji.



Płonie ostrzelana baza paliwowa w Czernihowie. Pierwsze duże miasto w rękach Rosjan [RELACJA 03.03. 2022, cz.1]

10:06

Unijni ministrowie spraw wewnętrznych zmieniają plan spotkania, żeby wysłuchać przedstawiciela Polski, który jest w drodze na spotkanie - ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli Kataryna Szymańska - Borginon.

W Brukseli rozpoczęło się posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych UE w sprawie aktywowania "czasowej ochrony" dla ukraińskich uchodźców, która dawałaby im przez co najmniej rok we wszystkich krajach UE prawo do pracy, dostęp do opieki medycznej i edukacji.

Komisarz Johansson powiedziała, że byłaby pozytywnie zaskoczona gdyby dyrektywa o ochronie czasowej została dzisiaj przyjęta. Propozycja legislacyjna została przedstawiona wczoraj i nie było czasu na normalne konsultacje z krajami członkowskimi.

09:57

W obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy w związku z rosyjskimi ostrzałami zginęły 34 osoby, a 285 zostało rannych, w tym 10 dzieci - poinformowały w czwartek służby ds. sytuacji nadzwyczajnych tego obwodu.

Minionej doby Rosja atakowała bombami, pociskami i artylerią osiedla mieszkaniowe i całe miejscowości, "cynicznie zabijając cywilnych mieszkańców" - piszą w komunikacie służby.

09:50

Od początku inwazji na Ukrainę 24 lutego Rosjanie stracili około 9 tys. żołnierzy - podał w czwartek na Telegramie ukraiński sztab generalny.

Łączne straty bojowe Rosjan od 24 lutego do 3 marca wyniosły w przybliżeniu: ok. 9000 osób, 217 czołgów, 900 opancerzonych wozów bojowych, 90 systemów artyleryjskich, 42 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 11 systemów obrony przeciwlotniczej, 30 samolotów, 31 śmigłowców, 374 pojazdy wojskowe, dwie jednostki pływające, 60 cystern, trzy bezzałogowe statki powietrzne - poinformował sztab.