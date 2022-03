Kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Armia rosyjska ostrzeliwuje m.in. okolice Kijowa, Mariupola oraz Charkowa. Eksperci zauważają, że ofensywa nieco wyhamowała, jednak Rosjanie wciąż posuwają się naprzód. W czwartek odbyła się druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich – osiągnięto porozumienie w sprawie korytarzy humanitarnych i ewakuacji cywilów. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na naszego wschodniego sąsiada znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 04.03.2022.

Zniszczenia w Czernihowie / DSNS / PAP

- W czwartek odbyła się druga runda rozmów rosyjsko-ukraińskich. Przełomu nie było, ale osiągnięto porozumienie o zapewnieniu korytarzy humanitarnych.

- Ukraina w czwartek odzyskała miasto Bucza pod Kijowem. Wciąż toczą się tam ciężkie walki.

- Walki trwają także w Enerhodarze, gdzie znajduje się największa w Europie elektrownia jądrowa.

- Ciężka sytuacja jest w Mariupolu. Znajdujące się przy separatystycznej republice Doniecka miasto nie jest jeszcze pod kontrolą Rosjan, ale mieszkańcy nie mają prądu i ogrzewania.

00:04 S&P obniża rating Rosji

S&P obniżył rating długoterminowego zadłużenia Rosji w walucie obcej do poziomu "CCC-" z "BB+" wcześniej - poinformowała agencja w czwartek na stronie internetowej. Poprzednia obniżka ratingu Rosji przez S&P miała miejsce 26 lutego. Agencja obniżyła wtedy rating tego kraju do "BB+", czyli do poziomu śmieciowego,

Decyzję o obniżce ratingu agencja tłumaczyła ryzykiem spowodowanym inwazją rosyjskich wojsk na Ukrainę.

00:02 Trudna sytuacja w Enerhodarze

Mer Enerhodaru Dmitrij Orłow na Telegramie napisał, że kolumna rosyjskich pojazdów pojechała w kierunku Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W mieście słychać strzały.

Po mieście ma chodzić "wielu młodych mężczyzn w strojach sportowych z karabinami", którzy włamują się do domów i mieszkań.

00:02 Duda rozmawiał z Zełenskim

"Nie poddamy się, nawet jeśli Rosjanie otoczą miasto. Jeśli rozpoczną blokadę Kijowa, skończą jak Naziści oblegający Leningrad w czasie II Wojny Światowej. Nie złamią nas i odejdą w niesławie, jako zbrodniarze" - tak powiedział do mnie Wołodymyr Zełenski dziś wieczorem - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

00:02 Cichanouska wspiera Ukrainę

Chcę wyrazić słowa podziwu mieszkańcom Ukrainy i prezydentowi Zełenskiemu. Białorusini wspierają Ukrainę i zrobią wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tam wojnę przeciwstawić się działaniom białoruskiego reżimu. Nasz ruch antywojenny zaczął przynosić konkretne rezultaty - mówi w opublikowanym na Twitterze filmie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

00:01 Ulgi podatkowe dla pomagających Ukrainie

Zwolnienie z podatku od darowizn, możliwość zaliczania przez firmy pomocy do kosztów, zwolnienie z PIT nieodpłatnych świadczeń - przewidują zmiany podatkowe, jakie znajdą się w pakiecie związanym z pomocą dla Ukrainy - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.