W poniedziałek ok. godziny 19 czasu polskiego swoje mecze w pierwszej rundzie US Open rozegrają Magdalena Fręch i Maks Kaśnikowski. Ok. 22 na kort wyjdzie Magda Linette, a we wtorek o 18 liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek.

Iga Świątek / Marcin Cholewiński / PAP Fręch (WTA 45.) zagra z Belgijką Greet Minnen (WTA 75.), a debiutujący w Wielkim Szlemie 21-letni Kaśnikowski (ATP 193.), który przebił się przez kwalifikacje, z Hiszpanem Pedro Martinezem (ATP 43.). Po meczu Kaśnikowskiego na ten sam kort wyjdą Linette i 16-letnia Amerykanka Iva Jovic (WTA 387.), która od organizatorów dostała "dziką kartę". Świątek turniej zacznie od spotkania z Rosjanką Kamillą Rachimową (WTA 104.). We wtorek wystąpi także rozstawiony z numerem siódmym Hubert Hurkacz, ale godzina jego meczu z Kazachem Timofiejem Skatowem (ATP 189.) nie jest jeszcze znana. Zobacz również: Rafał Wrześniak nie żyje. Był ikoną Cracovii

