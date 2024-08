Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 28-letni kierowca auta, który wczoraj potrącił dwie rowerzystki w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem. Kobiety w wieku 67 i 69 lat przeprowadzały rowery przez przejście dla pieszych.

Zdjęcie z miejsca tragedii / Fot. KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim. /

Do wypadku doszło w czwartek około godz. 19 na ul. Mostowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Kierujący samochodem Seat Cupra, jadący w kierunku centrum Tomaszowa, na prawidłowo oznaczonym przejściu dla pieszych z wysepką wjechał w dwie kobiety, które przechodziły przez pasy, prowadząc rowery. Następnie kierujący tym pojazdem zderzył się z nadjeżdżającą z przeciwka toyotą - relacjonował asp. sztab. Grzegorz Stasiak z tomaszowskiej komendy policji.

Jak dodał, kobiety w wieku 67 i 69 lat zginęły na miejscu.

W wypadku ranne zostały też cztery osoby, które podróżowały autami osobowymi.

/ KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim /

Zarzuty dla kierowcy

28-letni kierowca, który potrącił rowerzystki, usłyszał dziś zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To jednak nie koniec.

Jak informuje reporterka RMF FM, mężczyzna odpowie także za ucieczkę z miejsca wypadku i prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

W tej sprawie do wyjaśnienia zatrzymany jest jeszcze 39-latek. To pasażer seata. On też ma być dziś przesłuchany przez prokuratora. Na razie jego rola w śledztwie jest niejasna.