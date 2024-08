Minister Bodnar nie wie, kiedy prokuratura wystawi za Michałem K. list gończy. Nie wiem, ile to zajmie i czy to będzie dzisiaj, czy w poniedziałek. Jak rozumiem, sprawa jest wielkiej wagi i prokuratura zrobi to jak najszybciej - powiedział szef MS.

Teraz okazuje się, że prokuratura rozważy zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak zastrzegł jednak, że to będzie ewentualnie kolejny krok w tej sprawie.

Przypomnijmy, że zarzuty, które prokuratorzy stawiają byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, są zagrożone karą 10 lat więzienia.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda kontaktował się z pełnomocnikiem Michała K. Nie zdecydował on jeszcze, jaką przyjmie strategię. Michał K. - wieloletni państwowy urzędnik - nie wyraził na razie zgody na podawanie jego pełnego nazwiska.

Politycy PiS stawianie mu zarzutów nazywają polowaniem na czarownice i aktem politycznej zemsty. "Kolejny akt perfidnej politycznej zemsty bandy D. Tuska" - napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.