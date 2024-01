Pierwszy wielkoszlemowy tytuł Zielińskiego

Jak przyznał Polak, utworzył parę w mikście z tą zawodniczką tuż przed turniejem. Do ostatniej chwili nie wiedziałem, z kim będę grał. Przyjeżdżałem do Melbourne tak naprawdę nie mając na celu gry mieszanej. W ubiegłym roku przegrałem cztery razy w pierwszej rundzie, więc przystąpiłem do rywalizacji (w tej konkurencji - przyp. red.), żeby się dobrze bawić i zobaczyć, jak to wszystko pójdzie - powiedział Zieliński.

Kiedy zobaczyłam nazwisko Su-Wei na liście (dostępnych - przyp.) tenisistek, pomyślałem: "Właściwie to może być najlepsza partnerka, jaką kiedykolwiek miałem". Spróbujmy, skontaktujmy się, zobaczymy, czy będzie chciała zagrać. Wiedziałem już wcześniej, że Su-Wei jest bardzo doświadczoną zawodniczką w grze podwójnej i dzięki takiemu doświadczeniu może nas zaprowadzić daleko - dodał.

Powiedziałbym, że skończyło się na przyzwoitym występie - podsumował żartobliwie Polak. To jego pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Przed rokiem tenisista z Warszawy w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem przegrał w Melbourne decydujący pojedynek w deblu (tym razem odpadli w ćwierćfinale).

Natomiast 38-letnia Hsieh ma szansę zdobyć jeszcze jeden tytuł w Australian Open. Wystąpi w finale debla, gdzie jej partnerką jest Belgijka Elise Mertens.