"Pakt (migracyjny - przyp. red.) nie bierze pod uwagę podstawowej zasady, jaka została ustalona w 2018 r. - zasady dobrowolności. Solidarność powinna być okazywana na zasadzie dobrowolności" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz. "Oddajemy Brukseli władzę nad swoim własnym, wewnętrznym bezpieczeństwem" - ocenił.

Marcin Przydacz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Marcin Przydacz zarzucił koalicji rządzącej niespójność w działaniach ws. paktu migracyjnego, który został wczoraj zatwierdzony przez ministrów finansów państw UE.



Premier Tusk mówi różne rzeczy, a robi zupełnie inne. Mówi, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Z drugiej strony wystraszony minister Domański mówi, że będzie głosował przeciw, wspólnie z Orbanem - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości w Radiu RMF24. Gdzie jest Donald Tusk i gdzie zbudował tę swoją wielką skuteczność w UE, skoro został z Orbanem? - pytał. Tam nie ma spójności. Ja się nie do końca przywiązuję do słów premiera - przyznał gość Radia RMF24.

Zasada jest taka, że to Komisja Europejska będzie rozdzielać migrantów. Jeśli dane państwo ich nie przyjmie (...), trzeba będzie płacić za każdego 20 tysięcy euro. Można oczywiście wnioskować do KE o zwolnienie, wydłużenie... Ale finalne decyzje podejmuje KE - tłumaczył Przydacz. Oddajemy Brukseli władzę nad swoim własnym, wewnętrznym bezpieczeństwem - podkreślał rozmówca Bogdana Zalewskiego. Zwrócił też uwagę, że nawet jeśli Donald Tusk ma dziś dobre kontakty z Komisją Europejską to za chwilę może się okazać, że potencjalny następca Ursuli von der Leyen będzie mniej skłonny do dialogu z polskim premierem.