Jadą hulajnogą elektryczną 15-letnia dziewczynka zjechała z chodnika na przejście dla pieszych wprost pod samochód osobowy. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w Mławie. Nastolatka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, do potrącenia 15-latki, która kierowała elektryczną hulajnogą i wjechała pod osobowego opla, doszło dzień wcześniej na jednej z ulic w tym mieście.

Zbliżając się do skrzyżowania, dziewczynka "wjechała bezpośrednio z chodnika na przejście dla pieszych, wprost pod skręcający samochód", którym kierował 30-letni mieszkaniec Mławy. "Z obrażeniami ciała 15-latka została przewieziona do szpitala w Ciechanowie" - przekazała funkcjonariuszka.

Rzeczniczka mławskiej policji zaznaczyła, że obecnie trwają dalsze ustalenia, dotyczące przyczyn i przebiegu zdarzenia. Policjantka przekazała, że kierowca opla był trzeźwy.

"Hulajnoga elektryczna nie jest zabawką"

Policja podkreśla, że "hulajnoga elektryczna nie jest zabawką"; przypomina, że "wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązuje przestrzeganie przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności".

"Kupując dziecku hulajnogę elektryczną, zastanówmy się, czy będzie umiało bezpiecznie z niej korzystać i nie narazi się na niebezpieczeństwo" - apelują funkcjonariusze.

Zgodnie z przepisami, kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

"Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych - gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu" - przypomina policja.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

"Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej" - zwracają uwagę funkcjonariusze.