Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Halle. Rozstawiony z numerem piątym polski tenisista pokonał Włocha Flavio Cobollego 7:5, 7:6 (7-2).

Hubert Hurkacz / YOAN VALAT / PAP/EPA

Tradycyjnie już mocną bronią podopiecznego trenera Craiga Boyntona był serwis. Hurkacz posłał aż 19 asów. Spotkanie trwało godzinę i 35 minut.

Kolejnym rywalem Polaka będzie Australijczyk James Duckworth albo Brazylijczyk Joao Fonseca (mecz rozegrają we wtorek).

Turniejem w niemieckim Halle Hurkacz rozpoczął trawiastą część sezonu, której kulminacją będzie Wimbledon.

Trawa to - jak wskazują dotychczasowe wyniki zawodnika z Wrocławia - jego ulubiona nawierzchnia kortów. Dwa lata temu Hurkacz w Halle wygrał turniej. Rok wcześniej awansował do półfinału Wimbledonu, co jest jego największym sukcesem w turniejach Wielkiego Szlema.

Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Flavio Cobolli (Włochy) 7:5, 7:6 (7-2).