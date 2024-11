Już w sobotę 16 listopada od godziny 8:00 na stronie Szlachetnej Paczki będzie można wybrać potrzebującą rodzinę i przygotować jej pomoc. To taki dzień w listopadzie, który ma moc rozpromieniania życia i zmienienia świata na dobre! Powiedz znajomym, rodzinie, współpracownikom: „spotkajmy się", by przygotować Paczkę. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, by poznać historie potrzebujących rodzin i wybrać tę, dla której w tym roku przygotujesz pomoc. Nie spodziewasz się, co potrafi Twoja Paczka.

16 listopada startuje 24. edycja Szlachetnej Paczki / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe Szlachetna Paczka to spotkanie i zauważenie drugiego człowieka. Pozwala poczuć, ile siły w nas tkwi, kiedy jesteśmy razem. Paczka łączy tych, którzy mogą pomóc, z tymi, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. To samotni seniorzy, rodziny wielodzietne, samodzielni rodzice, osoby chore, z niepełnosprawnościami czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub powodzi, która we wrześniu dotknęła południe kraju. Już 16 listopada zacznij dzień od pomagania, wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, poznaj historie potrzebujących rodzin i wybierz tę, dla której przygotujesz mądrą pomoc - mówi Agnieszka Grzechnik, Dyrektorka Szlachetnej Paczki. Szlachetna Paczka: Nie spodziewasz się, jak piękny może być listopadowy poranek 16 listopada zacznij dzień od pomagania. Szlachetna Paczka dociera tam, gdzie konieczna jest pomoc. Potrzebujące rodziny żyją tuż za rogiem, w klatce obok, na sąsiedniej ulicy. Tak jak rodzina pana Jana. Mężczyzna ma 91 lat i samodzielnie opiekuje się 50-letnią córką Anną, która od dziecka choruje na padaczkę, zaburzenia lękowe i depresję. Rodziny nie stać na pełnowartościowe jedzenie, nie mówiąc o butach i kurtce na zimę. Albo pan Piotr, który opiekuje się 30-letnią siostrą, osobą z niepełnosprawnością. Pani Dagmara prawie nie chodzi. Po niezbędnych wydatkach na mieszkanie i leki, zostaje im 671 zł na osobę. Specjalistyczne środki na odleżyny stają się nieosiągalnym marzeniem. "Spotkajmy się" w ostatnich tygodniach te słowa usłyszało od wolontariuszy już kilka tysięcy rodzin. To dzięki tym spotkaniom wolontariusze mogą opisać szczegółowo ich historie i potrzeby, które trafią na www.szlachetnapaczka.pl. "Spotkajmy się, by pomóc" – możesz powiedzieć do znajomych Darczyńca - osoba, która decyduje się przygotować pomoc dla konkretnej rodziny - na stronie www Paczki spotyka się z poruszającą historią. Następnie - w trakcie przygotowania pomocy - darczyńca może odbyć jeszcze wiele radosnych spotkań z paczką swoich przyjaciół, znajomych, współpracowników. Na końcu tego łańcucha dobra, podczas Weekendu Cudów rodzinę spotyka wielka radość i poczucie, że jest dla kogoś ważna. Powiedz znajomym, rodzinie, współpracownikom: "spotkajmy się", by przygotować Paczkę. 16 listopada wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, by poznać historie potrzebujących rodzin i wybrać tę, dla której w tym roku przygotujesz pomoc. Nie spodziewasz się, co może Twoja Paczka Z kim w tym roku spotkasz się przy Paczce, by wspólnie przygotować pomoc dla wybranej rodziny? Z sąsiadami, rodziną, kolegami z pracy? A może z dawno niewidzianymi znajomymi ze szkolnej ławki? Nie spodziewasz się, kogo możesz spotkać, gdy ogłosisz np. w mediach społecznościowych czy na klatce schodowej, że przygotowujesz Paczkę. Dzięki temu, robienie Paczki może rozłożyć się na wiele osób. W zeszłorocznej edycji programu Paczkę dla jednej rodziny przygotowywało średnio 31 osób - a może jeszcze więcej. Już teraz możesz zachęcać do wspólnego pomagania, by 16 listopada mieć gotową paczkę znajomych i wspólnie wybrać rodzinę, a następnie zrobić... Paczkę. Jak przygotować pomoc dla wybranej rodziny? Korzystaj z gotowych materiałów, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces przygotowania Paczki dla rodziny [www.szlachetnapaczka.pl/materialy-do-pobrania/ oraz https://www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/]. Jeśli masz wątpliwości, pytania - zadzwoń. Infolinia Szlachetnej Paczki (+48) 12 333 78 00 jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w godz. 10:00-18:00. Ciesz się pozytywną energią wynikającą ze spotkania z paczką znajomych oraz możliwością udzielenia pomocy konkretnej rodzinie w potrzebie. W ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w internetowej Bazie Rodzin na www.szlachetnapaczka.pl można wybrać zarówno potrzebujących z najbliższej okolicy, jak i tych, którzy próbują zbudować swoje życie na nowo po wrześniowej powodzi. Proces przygotowania pomocy i dostarczenia paczek w obu przypadkach jest taki sam. W każdym województwie będą wyznaczone magazyny, do których darczyńcy będą dostarczać paczki przeznaczone dla wybranej przez siebie rodziny dotkniętej skutkami powodzi. Wideo youtube Zacznij dzień od pomagania. 16 listopada wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, by poznać historie potrzebujących Rodzin i wybrać tę, dla której w tym roku przygotujesz pomoc. Powiedz znajomym, rodzinie, współpracownikom: spotkajmy się, by przygotować Paczkę. Medialnie Szlachetną Paczkę wspiera: Onet, RMF FM, TVN, TVN 24. Partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 7 lat jest Bank BNP Paribas, który realizuje największy wolontariat pracowniczy z Paczką wspierając nasz program na wielu polach. Już po raz kolejny, do grona partnerów strategicznych dołączył też operator sieci komórkowej T-Mobile, który zachęca do przekazywania starych telefonów do recyklingu, w zamian za co przekaże wsparcie Szlachetnej Paczce. Partnerami głównymi programu są: Allegro, Biedronka oraz bp. Ich działania i prowadzone przez nich akcje pomagają Szlachetnej Paczce docierać do najbardziej potrzebujących. Zobacz również: Dobra robota zmienia świat - działaj ze Szlachetną Paczką jak Monika

