14:53

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce sierż. Magdalena Afonin powiedziała, że w środę przed godz. 11, przed jedną z posesji w Sidrze (Podlaskie) policjanci zauważyli rozrzucony obornik i leżące na nim opony oraz banery rozwieszone na ogrodzeniu.

Prowadzimy czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia - poinformowała. Chodzi o podejrzenie popełnienia trzech wykroczeń: umieszczenia w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszeń (w tym wypadku banerów), zaśmiecania miejsca publicznego i zanieczyszczenia drogi publicznej. Przy tego typu wykroczeniach policja może prowadzić czynności bez stosownego zgłoszenia.

Policja nie podaje, do kogo należy nieruchomość; tłumaczy, że ta informacja nie stanowi informacji publicznej.

Według lokalnych mediów, nieruchomość należy do Szymona Hołowni, marszałka Sejmu i podlaskiego posła. Na publikowanych przez lokalne media zdjęciach widać, że na płocie na posesji zawieszono dwa banery: "Rolnicy dziękują za gazowanie i pałowanie w Warszawie" oraz "Zdrajca polskiej wsi!".

14:52

W związku z protestami kilkanaście autobusów ma w środę zmienione trasy, kursowanie kilku linii zawieszono. Także część autobusów spółki PKS Nova, które realizują połączenia z i do Białegostoku zostało na ten dzień zawieszonych.

Rolnicy blokują też drogi w regionie. Jak podaje podlaska policja, od środy rano zablokowane są m.in. dwa mosty prowadzące do Łomży i nie ma możliwości objazdu, zablokowane są też drogi na trasie Białystok-Łomża. Protest jest też na drodze ekspresowej S8 Białystok-Warszawa na wysokości miejscowości Milewo Zabielne.

Z powodu rolniczych blokad w 11 miejscowościach w Podlaskiem (dane na godz. 8) odwołano środowe zajęcia w szkołach - wynika z danych przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. To głównie miejscowości w gminach sąsiadujących z Białymstokiem, ale nie tylko.

Zajęć nie ma w szkołach podstawowych w: Białostoczku, Dobrzyniówce, Rafałówce, Jeziorku, Olszynach, Obrubnikach, Pogorzałkach i Rakowie-Boginiach oraz w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Fastach, Dobrzyniewie Dużym i Nowym Aleksandrowie - poinformowała PAP rzeczniczka kuratorium Barbara Szutko.

14:50

W Podlaskiem odbywa się ok. 30 protestów rolników. Jak podała przed południem podlaska policja, bierze w nich udział ponad tysiąc osób i blisko 600 pojazdów. Blokowane są wszystkie najważniejsze drogi prowadzące do Białegostoku. Protesty odbywają się na drogach ekspresowych, krajowych, a także mniejszych. Protest jest też prowadzony w pobliżu dawnego przejścia granicznego z Litwą w Budzisku.

Policja poinformowała, że kilka kilometrów przed przejściem granicznym z Litwą została zablokowana droga ekspresowa S61. Blokują ją rolnicy, samochody osobowe i około 15 ciągników.

Policja radzi, by podróżujący na Litwę kierowcy samochodów osobowych wybierali drogę przez przejście w Ogrodnikach, a kierowcy ciężarówek starą drogę S8. Protest ma potrwać do czwartku do godz. 19.

Przed południem zablokowane były również wszystkie główne drogi dojazdowe do Białegostoku. Rolnicy protestują m.in. na drogach krajowych nr 19 w Kurianach, na dk nr 8 na węźle Sielachowskie, na dk nr 65 na skrzyżowaniu z ul. Dzikowską w Fastach czy na dk nr 65 w Grabówce. Zablokowane są też drogi w: Wasilkowie, Nowodworcach, Kleosinie i Stanisławowie, a przez to niemożliwy jest dojazd do Białegostoku.

We wszystkich miejscach jest policja, która organizuje objazdy. Kierowcy w mediach społecznościowych dzielą się informacjami, jak ominąć blokady.

14:21

Sprawy dotyczące problemów rolników wymagają pewnych zmian. Problem powstał na poziomie regulacji europejskich i na poziomie regulacji europejskich musi zostać rozwiązany - mówił w Lublanie prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej z prezydent Słowenii Nataszą Pirc Musar.

14:19

Rzecznik wojewody dolnośląskiego Bartosz Wojciechowski przekazał, że po południu protesty rolnicze prowadzone są w 32 miejscach województwa. Kolumny pojazdów rolniczych blokujące drogi, w zależności od lokalizacji, liczą od kilku do nawet 130 traktorów.

Największe utrudnienia są na zajazdach autostradowych A4 między Wrocławiem a Legnicą. Blokowane są m.in. węzły Wądroże Wielkie, Budziszów Wielki, Gościsław. Protesty rolnicze prowadzone są też na trasach dojazdowych do stolicy Dolnego Śląska m.in. w Kiełczówki, Cesarzowicach czy Kobierzycach.

W samym Wrocławiu nie ma pojazdów rolniczych, ponieważ magistrat wydał zakaz organizacji protestów rolniczych w mieście. Taki zakaz wydano też m.in. w gminie Miękinia.

Protesty odbywają się również na drogach krajowych i ekspresowych w regionie. Blokowany jest m.in. węzeł Syców na trasie S8, trasa S5 w okolicy Trzebnicy oraz droga krajowa nr 8 w Ząbkowicach Śląskich i Boguszynie czy droga krajowa nr 33 w Bystrzycy Kłodzkiej.

13:48

13:13

Informacja z ostatniej chwili od korespondentki RMF FM w Brukseli. Kraje członkowskie UE na spotkaniu ambasadorów nie poparły porozumienia, które zostało zawarte w nocy ws. umowy o handlu z Ukrainą. To oznacza, że piłka jest w grze. Dyskusja trafi prawdopodobnie na rozpoczynający się jutro szczyt unijnych przywódców.

13:11

Protestujący rolnicy od rana blokują rondo Mogilskie w centrum Krakowa, które stanowi miejsce ich głównej zbiórki. Spowodowało to korki na okolicznych ulicach.

Rzecznik krakowskiej policji podkom. Piotr Szpiech poinformował, że rondo Mogilskie jest praktycznie zablokowane, przejezdny pozostaje tylko skrajny pas, którym są przepuszczane pojazdy uprzywilejowane i autobusy komunikacji miejskiej. Policjanci są na miejscu i kierują ruchem.

Rolnicy rozpoczęli także pikietę przed budynkiem przy ul. Basztowej, w którym mieszczą się siedziby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W związku z tym występują tam duże utrudnienia w ruchu drogowym.

Jak podaje małopolska policja, w najbliższych godzinach w stolicy Małopolski może znaleźć się nawet ponad 2 tys. pojazdów rolniczych uczestniczących w proteście. Od strony północnej - protestujący przemieszczają się al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego do ronda Mogilskiego.

Od strony wschodniej - utrudnienia występują m.in. na ul. Igołomskiej, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilskiej, a od strony południowej - pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami: Herberta, Turowicza, Tischnera. Kolejna grupa spodziewana jest na ul. Wielickiej. Pojazdy rolnicze przemieszczają się II obwodnicą w kierunku Mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, ronda Grzegórzeckiego i ronda Mogilskiego.

Zgodnie z zapowiedziami blokada ronda Mogilskiego potrwa do godz. 16, ale utrudnienia w całym Krakowie potrwają dłużej, ponieważ rolnicy będą wracać pojazdami ulicami miasta do swoich miejscowości.